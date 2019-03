/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains discutera du budget de 2019 à Kingston/





KINGSTON, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, participera à une séance de discussion ouverte organisée par le Collège St-Lawrence, où il soulignera les mesures concrètes prises dans le budget de 2019 pour mettre en oeuvre un régime national d'assurance-médicaments. Il expliquera également comment le budget aidera les étudiants et les travailleurs de tout âge à obtenir un bon emploi dès maintenant et dans l'avenir.

Date : Le jeudi 28 mars 2019



Heure : 12 h (heure de l'Est)



Lieu : Collège St-Lawrence

100, avenue Portsmouth

Salle de conférence Empire (située dans l'aile administrative)

Kingston (Ontario)

