Virgin Voyages monte le volume avec une identité acoustique personnelle, un magasin de disques à bord et un salon karaoké





Virgin Voyages, la nouvelle marque lifestyle qui s'est donné pour mission de perturber l'industrie du voyage, a choisi de renouer avec les racines de la marque Virgin et de créer une expérience musicale incomparable à bord de son premier navire, le Scarlet Lady. Le Scarlet Lady, dont la saison inaugurale aura lieu en 2020, aura à son bord un magasin de disques appelé Voyage Vinyl et un salon privé de karaoké et de jeux baptisé The Groupie. Il accueillera des musiques et des performances parfaitement préparées par des artistes émergents et reconnus de la musique pour les passagers (« Sailors ») de Virgin Voyages.

Le programme de résidence de Virgin Voyages proposera des performances d'artistes de renommée mondiale à bord, dans les destinations portuaires et au Beach Club de Bimini. Le mois dernier, Virgin Voyages a annoncé que le DJ, auteur-compositeur et producteur de disques récompensé aux Oscars et aux Grammy Awards, Mark Ronson, s'était engagé à donner quatre performances au Beach Club de Bimini en 2020. Sur la base de la demande des futurs passagers, la société a élargi sa prestigieuse programmation de musiciens de résidence pour inclure l'artiste, DJ, producteur/remixeur multi-platine familier des hit-parades, MK (Marc Kinchen), qui a promis une performance en 2020. Le duo de musique électronique nominé aux Grammy Awards Sofi Tukker, connu pour son succès Best Friend, rejoindra également le programme de résidence de Virgin Voyages.

L'histoire de la marque Virgin étant profondément ancrée dans la musique, l'identité acoustique de Virgin Voyages prendra vie à bord du Scarlet Lady. Chaque espace du Scarlet Lady aura une énergie unique. Ces espaces, qui ont été conçus avec soin par des créateurs de tendances de l'industrie, seront animés par les performances de talents prometteurs et d'invités de marque. L'identité acoustique de Virgin Voyages sera basée sur la musique électronique, mais incorporera également d'autres genres musicaux, garantissant que tous les passagers trouveront un son qu'ils aiment. La marque représente la définition du son électronique, qui est non seulement un son « EDM » (electronic dance music) traditionnel, mais incorpore également tous les sons programmés électroniquement, même ceux d'époques plus classiques, puisant par exemple chez les pionniers de la création acoustique, et remettant en valeur des morceaux de disco rares ou encore des sons des années 80 et d'autres périodes importantes du son électronique. Cela signifie que des classiques intemporels de divers genres seront astucieusement mélangés aux sons d'artistes nouveaux et émergents. Par ailleurs, des sons apaisants seront incorporés aux moments appropriés pour assurer une abondance de moments de détente et de ressourcement.

Dans le cadre de l'approche intensive de Virgin Voyages en matière de musique, la marque a également annoncé l'expansion de son Creative Collective, qui en plus du design, de la gastronomie et du divertissement englobera désormais la musique. Le nouveau Creative Collective axé sur la musique de Virgin Voyages fera notamment appel à WhiteLabel Creative, un groupe de connaisseurs de l'industrie de la musique qui se spécialisent dans le branding sensoriel et la programmation culturelle pour des expériences d'accueil et de lifestyle. C'est le WhiteLabel Creative qui a développé les palettes acoustiques de l'ambiance à bord du navire et qui a engagé les DJ qui feront partie du programme de résidence du Beach Club de Bimini.

S'appuyant sur l'historique musical de Virgin, on fera du neuf avec du vieux avec Voyage Vinyl, le magasin de disques installé à bord du Scarlet Lady. Voyage Vinyl sera le lieu de retrouvailles pour les passagers qui souhaitent expérimenter de la musique de toutes les époques et de tous les genres. Voyage Vinyl proposera des stations d'écoute personnelles dans lesquelles les passagers pourront profiter de leurs albums préférés, actuels ou classiques. Les passagers à la recherche de quelque chose d'unique pourront également acheter des albums à édition limitée et des éditions spéciales de classiques. Ils pourront par ailleurs acheter des magazines de musique, des écouteurs et des platines de disques.

Voyage Vinyl servira également de lieu de performance pour des sets live mixés par les DJ résidents du Scarlet Lady.

Les passagers pourront se laisser aller à The Groupie, un salon de karaoké, de jeux et de films proposé par Virgin Voyages qu'il sera possible de réserver. Conçu par Roman Coppola, The Groupie a été imaginé comme une version moderniste d'une salle de karaoké de style japonais où les passagers pourront chanter sur leurs airs préférés en compagnie de leurs amis.

Célébration du lancement de la musique

Dans le cadre de son engagement en faveur de la musique et de la création d'expériences acoustiques importantes pour les passagers et les fans de la marque, Virgin Voyages offre des billets pour le #REVOLVEfestival, incluant l'expérience de relaxation plage conçue par Virgin Voyages, et qui aura lieu le samedi 13 et le dimanche 14 avril à La Quinta, en Californie. Les personnes intéressées par cette distribution de billets sont invitées à s'inscrire à l'adresse www.virginvoyages.com/RevolveFestival.

Virgin Voyages a annoncé sa stratégie musicale lors d'une table ronde à la Winter Music Conference ainsi que son intention de participer à la scène musicale locale en prenant pendant cinq jours le contrôle d'une partie du Gramps, sis au 176 NW 24th St, à Miami (quartier de Wynwood), du mardi 26 au samedi 30 mars, de 16h à 23h. Les clients du bar auront la possibilité de créer leurs propres oeuvres d'art à emporter dans une station d'art vinyle. Virgin Voyages proposera également des moments Instagram inoubliables avec une platine géante sur laquelle les visiteurs pourront monter ou encore un photomaton d'où ils pourront poster sur Instagram autant qu'ils le souhaitent. Les clients du bar recevront un porte-clés ouvrant un coffre spécial à l'intérieur de Gramps, où ils pourront tenter leur chance pour gagner des objets Virgin Voyages, des platines vinyles, des disques vintage et plus encore.

Les futurs passagers et partenaires de voyage sont invités à découvrir Virgin Voyages en consultant le site www.virginvoyages.com.

À PROPOS DE VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages est une marque mondiale lifestyle, qui s'est donné pour mission de créer les vacances les plus incontournables au monde. Avec des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, Virgin Voyages compte actuellement quatre navires en commande, en partenariat avec la société de construction navale Fincantieri.

Avec sa saison inaugurale prévue pour 2020, le premier navire de Virgin Voyages, le Scarlet Lady, a été conçu pour refléter le luxe élégant d'un yacht. Doté d'espaces conçus par certains des plus grands décorateurs contemporains, le Scarlet Lady sera réservé aux adultes de par sa conception, et sera un sanctuaire en haute mer pour les 18 ans et plus. Une dose de « Vitamin Sea » sera naturellement distribuée partout à bord, grâce au bien-être qu'apporteront les moments d'énergie débordante associés aux moments de relaxation et de ressourcement. Le Scarlet Lady proposera également des divertissements attrayants et plus de 20 restaurants intimes de classe mondiale à bord. En donnant une nouvelle allure au luxe, et en adoptant ce que la société appelle le « luxe rebelle » (Rebellious Luxe), Virgin Voyages offrira à ses passagers un incroyable rapport qualité-prix avec ses restaurants, cours de fitness en groupe, boissons non alcoolisées, et bien d'autres surprises Virgin incluses dans le tarif de la croisière. Le Scarlet Lady naviguera de Miami vers les Caraïbes en 2020, accueillant plus de 2 770 passagers et un extraordinaire équipage de 1 160 membres venus du monde entier. Consultez le site virginvoyages.com pour ne rien manquer des dernières actualités.

Suivez Virgin Voyages :

Instagram : @virginvoyages

Facebook : @virginvoyages

Twitter : @virginvoyages

LinkedIn : Virgin Voyages

YouTube : Virgin Voyages

Blog officiel de Virgin Voyages, Ahoy! : www.virginvoyages.com/ahoy/stories

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 07:55 et diffusé par :