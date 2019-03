Le CIUSSS du Nord-de-l'Île de Montréal déploie la plateforme Reacts comme outil de communication sécurisé





MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le milieu de la santé, la sécurité et la confidentialité des informations qui circulent sont primordiales. C'est pourquoi le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal s'est doté de Reacts, une plateforme conçue pour répondre aux normes de performance et de sécurité élevées qui sont présentes dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Reacts intègre sur une même application des outils de messagerie instantanée, de partage et de transfert sécurisé de fichiers, de vidéoconférence et d'évaluation des compétences, tout en intégrant des outils innovants comme la réalité augmentée et la superposition d'images en temps réel. Il permet ainsi un travail efficace dans un contexte d'étalement géographique des installations du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. La plateforme est certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et est appuyée par l'Association médicale canadienne.

Citations :

« Dans le but de poursuivre et d'intensifier son virage numérique, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a choisi de se doter de moyens novateurs qui permettront d'augmenter l'accès et la qualité des services offerts à la population. Nous sommes très heureux de nous associer à Reacts.»

Frédéric Abergel, président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

« Nous sommes fiers de contribuer à la transformation numérique qui s'opère au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. L'implantation de la plateforme Reacts permettra de mettre en place de nouveaux modèles de soins pour améliorer la communication et la collaboration entre les divers intervenants ainsi qu'avec les patients et leurs familles.»

Dr Yanick Beaulieu, chef de la direction et fondateur, Technologies innovatrices d'imagerie

Faits saillants :

Reacts est une plateforme de collaboration numérique sécurisée créée par l'entreprise québécoise Technologies innovatrices d'imagerie inc. Elle offre de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux besoins de collaboration à distance des professionnels de la santé, tout en assurant la sécurité des informations.

L'application permet notamment d'interagir à distance de façon dynamique pour des utilisations diverses telles que la messagerie sécurisée, les téléconsultations, ainsi que la formation et la supervision de procédures à distance. Elle peut notamment être utilisée pour les soins de plaie à distance, la télééchographie et l'assistance en téléchirurgie.

À propos de Reacts

Reacts (Remote Education, Augmented Communication, Training and Supervision) est une plateforme de collaboration numérique sécurisée créée par l'entreprise québécoise Technologies innovatrices d'imagerie inc. (TII), qui offre de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux multiples besoins de collaboration à distance des professionnels de la santé. La plateforme intègre des outils novateurs et interactifs comme la réalité augmentée, la diffusion de ?ux vidéo multiples simultanés et la superposition de contenu multimédia interactif. Reacts est utilisée dans plus de 70 pays autant dans des contextes cliniques qu'éducatifs. TII développe des partenariats stratégiques avec des fabricants d'équipement médical et avec des organisations et des sociétés médicales innovantes telles que Joule, une société affiliée de l'Association médicale canadienne. Pour plus d'informations, visitez : www.reacts.com.

À propos du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situées dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

