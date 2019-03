Azimut acquiert la Propriété Kaanaayaa (Or-Cuivre), région de la Baie James, Québec





LONGUEUIL, QC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer l'acquisition récente de la Propriété Kaanaayaa (le « Projet ») qui couvre une excellente cible d'exploration pour l'or et le cuivre dans la région de la Baie James au Québec (voir figure 1). Ce Projet, détenu à 100 % par la Société, est localisé à environ 10 km au sud-est de la Propriété Pikwa (Azimut-SOQUEM). Azimut entreprendra un levé géochimique détaillé de sédiments de fonds de lacs sur le Projet, suivi par une phase de prospection.

La Propriété Kaanaayaa (390 claims couvrant 200,5 km2), acquise par désignation sur carte, est caractérisée par les éléments suivants (voir figures 2 à 5):

Forte signature géochimique régionale dans les sédiments de fonds de lacs combinant bismuth, argent, cuivre, molybdène et tungstène; cette signature est comparable à la signature identifiée sur la Propriété Pikwa renfermant des prospects aurifères et polymétalliques (voir le communiqué de presse du 20 mars 2019).

dans les sédiments de fonds de lacs combinant bismuth, argent, cuivre, molybdène et tungstène; cette signature est comparable à la signature identifiée sur la Propriété Pikwa renfermant des prospects aurifères et polymétalliques (voir le communiqué de presse du 20 mars 2019). Géologie favorable , principalement constituée de métasédiments et de formations volcaniques mafiques à intermédiaires recoupés par plusieurs petites intrusions granitiques; la fertilité de ces intrusions pour des minéralisations pourrait être révélée par la signature géochimique polymétallique présente sur le Projet.

, principalement constituée de métasédiments et de formations volcaniques mafiques à intermédiaires recoupés par plusieurs petites intrusions granitiques; la fertilité de ces intrusions pour des minéralisations pourrait être révélée par la signature géochimique polymétallique présente sur le Projet. Contexte structural favorable avec un pli en Z d'ampleur kilométrique qui pourrait jouer un rôle majeur dans le piégeage des minéralisations.

Les travaux d'exploration antérieurs sur le Projet sont très limités. Une propriété adjacente, détenue par Osisko Baie James et Goldcorp Inc., renferme plusieurs prospects aurifères significatifs localisés environ 5 km au sud-ouest du projet, notamment le Prospect Marco (1,07 g/t Au sur 27,0 m et 10,1 g/t Au sur 5,2 m) et la Zone Contact Ouest (11,82 g/t Au sur 4,7 m).

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec avec un total de 26 propriétés. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 53 millions d'actions émises.

