Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi sur la laïcité de l'État





QUÉBEC, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse à la suite du dépôt, à l'Assemblée nationale, du projet de loi sur la laïcité de l'État*.

Conférence de presse :



Heure : 11 h15 (ou après les affaires courantes) Lieu : Salle Evelyn-Dumas (salle 1.30)

Édifice Pamphile-Le May

Assemblée nationale

Veuillez noter que des documents seront disponibles pour consultation sur place par les journalistes, dès le dépôt du projet de loi.

* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie dudit projet de loi.

SOURCE Cabinet du leader parlementaire

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :