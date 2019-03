Stornoway annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2018 et de l'exercice 2018





LONGUEUIL, Québec, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamond Corporation (TSX-SWY; la « Société » ou « Stornoway ») a le plaisir d'annoncer ses résultats financiers et ses résultats d'exploitation pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018.



FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 :

(tous les montants sont en $ CA, sauf indication contraire)

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, Stornoway a inscrit une perte nette de 329,4 M$ (soit une perte nette de base et diluée de 0,39 $ par action), contre une perte nette de 114,2 M$ en 2017 (soit une perte nette de base et dilué de 0,14 $ par action). Inclus dans les résultats de 2018 sont (i) une charge de dépréciation hors trésorerie de 83,2 M$, (ii) une charge d'impôts différés de 77,4 M$ et (iii) un coût des biens vendus de 227,1 M$ incluant une radiation d'inventaire de 58,1 M$ pour l'amener à sa valeur de réalisation nette, qui découlent d'un environnement de prix des diamants plus bas que ce qui était initialement anticipé par la Société. Pour le quatrième trimestre et l'exercice, la perte nette ajustée 1 s'est établie respectivement à 28,6 M$ et à 133,8 M$.

s'est établie respectivement à 28,6 M$ et à 133,8 M$. Au quatrième trimestre, l'exploitation minière à la fosse à ciel ouvert Renard 65 a représenté 581 763 tonnes, dont 102 333 tonnes de minerai extrait. Pour l'exercice complet, l'exploitation minière des fosses à ciel ouvert Renard 2-3 et Renard 65 a représenté 2 265 895 tonnes, dont 623 065 tonnes de minerai extrait.

Pour le quatrième trimestre, une production totale de 485 616 carats a été récupérée du traitement de 605 960 tonnes de minerai d'une teneur de 80 carats par cent tonnes (« cpct »). Pour l'exercice complet, une production totale de 1 324 123 carats a été récupérée du traitement de 2 328 300 tonnes de minerai d'une teneur de 57 cpct.

Pour le quatrième trimestre, la Société a vendu 253 929 carats de diamants de la production tout-venant 2 , ce qui a rapporté un produit brut 3 de 31 M$ à un prix moyen de 92 $ US le carat (122 $ le carat 4 ). Pour l'exercice complet, Stornoway a vendu 1 038 967 carats de la production tout-venant pour un produit brut 3,4 de 141 M$ à un prix moyen de 105 $ US le carat (136 $ le carat 5 ). La Société a vendu 164 322 carats de diamants supplémentaires2 pour un produit brut 3,4 de 3,5 M$ à un prix moyen de 16 $ US le carat (21 $ le carat5).

, ce qui a rapporté un produit brut de 31 M$ à un prix moyen de 92 $ US le carat (122 $ le carat ). Pour l'exercice complet, Stornoway a vendu 1 038 967 carats de la production tout-venant pour un produit brut de 141 M$ à un prix moyen de 105 $ US le carat (136 $ le carat ). La Société a vendu 164 322 carats de diamants supplémentaires2 pour un produit brut de 3,5 M$ à un prix moyen de 16 $ US le carat (21 $ le carat5). Pour le quatrième trimestre, les charges d'exploitation décaissées par tonne traitée1 se sont élevées à 60,1 $ par tonne (74,9 $ par carat récupéré) et les dépenses d'investissement 1 , à 14,8 M$. Pour l'exercice complet, les charges d'exploitation décaissées par tonne traitée1 se sont chiffrées à 57,1 $ par tonne (100,4 $ par carat) et les dépenses d'investissement 1 , à 88,2 M$.

, à 14,8 M$. Pour l'exercice complet, les charges d'exploitation décaissées par tonne traitée1 se sont chiffrées à 57,1 $ par tonne (100,4 $ par carat) et les dépenses d'investissement , à 88,2 M$. Pour le quatrième trimestre, la Société a inscrit un BAIIA ajusté1 de 2,9 M$, ou 8,9 % des produits, et, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, le BAIIA ajusté s'est élevé à (7,9) M$, soit (5,4) % des produits.

À la clôture de l'exercice, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 35,8 M$.

Patrick Godin, président et chef de la direction, a commenté : « L'année 2018, qui a été la deuxième année de production commerciale de la mine diamantifère Renard de Stornoway, a été une année de transition, alors que la mine est passée d'une fosse à ciel ouvert à une mine principalement souterraine. Cette transition s'est avérée difficile, mais notre équipe a su surmonter les difficultés, réussissant une mise en production sécuritaire de la mine souterraine en août. La faiblesse du prix du diamant sur le marché en vigueur lorsque Renard a entrepris son exploitation s'est poursuivie en 2018. Cette conjoncture ainsi que les délais et les teneurs de la production minière souterraine initialement inférieures aux prévisions ont suscité des discussions avec les principales parties prenantes, donnant lieu aux ententes de financement annoncées au quatrième trimestre. Ces transactions illustrent le solide soutien accordé à Stornoway par ses parties prenantes, et témoignent de la grande qualité de l'actif Renard et de notre équipe. En tant que mine diamantifère affichant les coûts les plus faibles au Canada, Stornoway possède une occasion unique de tirer avantage d'une hausse des prix du diamant brut. En 2019, nous porterons notre attention sur l'efficacité, nous efforçant d'optimiser la production de valeur dans chaque aspect de nos activités. Nous poursuivrons nos activités d'exploration et de mise en valeur des ressources à l'actif Renard, tout en cherchant à prolonger la durée de vie de la mine et à saisir des occasions stratégiques. »

Tableau 1. Principaux faits saillants de l'exploitation et de nature financière

Trimestres clos les

Exercices clos les

31 décembre

31 décembre

31 décembre

31 décembre

2018 2017 2018 2017 FAITS SAILLANTS DE L'EXPLOITATION Taux d'incident avec arrêt de travail 1,7 Néant 1,7 0,4 Moyenne de la main-d'oeuvre, par jour (travailleurs) 306 324 306 318 Minerai extrait (mine à ciel ouvert et souterraine) (tonnes) 706 066 490 237 2 115 522 2 228 273 Minerai traité (tonnes) 605 960 518 817 2 328 300 1 956 436 Carats récupérés (carats) 485 616 398 267 1 324 123 1 642 934 Carats vendus (carats) 312 242 486 633 1 203 289 1 701 561 Dépenses d'investissement1 14 753 47 641 88 185 126 928 Aménagement souterrain (mètres) 1 365 1 227 4 585 4 871 Charges d'exploitation décaissées par tonne traitée1 60,1 45,0 57,1 42,1 Charges d'exploitation décaissées par carat récupéré 1 74,9 53,6 100,4 54,9 FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE Produits des activités ordinaires 23 271 55 483 165 487 196 502 Coût des produits vendus 54 091 43 251 227 144 149 235 Charges pour moins-value 83 197 171 000 83 197 171 000 Frais de vente et charges générales et administratives 3 433 4 237 18 123 17 841 Frais d'exploration6 (294 ) 335 3 194 2 095 Charges financières (produits financiers) 22 309 3 103 82 202 7 994 Perte (profit) de change 5 996 529 9 712 (8 332 ) (Perte nette) bénéfice net avant impôt (145 461 ) (166 972 ) (258 085 ) (142 931 ) (Produit) charge d'impôt 99 402 (48 526 ) 71 267 (28 711 ) Perte nette (244 863 ) (118 446 ) (329 352 ) (114 220 ) Perte par action ? de base et diluée (0,29 ) (0,14 ) (0,39 ) (0,14 ) (Perte nette) bénéfice net ajusté(e)1 (28 604 ) 6 864 (133 791 ) (4 858 ) BAIIA ajusté1 2 922 25 224 (7 854 ) 85 002 Marge du BAIIA ajusté (%)1 8,9 % 46 % -5,4 % 43,3 %

SURVOL DES RÉSULTATS FINANCIERS

Les produits des activités ordinaires ont totalisé respectivement 23,3 M$ et 165,5 M$ pour le quatrième trimestre de 2018 et l'exercice 2018. Les produits des activités ordinaires comprennent une dotation aux amortissements comptabilisée au titre des passifs sur contrats liés au produit reçu d'avance aux termes du contrat d'achat de la production de diamants de Renard en échange d'engagements futurs de livraison de diamants à des prix prévus par contrat.

Pour l'exercice 2018, Stornoway a inscrit un BAIIA ajusté de (7,9) M$, ou (5,4) % des produits des activités ordinaires. La Société avait inscrit une charge pour moins-value hors trésorerie de 83,2 M$ au 31 décembre 2018 liée à la valeur comptable de ses immobilisations corporelles. Ces éléments découlent surtout d'une révision à la baisse du prix du diamant prévu. Le 2 octobre 2018 et le 7 décembre 2018, Stornoway annonçait un certain nombre de transactions de financement avec des prêteurs et d'importantes parties prenantes destinées à fournir à la Société une plus grande marge de manoeuvre financière et opérationnelle. Au total, ces transactions prévoyaient des contreparties et des liquidités additionnelles de 129 M$ pour la Société réparties comme suit :

Le report de certains remboursements de capital des prêts pour une période de 24 mois, ce qui représente un report du coût du service de la dette de plus de 53,7 M$;

La modification de la convention de vente de diamants de Renard comportant un dépôt initial additionnel dont le montant est l'équivalent en dollars américains de 45 M$ au comptant et certaines modifications relatives à la vente et au prix;

Un placement privé d'unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription totalisant environ 30 M$ souscrits par les actionnaires existants.

Au 31 décembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 35,8 M$. Ce montant ne rend pas compte de dépôts soumis à restrictions de 13,7 M$ liés aux comptes de réserve pour le service de la dette. La Société reconnaît qu'une pression à la baisse soutenue sur les prix du diamant brut pourrait nuire à sa capacité de générer des flux de trésorerie disponibles positifs en 2019, et elle prend en considération toutes les occasions qui se présentent à elle en vue de préserver ses liquidités.

SURVOL DE L'EXPLOITATION

Environnement, santé, sécurité et communautés

Cinq incidents avec arrêt de travail ont été enregistrés au cours du trimestre, ce qui ramène le taux d'incident avec arrêt de travail depuis le début de l'exercice à 2,8 pour les entrepreneurs et à 1,2 pour les employés de Stornoway. Aucun incident d'infraction aux lois et aux règlements régissant la protection de l'environnement n'a été enregistré au cours du trimestre ou de l'exercice. La moyenne de la main-d'oeuvre par jour sur le site s'est établie à 306 travailleurs, dont 13 % étaient des Cris d'Eeyou Istchee, 21 % venaient de Chibougamau et de Chapais et 66 %, de l'extérieur de la région. Le nombre d'employés de Stornoway s'élevait à 585 au 31 décembre 2018.

Exploitation minière et traitement

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, 581 763 tonnes ont été dégagées de la fosse à ciel ouvert Renard 65, desquelles 102 333 tonnes de minerai ont été extraites. Au total, 603 733 tonnes de minerai ont été dégagées de la mine souterraine. Le traitement de 605 960 tonnes de minerai a donné lieu à la récupération de 485 616 carats, pour une teneur attribuable de 80 cpct. Le minerai traité provenait de la production souterraine de la kimberlite Renard 2, de l'aménagement souterrain de la kimberlite Renard 3 et de la production de la fosse à ciel ouvert de la kimberlite Renard 65.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, 251 179 tonnes de minerai ont été dégagées de la fosse à ciel ouvert Renard 2-3 et 371 886 tonnes de minerai l'ont été de la fosse à ciel ouvert Renard 65. Au total, 1 492 457 tonnes de minerai ont été dégagées des mines souterraines. Le traitement de 2 328 300 tonnes de minerai a donné lieu à la récupération de 1 324 123 carats, pour une teneur attribuable de 57 cpct, par rapport à des prévisions révisées allant de 2,35 à 2,40 millions de tonnes traitées et allant de 1,35 à 1,40 million de carats récupérés pour une teneur attribuable de 54 à 56 cpct.

La quantité de carats récupérés en 2018 a été touchée par les délais de mise en production de la mine souterraine Renard 2 attribuables en grande partie au délai de livraison du matériel mobile et à la concurrence sur le marché de la main-d'oeuvre spécialisée dans les mines souterraines. Parmi les autres facteurs ayant eu une incidence sur la quantité de carats récupérés, on compte le traitement de stocks de minerai à basse teneur pour pallier le manque de tonnes extraites durant la transition de l'exploitation de la mine à ciel ouvert à une exploitation souterraine, et l'exploitation de teneurs plus faibles que prévu en marge du gisement au moment de la phase initiale de l'intensification des activités souterraines. Dans une moindre mesure, elle a également été touchée par un feu de forêt donnant lieu à une suspension de trois jours des activités à la mine Renard en juillet. À la fin du troisième trimestre, l'intensification des activités souterraines à Renard 2 était terminée, et les opérations souterraines permettaient d'assurer un approvisionnement régulier de l'usine. La teneur récupérée s'est améliorée respectivement de 39 % et de 45 % aux troisième et quatrième trimestres par rapport aux trimestres précédents. Les carats récupérés se sont améliorés de 47 % tant au troisième qu'au quatrième trimestre. Les carats récupérés n'ont pas atteint le bas de la fourchette prévue en raison du fait que l'usine de traitement fonctionnait à une cadence inférieure à la capacité nominale dans la deuxième moitié de novembre et en décembre en raison de problèmes techniques aux premières étapes de traitement. Ces problèmes avaient trait à la distribution granulométrique plus grosse de l'alimentation du broyeur principal attribuable à la transition aux méthodes d'exploitation souterraine et l'on s'emploie à l'heure actuelle à traiter les problèmes en apportant des améliorations afin de mieux briser le minerai au concasseur.

L'exploitation minière à la fosse à ciel ouvert Renard 2-3 s'est terminée en avril 2018. En 2018, les travaux d'aménagement souterrains portaient sur la réalisation des travaux d'excavation requis pour la couche productrice de 290 mètres à Renard 2, le prolongement de la rampe d'accès principale vers la couche productrice de 470 mètres et l'aménagement des galeries d'accès à la couche productrice de 290 mètres à Renard 3. L'élaboration d'une méthode de foudroyage par blocs assisté comme principale méthode d'exploitation s'est poursuivie dans la mine souterraine, et la réalisation des travaux de construction aux points de soutirage et le lancement du foudroyage de la couche productrice à 290 mètres devraient être terminés au début de 2019. Les premiers panneaux miniers ouverts à l'orée du corps minéralisé de la couche productrice à 290 mètres étaient composés de minerai à faible teneur hautement dilué, ce qui s'est répercuté sur la production de carats aux premiers stades de l'exploitation de la mine souterraine. Comme prévu par contre, les teneurs ont augmenté en raison de l'ouverture de panneaux supplémentaires dans le corps principal de la kimberlite qui offre un minerai moins dilué, qui sera au centre des activités minières au cours du quatrième trimestre et continuera à l'être en 2019.

Ventes de diamants

Au cours du quatrième trimestre, deux ventes par appel d'offres ont été conclues. Au total, 253 929 carats provenant de la production normale ont été vendus, ce qui correspond à des récupérations effectuées entre le 21 juillet et le 5 octobre 2018. Le produit brut2 s'est établi à 31 M$3 au prix moyen de 92 $ US le carat (122 $ le carat3). Sur une base sectorielle, 190 187 carats de diamants retenus par un tamis DTC de dimension +7 ont été vendus à un prix moyen de 118 $ US le carat (157 $ le carat3), et 63 742 carats de diamants retenus par un tamis DTC de dimension -7 ont été vendus à un prix moyen de 15 $ US le carat (20 $ le carat3).

En plus de la vente de la production normale, un volume supplémentaire de 58 313 carats de diamants d'une taille inférieure à ceux retenus par un tamis DTC de dimension ?7 a été vendu dans le cadre d'une vente contractuelle hors appel d'offres, pour un produit brut2 de 0,83 M$7 au prix moyen de 14 $ US le carat (19 $ le carat5). Ce volume provient de la récupération de petits diamants qui ont été produits entre le 21 juillet et le 5 octobre, en excédent de la production attendue de la ressource minérale Renard.

Projets d'investissement

Les dépenses d'investissement du quatrième trimestre, qui se sont chiffrées à 14,8 M$, découlaient principalement de l'aménagement de la mine souterraine et de l'achat de matériel roulant. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, les dépenses d'investissement se sont établies à 88,2 M$, contre des prévisions révisées entre 90 M$ et 95 M$.

Pour le quatrième trimestre, l'aménagement de la mine souterraine portera surtout sur la mise en valeur de la rampe principale vers la prochaine couche productrice de la mine de kimberlite Renard 2 ainsi que sur l'aménagement des trois niveaux devant être utilisés dans la première couche productrice de la mine de kimberlite Renard 3. Au cours du trimestre, des travaux latéraux ont été effectués sur 1 365 mètres. Pour l'exercice complet, des travaux latéraux ont été effectués sur 4 585 mètres. Au premier trimestre de 2019, les travaux latéraux porteront sur les accès et l'infrastructure des niveaux de production futurs à Renard 2 ainsi que sur la préparation du premier niveau de remblaiement souterrain de Renard 3. Le lancement de la production à Renard 3 est prévu au début du troisième trimestre de 2019. Aucun achat de matériel roulant n'est prévu en 2019.

Mise à jour sur les réserves minérales

Au 31 décembre 2018, les réserves minérales ont été mises à jour selon l'épuisement de la mine, les modifications aux ressources minérales et les changements aux facteurs de modification compte tenu des derniers renseignements disponibles. Au 31 décembre 2018, les réserves minérales prouvées et probables de la mine de diamants Renard s'établissaient à 25,6 millions de tonnes d'une teneur de 71,5 carats par cent tonnes (« cpct »), ce qui équivaut à une production de 18,3 millions de carats.

En plus des réserves minérales, la mine de diamant Renard compte des ressources minérales indiquées supplémentaires de 3,7 millions de carats (8,7 millions de tonnes à une teneur de 42,3 cpct), des ressources minérales présumées de 13,0 millions de carats (23,4 millions de tonnes à 55,8 cpct) et de 32,8 à 71,3 millions de carats classés comme potentiel d'exploration hors ressources (de 76,2 à 113,2 millions de tonnes à une teneur comprise entre 20 et 168 cpct). Le lecteur doit être avisé que la quantité et la teneur potentielles de cette cible d'exploration sont théoriques, que les travaux d'exploration ne sont pas suffisants pour classer le gisement dans la catégorie des ressources minérales et qu'il n'est pas certain que d'autres travaux d'exploration plus poussés entraîneront la découverte de ressources minérales. Toutes les kimberlites demeurent ouvertes en profondeur. La mise à jour des ressources minérales pour 2018 tient compte de données géologiques sur les contacts kimberlitiques et les propriétés géologiques internes révélées par les activités de production, de mise en valeur et de forage.

Changement à la direction

Avec prise d'effet le 1 janvier 2019, M. Matt Manson a quitté ses fonctions de président et chef de la direction et il a été remplacé par M. Patrick Godin. M. Godin agissait à titre de chef de l'exploitation de la Société, poste qu'il occupait depuis 2010.

Le 28 janvier 2019, M. Patrick Sévigny, ancien directeur des opérations minières a été nommé à titre de vice-président de l'exploitation. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Sévigny surveille tous les aspects liés à la mine Renard, notamment l'exploitation minière et le traitement de minerai.

Le 28 février 2019, M. Ian Holl, qui occupait le poste de vice-président, Traitement de minerai, annonçait son départ de la Société.

Assemblée générale annuelle des actionnaires

Au cours de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société prévue le 14 mai 2019, la direction de la Société proposera la nomination de chacune des personnes suivantes à titre d'administrateurs : Patrick Godin, actuel chef de la direction de la Société; Michele S. Darling, Hume Kyle, Hubert T. Lacroix, Angelina Mehta, Gaston Morin et Marie-Anne Tawil, lesquels sont tous à l'heure actuelle des administrateurs de la Société, ainsi que John Hadjigeorgiou.

Quatre administrateurs actuels, soit MM. Eberhart Scherkus, Matthew L. Manson, Peter B. Nixon et John LeBoutillier, ne seront pas candidats à la réélection. La Société souhaite exprimer ses remerciements à chacun de ces administrateurs pour leurs nombreuses années de précieux dévouement et services.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent document fait mention de certaines mesures financières, comme la perte nette ajustée, les produits des activités ordinaires ajustés, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le prix moyen obtenu pour le diamant, les charges d'exploitation décaissées par tonne traitée, les charges d'exploitation décaissées par carat récupéré et les dépenses d'investissement. Ces mesures ne sont pas reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS. Par conséquent, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

Chacune de ces mesures est tirée des états financiers de la Société et a été définie et calculée selon le jugement raisonnable de la direction. Ces mesures sont utilisées par la direction et par les investisseurs pour évaluer les résultats de la Société. Elles visent à fournir de l'information supplémentaire à l'utilisateur des états financiers; elles ne doivent pas être sorties de leur contexte ni être considérées comme pouvant remplacer les mesures préparées conformément aux IFRS. Pour de plus amples renseignements sur la question et pour un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société au 31 décembre 2018 et pour l'exercice clos à cette date.

À PROPOS DE LA MINE DE DIAMANTS RENARD

La mine de diamants Renard est la première mine diamantifère au Québec en importance et la sixième au Canada. Elle est située à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau dans la région de la Baie?James, dans le centre?nord du Québec. Le projet de construction a commencé le 10 juillet 2014, et la production commerciale a été déclarée officiellement le 1er janvier 2017. Une production annuelle moyenne de diamants de 1,8 million de carats est prévue pendant les 10 premières années de vie de la mine. Les lecteurs sont invités à consulter le rapport technique du 11 janvier 2016 concernant l'estimation des ressources minérales de septembre 2015, et le rapport technique daté du 30 mars 2016 sur la mise à jour du plan minier et de l'estimation des réserves minérales de mars 2016 pour de plus amples renseignements et d'autres hypothèses concernant le projet.

PERSONNES QUALIFIÉES

Les informations scientifiques ou techniques figurant dans le présent communiqué de presse ont été préparées sous la supervision de M. Patrick Sévigny, ing. (Québec) et vice-président de l'exploitation, et de M. Robin Hopkins, géologue (NT/NU) et vice?président de l'exploration. M. Sévigny et M. Hopkins sont tous deux des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43?101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43?101 »).

À PROPOS DE STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration de propriétés diamantifères et de production de diamants et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Société axée sur la croissance, Stornoway détient en propriété exclusive une mine de calibre mondial, la mine Renard, la première mine de diamants au Québec.

Au nom du conseil d'administration

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

/s/ « Patrick Godin »

Patrick Godin

Président et chef de la direction

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient de l'information prospective (telle qu'elle est définie par le Règlement 51?102 sur les obligations d'information continue) et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États?Unis (collectivement, « information prospective » ou « énoncés prospectifs »). Ces énoncés prospectifs ont été établis en date du présent document et la Société n'entend pas les mettre à jour et n'a aucune obligation de le faire, sauf si elle y est tenue par la loi.

Ces énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à un rendement futur et comprennent notamment des énoncés se rapportant aux objectifs de Stornoway pour l'exercice à venir, à ses objectifs à moyen terme et à long terme et à ses stratégies en vue d'atteindre ces objectifs, ainsi que des énoncés concernant les opinions, plans, objectifs, attentes, estimations, intentions et perspectives d'avenir ou événements ou résultats prévus de la direction. Même si la direction estime que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s'avérer inexactes.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes ou les opinions actuelles concernant des événements futurs et comprennent, sans s'y limiter, des énoncés à l'égard i) de la quantité de réserves minérales, de ressources minérales et de cibles d'exploration; ii) de la quantité estimative de la production future pour une période donnée; iii) de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes de l'exploitation minière; iv) des attentes et cibles relatives à la teneur récupérée, à la distribution granulométrique et à la qualité des diamants, à la récupération moyenne du minerai, aux carats récupérés, aux carats vendus, à la dilution interne, à la dilution minière et à d'autres paramètres miniers indiqués dans le rapport technique de 2016, de même qu'aux taux de fracturation du diamant; v) des attentes, cibles et prévisions relatives aux produits bruts des activités ordinaires, aux flux de trésorerie d'exploitation et à d'autres mesures des produits des activités ordinaires indiqués dans le rapport technique de 2016, à la croissance des ventes de diamants, aux coûts des produits vendus, aux coûts de production décaissés, aux estimations des marges brutes, aux ventes de diamants, aux mélanges de diamants vendus et aux dépenses d'investissement prévues et projetées, à la situation de trésorerie et aux besoins de fonds de roulement; vi) du potentiel d'agrandissement de la mine et d'élargissement des ressources de la mine, de la durée de vie prévue de la mine et de l'estimation de la récupération additionnelle du minerai, des produits des activités ordinaires et d'autres paramètres miniers découlant du potentiel de prolongement additionnel de la durée de vie de la mine; vii) des délais prévus pour la délivrance des permis et des approbations réglementaires liés aux activités de construction en cours à la mine de diamants Renard; viii) du calendrier prévu pour l'achèvement de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine de la mine de diamants Renard; ix) des obligations financières attendues de Stornoway ou des coûts engagés par celle?ci relativement à l'aménagement en cours de la mine de diamants Renard; x) des taux d'extraction, de mise en valeur, de production, de traitement et d'exploration, de la progression et des plans, comparativement au calendrier et au budget, et de l'optimisation prévue, des possibilités d'agrandissement et du calendrier y afférent, et des bénéfices prévus qui en découlent; xi) des plans d'exploration futurs et des résultats supérieurs potentiels par rapport aux cibles identifiées à l'égard d'autres travaux d'exploration; xii) des attentes relatives aux perspectives et aux tendances dans le secteur des diamants, de la production de diamants bruts, de l'offre et de la demande dans le marché des diamants bruts, et des cours futurs des diamants bruts, ainsi que de l'incidence potentielle des éléments susmentionnés sur diverses mesures financières et sur la production de diamants de Renard; xiii) des avantages économiques d'utiliser une centrale électrique alimentée au GNL plutôt qu'au diesel; xiv) des besoins et des sources de financement, de l'accès au financement et de l'affectation des fonds ; xv) de la capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; xvi) du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien; et xvii) des bénéfices prévus découlant des mesures de modification de l'usine récemment approuvées et du calendrier prévu ainsi que de l'investissement prévu pour les réaliser. Toute déclaration qui exprime ou implique des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s'attendre à », « prévoir », « planifier », « projeter », « estimer », « supposer », « avoir l'intention de », « stratégie », « buts », « objectifs », « calendrier » ou des variantes de ceux?ci ou en indiquant que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard ou encore la forme négative de l'un de ces termes ou d'expressions similaires) n'est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif.

Les énoncés prospectifs sont établis en fonction de certaines hypothèses formulées par Stornoway ou ses consultants et d'autres facteurs importants qui, s'ils se révèlent inexacts, pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels de Stornoway à différer considérablement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements s'appuient sur plusieurs hypothèses en ce qui concerne les stratégies et perspectives d'entreprise actuelles et futures ainsi que le contexte dans lequel Stornoway exercera ses activités au cours des périodes à venir, y compris la teneur récupérée, la distribution granulométrique et la qualité des diamants, la récupération moyenne du minerai, la dilution interne et les taux de fracturation, le prix des diamants, les coûts prévus et la capacité de Stornoway d'atteindre ses objectifs, le rendement financier prévu, l'évolution réglementaire, les plans de mise en valeur, les activités et les engagements d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière, l'accès au financement et le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. Même si la direction estime que ses hypothèses concernant ces questions sont raisonnables compte tenu de l'information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s'avérer inexactes. Parmi les hypothèses importantes posées par Stornoway ou ses consultants dans le cadre de ses énoncés prospectifs, on note entre autres les suivantes : i) l'exactitude de nos estimations à l'égard des exigences en matière de capital et de main?d'oeuvre; ii) les estimations de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes; iii) la teneur récupérée, la distribution granulométrique et la qualité des diamants, la récupération moyenne du minerai, les carats récupérés, les carats vendus, la dilution interne, la dilution minière et d'autres paramètres miniers indiqués dans le rapport technique 2016, de même que les taux de fracturation du diamant; iv) les attentes relatives aux mélanges de diamants vendus et la réussite des mesures d'atténuation des problèmes en cours de bris des diamants à l'usine de traitement de la mine de diamants Renard et la réalisation des avantages prévus découlant des modifications de l'usine dans le respect de l'échéancier prévu et des coûts en capital prévus; v) la stabilisation du marché de change indien et le plein recouvrement des prix; vi) la réception des approbations réglementaires selon des modalités acceptables dans des délais habituels et l'absence de faits nouveaux défavorables en matière de réglementation; vii) les délais prévus pour l'aménagement continu d'une mine à ciel ouvert et d'une mine souterraine à la mine de diamants Renard; viii) les formations géologiques que l'on s'attend à rencontrer; ix) l'acceptation continue par le marché de la production de diamants de Renard, les prévisions prudentes relatives aux futurs prix du marché pour les diamants bruts et l'incidence des éléments susmentionnés sur diverses mesures financières et sur la production de diamants de Renard; x) l'échéancier, les progrès et les coûts des activités, plans, engagements et objectifs d'exploration, de mise en valeur, de production et d'exploitations futurs; xi) la disponibilité des facilités de crédit existantes et du financement futur requis selon des modalités favorables et le respect de tous les engagements et conditions préalables liés aux engagements de financement à venir; xii) la capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; xiii) l'interprétation par Stornoway des données de forage géologique recueillies et de leur incidence potentielle sur les ressources minérales indiquées et la durée de vie de la mine; xiv) la robustesse persistante du dollar américain par rapport au dollar canadien et l'absence d'une variabilité importante des taux d'intérêt; xv) l'amélioration des caractéristiques fondamentales de l'industrie des diamants à long terme et l'absence de détérioration importante de la conjoncture générale et économique et l'absence de variabilité importante des taux d'intérêt; xvi) l'augmentation du nombre de carats récupérés avec des teneurs qui augmentent progressivement dans le plan DVM; xvii) l'estimation de la récupération additionnelle du minerai, des produits des activités ordinaires et d'autres paramètres miniers découlant du potentiel de prolongement additionnel de la durée de vie de la mine avec des dépenses d'investissement minimales; xviii) la disponibilité d'employés qualifiés et le maintien de relations clés avec les partenaires de financement, les collectivités locales et autres parties prenantes; xix) les tendances positives à long terme de la demande et la demande de diamants bruts surpassant considérablement l'offre; xx) les hauts taux d'épuisement des mines de diamants existantes; xxi) la stabilité continue de la production de diamants bruts mondiale; xxii) les besoins en capital modestes après 2018 conjugués à l'élargissement important des ressources disponibles à un coût marginal; xxiii) une hausse substantielle des ressources dans le cadre du plan minier; xxiv) les possibilités quant à l'accélération de l'extraction et à l'expansion du traitement du minerai à haute teneur, et à la réalisation des bénéfices prévus en découlant; xxv) les rendements supérieurs potentiels par rapport aux cibles identifiées à l'égard d'autres travaux d'exploration; et xxvi) les montants limités des impôts à payer en espèces à moyen terme.

Par nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents, tant généraux que spécifiques, et il y a un risque que les estimations, les prévisions, les projections et les autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas la réalité future. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, étant donné que différents facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions, des plans, des objectifs, des attentes, des prévisions, des estimations, des hypothèses et des intentions qui sont exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque peuvent être généralement décrits comme le risque que les hypothèses et estimations mentionnées ci?dessus ne se matérialisent pas, y compris l'hypothèse figurant dans plusieurs énoncés prospectifs selon laquelle d'autres énoncés prospectifs seront inexacts, mais ils comprennent particulièrement, sans s'y limiter, i) les risques liés aux variations de teneur, de distribution granulométrique et de qualité des diamants, de lithologies kimberlitiques et de contenu de roche encaissante dans le matériau identifié en tant que ressources minérales par rapport aux prévisions; ii) les variations des taux de récupération et des niveaux de fracturation du diamant; iii) l'incertitude quant à savoir si l'exploration additionnelle de cibles d'exploration entraîne la délimitation des cibles comme ressources minérales; iv) les risques associés à notre dépendance envers la mine de diamants Renard et son historique d'exploitation limité; v) les faits nouveaux défavorables touchant la conjoncture économique générale et ceux survenant sur les marchés mondiaux du diamant; vi) les variations des évaluations des diamants et les fluctuations des prix des diamants par rapport à ceux présumés; vii) la demande insuffisante et l'acceptation de nos diamants par le marché; viii) les risques associés à la production et à la demande croissante des consommateurs à l'égard de diamants synthétiques de qualité précieuse; ix) les risques associés aux fluctuations du dollar canadien et d'autres monnaies par rapport au dollar américain et la variabilité des taux d'intérêt; x) l'inexactitude de nos estimations concernant les exigences de financement et de capital ainsi que les dépenses futures, d'importants besoins additionnels futurs en capital et la non?disponibilité de financement et de capital additionnels ou leur non?disponibilité selon des modalités raisonnables; xi) les incertitudes associées aux prévisions, aux coûts et aux échéanciers des plans de mise en valeur, des activités d'exploration, de traitement, de production et d'exploitation futurs; xii) les augmentations relatives aux coûts en capital, coûts d'exploitation et dépenses d'investissement de maintien proposés; xiii) les hausses des charges financières ou les changements défavorables touchant les conditions du financement disponible, le cas échéant; xiv) des taux d'imposition ou de redevances plus élevés que prévu; xv) l'incertitude liée au potentiel de prolongement de la vie de la mine et aux résultats de l'exploration dans les zones d'élargissement potentiel des ressources; xvi) les changements visant les plans de mise en valeur ou d'exploitation minière en raison de changements visant d'autres facteurs ou des résultats d'exploration; xvii) les risques liés à l'obtention des approbations réglementaires ou à la mise en oeuvre de l'entente sur les répercussions et les avantages existante conclue avec les collectivités autochtones; xviii) le défaut d'obtenir et de maintenir en poste des employés qualifiés et de maintenir des relations clés avec les partenaires de financement, les collectivités locales et d'autres parties prenantes; xix) les risques associés aux problèmes actuels de bris des diamants à l'usine de traitement de la mine de diamants Renard et le défaut de concrétiser les avantages prévus découlant des modifications apportées à l'usine ou le défaut de les concrétiser dans les délais prévus et en respectant le coût du capital prévu; xx) les effets négatifs sur le marché de la récente démonétisation indienne et l'effet continu sur le prix et la demande; xxi) les incidences de la concurrence sur les marchés où Stornoway exerce des activités; xxii) les risques d'exploitation et d'infrastructure; xxiii) le risque d'exécution lié à l'aménagement d'une mine productive à la mine Renard; xxiv) le risque que Stornoway soit incapable de s'acquitter de ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; xxv) les futures ventes ou émissions d'actions ordinaires entraînant la baisse du prix des actions ordinaires et la dilution de la participation des actionnaires actuels; xxvi) le risque de défaillance des systèmes d'information; xxvii) le risque que notre assurance ne couvre pas tous les risques éventuels; xxviii) les risques associés à notre dette importante et le défaut de satisfaire à nos obligations en matière de service de la dette; et xxix) les facteurs de risque additionnels décrits dans les présentes et dans les rapports de gestion annuels et intermédiaires et dans les autres documents d'information de Stornoway, ainsi que la prévision de la part de Stornoway par rapport à la gestion des risques décrits plus haut et l'efficacité avec laquelle elle les gère. Stornoway prévient le lecteur que la liste qui précède des facteurs pouvant influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles peuvent survenir de temps à autre.

1 Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

2 Les carats tout-venant représentent la proportion des diamants totaux récupérés en haut de la coupure inférieure des ressources minérales (+1 DTC) et normalisée à une proportion de petits diamants (-7 DTC) qui est cohérent avec les ressources minérales. Les carats récupérés au-delà de la production normalisée tout-venant sont définis comme étant des carats supplémentaires. Les carats supplémentaires sont séparés de la production tout-venant au cours du processus de vente.

3 Avant financement lié à la production et redevances.

4 Selon un taux de change moyen du dollar canadien en dollar américain de 1,33 $.

5 Selon un taux de change moyen du dollar canadien en dollar américain de 1,29 $.

6 Net d'un crédit d'impôt lié aux ressources et crédits de droits relatifs à l'impôt minier, représentant 1,1 M$ au total en 2018.

7 Selon un taux de change moyen du dollar canadien en dollar américain de 1,36 $.

