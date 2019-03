La Roche-Posay et L'Oréal redéfinissent les possibilités de la technologie des soins de la peau avec EFFACLAR SPOTSCAN





Après My UV Patch, La Roche-Posay franchit une étape supplémentaire dans la technologie des soins de la peau avec EFFACLAR SPOTSCAN, le premier outil d'analyse de l'acné propulsé par l'intelligence artificielle.

MONTRÉAL, le 28 mars 2019 /CNW/ - La Roche-Posay, experte des peaux sensibles et marque n°1 recommandée par les dermatologues au Canada1, démontre une fois de plus son engagement à changer la vie des peaux sensibles, avec le lancement d'EFFACLAR SPOTSCAN, une innovation dermatologique sans précédent qui utilise l'intelligence artificielle basée sur des données scientifiques afin d'analyser la peau acnéique. Approuvé par les dermatologues et propulsé par l'intelligence artificielle, EFFACLAR SPOTSCAN est le résultat de l'engagement de La Roche-Posay à utiliser une technologie de pointe pour fournir aux utilisateurs une analyse précise de l'acné, des conseils personnalisés et un suivi adapté pour des résultats efficaces et à long terme, une peau en santé.

Aujourd'hui, l'acné est le problème de peau qui touche le plus de Canadiens et constitue une des premières raisons de consultation d'un médecin au Canada. Alors que l'expertise médicale peut aider, il n'existe qu'un dermatologue pour 70 000 Canadiens. Avec EFFACALR SPOTSCAN, l'ambition de La Roche-Posay est de fournir une expertise accessible dans le traitement de l'acné, en proposant des recommandations personnalisées pour mieux le gérer.

Pour construire l'algorithme le plus précis et le plus innovant, La Roche-Posay a réuni des dermatologues du monde entier afin d'analyser plus de 6 000 images d'hommes et de femmes de diverses origines, divers types de peau et niveaux de sévérité d'acné. EFFACLAR SPOTSCAN est donc le fruit d'un partenariat étroit avec les dermatologues et sa précision a été validée dans le cadre d'une étude clinique.

"Aujourd'hui, les consommateurs veulent plus qu'un soin de la peau efficace de la part d'une marque, ils veulent une expérience. Le service est devenu le produit", déclare Emma Kindler, directrice générale de La Roche-Posay Canada. Nous savons que l'information est la clé d'une peau en santé et que pour améliorer sa peau, les consommateurs doivent d'abord la comprendre. Pour les personnes souffrant d'acné, cela signifie apprendre à gérer son acné, et ça commence avant tout par une analyse précise. Avec EFFACLAR SPOTSCAN, nous poursuivons donc la mission de notre marque en contribuant à changer la vie des peaux sensibles. "

EFFACLAR SPOTSCAN est très facile à utiliser et ne prend que quelques instants à compléter. L'analyse instantanée indique un score d'acné entre 0 et 4+. En fonction de l'analyse, le service propose une routine Effaclar personnalisée et des conseils de soin de la peau spécifiques. Le simulateur d'amélioration de la peau avant / après indique les résultats attendus et permet aux utilisateurs de suivre leurs progrès via le Journal de la peau.

Le Journal de la peau est la fonction la plus visionnaire EFFACLAR SPOTSCAN, en aidant les utilisateurs à évaluer leurs résultats. Les utilisateurs qui ont l'habitude d'observer leur peau tous les jours ne remarquent pas toujours leurs progrès, ce qui peut les décourager. Avec le Journal de la peau d'EFFACLAR SPOTSCAN, les patients peuvent prendre des photos avant et pendant le traitement de l'acné, afin de rendre leurs résultats plus visibles. Cette nouvelle capacité vise à motiver les utilisateurs à suivre leur traitement pour améliorer à terme la santé de leur peau et leur qualité de vie.

Les Canadiens peuvent facilement trouver EFFACLAR SPOTSCAN sur https://ca.spotscan.com.

À PROPOS DE LA ROCHE-POSAY

Ancrée dans l'expertise dermatologique, La Roche-Posay a mis depuis plus de 40 ans les peaux sensibles au coeur de son expertise et de ses soins. Depuis 2015, la marque occupe la position convoitée de marque n°1 recommandée par les dermatologues au Canada. La Roche-Posay est une division de L'Oréal Canada, filiale à part entière du Groupe L'Oréal, la plus grande entreprise de produits cosmétiques au monde.

