Firmenich lance une 3e étude de cas avec l'École de commerce Wharton portant sur la nouvelle économie sanitaire

GENÈVE, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une troisième étude de cas en collaboration avec le Zicklin Center for Business Ethics Research (Centre Zicklin de recherche sur l'éthique commerciale) de la Wharton School à l'Université de Pennsylvanie, Etats-Unis. Pour illustrer le rôle des entreprises comme catalyseur de l'innovation sociale, l'étude se penche sur la contribution de Firmenich à l'émergence d'une « nouvelle économie sanitaire » dans les pays pauvres par le biais de ses technologies novatrices de contrôle des mauvaises odeurs. Celles-ci permettent d'éliminer les odeurs nauséabondes émanant des toilettes, ce qui aide à prévenir la propagation de nombreuses maladies. Après avoir lancé cette étude de cas dans le cadre d'une rencontre avec les étudiants de la prestigieuse école de commerce de Wharton, Gilbert Ghostine, CEO de Firmenich, s'est entretenu avec des dirigeants de la Banque mondiale sur la contribution des entreprises aux Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.

« L'odeur est le principal frein à l'utilisation des toilettes dans de nombreux pays. Dès que nous l'avons compris, nous avons su que nous devions faire partie de la solution, dans la mesure où nous investissons dans la science des mauvaises odeurs depuis les années 1930 » a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. « Il nous a semblé essentiel de donner aux futurs dirigeants d'entreprise les outils nécessaires pour réfléchir au développement durable. Encourager les modèles d'affaires basés sur le 'capitalisme inclusif' constitue le fondement de notre collaboration avec l'École de commerce Wharton et la Banque mondiale. »

Aujourd'hui, 4,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des installations sanitaires sûres. Ce manque d'hygiène provoque de graves épidémies, dont meurent chaque année 500 000 enfants de moins de cinq ans. À l'issue d'un partenariat de recherche d'une durée de quatre ans avec la Fondation Bill et Melinda Gates, pour un investissement commun de 13 millions de dollars, Firmenich a lancé en 2017 une gamme révolutionnaire de technologies de contrôle des mauvaises odeurs. Ces solutions ont déjà été intégrées à des produits de nettoyage à prix abordable en Afrique du Sud et au Bangladesh, promouvant ainsi l'accès à toilettes sûres pour une population à faible revenu.

« À Wharton, nous voulons encourager nos étudiants à suivre le modèle pionnier de Firmenich, c'est-à-dire mobiliser des idées révolutionnaires pour trouver des solutions concrètes qui font avancer les objectifs de développement durable », a déclaré Djordjija Petkoski, professeure et senior fellow à la Wharton School. « Les découvertes scientifiques de Firmenich ont un impact durable sur la qualité de vie des populations, tout en contribuant au développement économique et social. »

« Pour réaliser les ODD à grande échelle, nous devons mobiliser les jeunes », a déclaré Mahmoud Mohieldin, premier vice-président de groupe à la Banque mondiale. « Dans le cadre de notre programme Ideas for Action (Des idées pour agir), nous travaillons en partenariat avec des universités du monde entier ainsi que des entreprises comme Firmenich pour encourager les jeunes à devenir acteurs du changement. Cette étude de cas sur l'économie sanitaire illustre la manière dont une entreprise peut mettre son expertise au service de problèmes concrets. »

Après avoir échangé avec les étudiants de la Wharton School, le PDG de Firmenich a rencontré les dirigeants de la Banque mondiale à Washington pour discuter des moyens de faire progresser ensemble la nouvelle économie sanitaire, de la création d'instruments financiers novateurs, tels que des prêts à taux d'intérêt réduit, au financement de projets d'assainissement.

Tous les ans, en collaboration avec le Zicklin Center de la Wharton School, Mahmoud Mohieldin de la Banque mondiale organise le concours Ideas for Action, qui encourage les jeunes de 18 à 35 ans à développer des concepts novateurs pour faire progresser les ODD. L'étude de cas de Firmenich sera distribuée aux candidats afin de stimuler leur réflexion sur l'innovation sociale. Elle vient compléter deux études précédentes, développées conjointement par le Zicklin Center de la Wharton School et Firmenich, portant sur la culture responsable de la vanille en Ouganda et les préférences des consommateurs à faible revenu en Inde.

La nouvelle économie sanitaire a une valeur estimée de 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont 62 milliards en Inde à l'horizon 2021. Ce marché offre de nombreuses opportunités pour tous les secteurs, de la transformation des déjections en engrais organiques ou en biocarburants à la construction et l'entretien de sanitaires, en passant par les technologies intelligentes dans le domaine de la santé, telles que des capteurs numériques placés dans les toilettes pour détecter les maladies.

