NPROXX présente un nouveau réservoir d'hydrogène de 700 bars à l'industrie automobile





NPROXX propose un récipient sous pression évolué de type 4 pour utilisation dans les applications automobiles. Ce nouveau produit de faible poids et qui atteindra une densité de stockage gravimétrique de 6,4 % sera exposé pour la première fois du 1er au 5 avril à la Foire de Hanovre, la Hannover Messe.

JULIERS, Allemagne et HEERLEN, Pays-Bas, 28 mars 2019 /PRNewswire/ --Ce fait nouveau ouvre à NPROXX la voie vers la conception, la fabrication et la fourniture de stockage d'hydrogène pour utilisation dans une vaste gamme d'applications automobiles depuis les voitures de taille moyenne comme les berlines et les familiales jusqu'aux véhicules utilitaires sportifs et véhicules apparentés.

Densité élevée de stockage

Les récipients sous pression de NPROXX sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans l'industrie automobile en raison de leur densité élevée de stockage gravimétrique de 6,4 %. Par rapport aux produits similaires, le récipient sous pression à 700 bars de NPROXX affiche un meilleur rapport stockage-poids, ceci permettant aux concepteurs de planifier et construire la nouvelle génération de véhicules à hydrogène embarquant davantage de carburant pour un poids moindre de réservoir.

« Nos réservoirs d'hydrogène sont plus légers que les autres produits concurrents sur le marché, » commente

Dietmar Müller, directeur technique de NPROXX. « Avec quatre décennies d'expérience dans la production en série d'éléments en fibres de carbone enroulées, nous avons une forte expérience de la fabrication de composants fiables en PRFC fournissant la même performance avec une utilisation moins importante de matériau pour une même qualité. Nous possédons le procédé, la connaissance et l'expérience nous permettant de réaliser des innovations pouvant apporter de la valeur et un avantage concurrentiel. Nos installations de fabrication en Allemagne sont à la pointe du progrès et adaptées de façon idéale à la production en série de réservoirs d'hydrogène sous pression et à volume élevé pour utilisation dans l'industrie automobile. »

Hannover Messe (Foire de Hanovre)

NPROXX sera dans le hall 27 au stand D52/1 de la Foire de Hanovre.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/842486/NPROXX_Automotive_Hydrogen_Tank.jpg)

Communiqué envoyé le 28 mars 2019 à 06:04 et diffusé par :