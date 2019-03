Le Témiscamingue dévoile le résultat d'un grand chantier identitaire





Un positionnement évocateur pour la région et ses ambitions

VILLE-MARIE, QC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Après une longue période de réflexion et de consultations, le Témiscamingue est fier de dévoiler sa toute nouvelle identité visant à être reconnue comme une terre d'accueil et d'opportunités, où les gens qui y viennent pourront s'établir, s'épanouir et laisser leur trace. Ce grand chantier identitaire est le résultat de la mise en oeuvre des actions que la Planification stratégique du Témiscamingue s'était engagée à poser suite à un exercice de réflexion amorcé en 2016.

« Dans le cadre de cet exercice, il est apparu clair et unanime qu'il y avait un réel besoin de revoir le positionnement de la région pour qu'elle puisse réaliser ses ambitions. Il s'agit d'une des pierres angulaires de notre stratégie du plan d'attraction et de promotion et nous sommes bien fiers du résultat que nous dévoilons aujourd'hui, explique Claire Bolduc, préfète et porte-parole de la stratégie d'attraction et de promotion de la région. Notre nouvelle identité visuelle servira de tremplin pour renforcer la fierté locale et faire rayonner la région bien au-delà de ses frontières. »

Actuellement, au Témiscamingue, pour 100 départs à la retraite, seulement 56 personnes en âge de travailler sont disponibles à l'emploi. Pour pallier cette réalité, la région s'est fixée comme objectif d'augmenter de 500 personnes la population de la région d'ici 2022, soit dans 3 ans.

Un nouveau slogan « Là où on vit »

C'est la première fois que le Témiscamingue se dote d'une identité visuelle en 133 ans d'existence. Sur le plan graphique, elle évoque spontanément un paysage. Puis, on reconnait une forme humaine accueillante, les bras ouverts, dans ce qui peut être une maison, un lieu habité. La signature « Là où on vit », votée en consultation publique, signifie prendre le temps de vivre, peu importe le rythme et les habitudes.

La nouvelle identité a déjà été déployée sur le nouveau site web www.vivreautemiscamingue.com , ainsi que sur les médias sociaux et autres objets promotionnels. Le chantier a été réalisé en collaboration avec BESIDE, spécialisée en identité de marque et en stratégie d'attractivité territoriale, plein air et tourisme.

Une région de bâtisseurs

Le Témiscamingue est un territoire unique où la nature accueille l'humain. C'est un lieu idéal pour ceux qui souhaitent bâtir un quotidien en harmonie avec la nature, au sein d'une communauté qui partage ses valeurs. Elle se devait donc d'être singulière, moderne et inclusive. Le territoire souhaite se positionner dans le domaine de l'aventure nature entre autres avec l'ouverture en juin 2019 du parc national Opémican, sans oublier le potentiel en agriculture et biodiversité issue de ses terres fertiles.

« Étant originaire de la région, j'ai toujours su que la nature exceptionnelle du Témiscamingue, sa diversité culturelle et sa communauté tissée serrée était un milieu de vie extraordinaire pour la famille, malgré qu'elle soit méconnue, raconte Martin Héroux, porte-parole du Témiscamingue. J'espère qu'avec ces démarches de promotion, les gens reconnaitront enfin la région comme terre d'opportunités où ils peuvent s'épanouir, construire et laisser leur trace. »

Les Témiscamiens et Témiscamiennes ont dorénavant accès à tout le contenu nécessaire pour assurer le rayonnement du territoire, dont cette vidéo présentant les aspirations les plus profondes : https://youtu.be/PoMSzNvkYQ8. D'ici la fin de l'année, le Témiscamingue compte également déployer une série de vidéos mettant en vedette chacune des composantes de son nouvel axe stratégique pour faire rayonner ses plus beaux atouts.

À propos

La région du Témiscamingue a le privilège d'être caractérisée par son immense territoire forestier, ses terres agricoles fertiles, ses nombreux lacs et rivières, la diversité de la faune et la beauté de ses paysages. Situé à l'extrême ouest de la province de Québec, dans la partie sud de la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue et voisin de la province de l'Ontario, son territoire se disperse sur plus de 19 243 km2 et comptant une population évaluée à 16 829 personnes réparties dans 20 municipalités et 4 communautés algonquines.

SOURCE La Planification stratégique du Témiscamingue

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 07:39 et diffusé par :