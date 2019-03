Jubilant Biosys est le premier à rendre disponible en Inde le dernier système SPR de ForteBio pour le criblage et la caractérisation des fragments de composés de plomb





BANGALORE, Inde et SAN JOSÉ, Californie, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys, une filiale de Jubilant Life Sciences Ltd, a annoncé aujourd'hui qu'elle a intégré le système de pointe Pioneer FE à sa plateforme de solutions de recherche de médicaments pour ses clients. Le système Pioneer FE de ForteBio, la branche Produits biologiques de Molecular Devices, constitue la nouvelle génération d'instruments SPR pour la caractérisation des biomolécules sans marquage. Le système Pioneer utilise une technologie unique d'injection de gradient OneStep® pour faciliter le criblage des fragments et est également suffisamment sensible pour mesurer les événements de forte affinité et de fixation par liaison covalente. Les systèmes Pioneer dotés de la technologie OneStep® peuvent analyser jusqu'à 768 fragments en 24 heures, ce qui permet d'obtenir une cinétique pendant le criblage primaire et de se passer de cribles supplémentaires.

Le système Pioneer est le premier disponible en Inde et fait partie de l'investissement permanent de Jubilant dans les nouvelles technologies satisfaisant les besoins de ses clients novateurs. Sur cette question, Marcel Velterop, le président de Jubilant Biosys, a déclaré : « Intégrer le système Pioneer SPR permettra d'améliorer et d'accélérer nettement notre moteur de recherche de petites molécules pour de nouvelles classes cibles. »

Greg Milosevich, le président de Molecular Devices, a déclaré : « Nous sommes ravis que Jubilant adopte la plateforme Pioneer et nous avons hâte de les aider et d'aider leurs clients à accélérer les programmes de recherche de petites molécules pharmaceutiques. »

À propos de Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys, filiale de Jubilant Life sciences Ltd, une entreprise mondiale intégrée, spécialisée dans les produits pharmaceutiques et les sciences de la vie, exerce ses activités à Bangalore et à Noida (Inde). Jubilant Biosys a démontré son expertise dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment (mais sans s'y limiter) l'oncologie, les troubles métaboliques, la douleur et l'inflammation et le système nerveux central. Son modèle commercial comprend des services de recherche opérationnels et intégrés et la recherche de nouveaux médicaments, mais aussi les bonnes pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques de fabrication, les innovations développées en interne et les investissements stratégiques en tant qu'éléments de base. Toutes ces composantes sont disponibles pour la recherche collaborative, les partenariats et l'octroi de licences.

À propos de Molecular Devices, LLC

Molecular Devices est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de mesure bioanalytique, de logiciels et de consommables hautement performants pour la recherche en sciences de la vie, le développement pharmaceutique et biothérapeutique. Les plateformes de criblage haut débit, d'analyse génomique et cellulaire, de sélection de colonies et de détection de microplaques font partie d'une vaste gamme de produits. Ces produits de pointe permettent aux scientifiques d'améliorer leur productivité et leur efficacité, accélérant ainsi la recherche et la découverte de nouveaux produits thérapeutiques. Molecular Devices s'attache à la mise au point continue de solutions innovantes pour les applications relatives aux sciences de la vie. La société est basée dans la Silicon Valley (Californie) et dispose de bureaux dans le monde entier.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/842737/Logo_Jubilant_Biosys_Logo.jpg

Image - https://mma.prnewswire.com/media/842736/Banner_Jubilant_Biosys_PR_28March2019.jpg

