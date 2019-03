/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Proulx rencontre les entreprises touristiques de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean/

Faits saillants Adopte un nouveau plan d'affaires stratégique dont l'objectif premier consiste à devenir un consolidateur de premier plan sur les marchés de la fidélisation et des voyages Annonce l'approbation par le conseil d'une importante offre...

Aimia Inc. , consolidateur dans les secteurs de la fidélisation et du voyage, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du trimestre terminé le 31 décembre 2018. Le chef de la direction, Jeremy Rabe, a déclaré : « Nous avons surpassé les cibles...

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias pour des entrevues individuelles à la suite de la consultation auprès des entreprises touristiques de la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean. À...