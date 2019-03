NanoXplore annonce que ses titres se transigent sur l'OTCQX





MONTRÉAL, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. ("NanoXplore" ou la "Société") (TSX-V: GRA et OTCQX: NNXPF) est fière d'annoncer que la Société a été autorisée à transiger sur OTCQX® Best Market. NanoXplore était auparavant négociée sur le Pink® market. OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) est un opérateur de marchés financiers pour 10 000 valeurs mobilières américaines et mondiales. Elle permet aux investisseurs de négocier facilement par l'intermédiaire du courtier de leur choix et permet aux entreprises d'améliorer la qualité des informations disponibles aux investisseurs.



NanoXplore a commencé à négocier ses titres le 26 mars sur le marché OTCQX sous le symbole NNXPF. Les investisseurs américains peuvent trouver les informations financières actuelles et les « Real-Time Level 2 quotes » de la Société sur www.otcmarkets.com .

« Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape très importante. La négociation de nos titres sur OTCQX permettra davantage de transparence et de liquidité à nos actionnaires américains actuels », a déclaré Soroush Nazarpour, président, chef de la direction et fondateur de NanoXplore. « En tant que leader de la technologie du graphène, NanoXplore dispose d'un processus breveté de production de graphène qui offre une solution rentable pour les applications à volume élevé. Le marché OTCQX fournira une plate-forme permettant d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs américains au fur et à mesure que nous atteignons nos objectifs et nous permettra de nous positionner comme l'un des plus grands producteurs de graphène au monde. »

À propos de NanoXplore

NanoXplore est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. La Société est également un fabricant de produits en composites et de plastiques renforcés en graphène standards et personnalisés. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal (Québec) et emploie environ 400 personnes qui supporte nos usines de production au Canada, aux États-Unis et en Suisse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

