Producteur montréalais de cannabis obtient trois licences de Santé Canada





MONTRÉAL, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Great White North Growers Inc. (GWNG), nouveau producteur de cannabis médical et récréatif, annonce l'obtention de trois licences de culture, transformation et vente médicale de cannabis de Santé Canada.

Cela arrive à point nommé puisque le Québec ne représente que 8,6 % des producteurs autorisés au Canada (14 sur 163), alors que la province compte 25 % de la population nationale (rapport de situation de Santé Canada, 22 mars 2019).

Great White North Growers devient la première installation aéroponique et seulement la deuxième entreprise à recevoir une licence complète à Montréal, deuxième plus grande ville du Canada.

Peter Schissler et George Goulakos, vétérans du monde des affaires de Montréal, ainsi que George Desypris, Ph. D., comptent parmi les fondateurs et l'équipe de direction de cette société privée du Québec active à l'échelle nationale. Avec plus de 25 ans d'expérience, Kris Love, producteur expert, dirigera l'équipe de culture.

La phase 1 de la construction de l'usine de culture de la société, située à Anjou, arrondissement de Montréal, est maintenant terminée. Avec la phase 2, l'usine de 54 000 pieds carrés pourra produire plus de 17 000 kilogrammes de cannabis annuellement.

Le président Peter Schissler prévoit créer plus de 150 emplois à temps plein.

À propos de Great White North Growers Inc.

Great White North Growers (GWNG) est un producteur privé de fleurs et dérivés de cannabis de qualité médicale.

Son objectif est de devenir un producteur novateur de premier plan au service du Québec, du reste du Canada et des marchés internationaux émergents.

À long terme, GWNG prévoir bâtir une installation de 142 000 pieds carrés utilisant un système de croissance verticale haut de gamme à rendement élevé, doté de mécanismes de climatisation et d'éclairage de pointe pour permettre la production de cannabis de variétés, de couleurs et de profils de terpènes uniques et de grande qualité.

Le siège social de la société est situé à Anjou, arrondissement de Montréal, deuxième plus grand centre urbain du Canada. Une équipe parfaitement bilingue assurera le service à la clientèle.

Montréal fournit à GWNG une main-d'oeuvre expérimentée et qualifiée ainsi que les meilleurs tarifs au Canada pour l'eau et l'électricité, assurant la fabrication des produits de cannabis de première qualité les moins chers au pays.

www.gwng.ca

Pour demandes de renseignements des médias :

Howard Barrett

Marketing Initiatives

(514) 271-0800

markinit@bell.net

