CleverTap : le nouveau moteur de recommandation active les recommandations contextuelles en quelques minutes





Tirant parti des modèles des données scientifiques exclusifs, cette nouvelle fonctionnalité fournit, suivant l'évolution des habitudes de consommation, des recommandations utiles

SAN FRANCISCO, 28 mars 2019 /CNW/ - CleverTap, plateforme d'automatisation du marketing mobile, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau produit, Recommendation Engine (moteur de recommandation), mettant entre les mains des spécialistes du marketing un outil axé sur la science des données pour atteindre leurs clients en leur offrant un contenu opportun et pertinent capable, selon les preuves recueillies, de générer des conversions à hauteur de 70 % 1. Cette nouveauté vient s'ajouter à une liste de fonctions de gestion du cycle de vie client de CleverTap, une liste en pleine évolution.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les équipes de croissance sont à même de combiner des stratégies d'engagement qui étaient jusqu'alors des procédés distincts. Par exemple, lorsqu'un client ajoute un article à son panier, le mercaticien peut lui envoyer un message automatisé, intégré à l'application, proposant des articles à marge élevée, fréquemment recherchés et achetés ensemble.

En d'autres termes, les équipes de croissance peuvent cibler les clients avec des recommandations acheminées par le biais d'une campagne publicitaire, d'une offre intégrée à l'application, des accroches Web, d'une messagerie texto (SMS) et de la boîte de réception d'une application. Voici les principaux avantages du moteur de recommandation de CleverTap :

Recommandations configurables en minutes, non en mois : le moteur de recommandation de CleverTap peut être mis en place en quelques minutes et ne nécessite pas le soutien des d'équipes de développement. Comme il a été conçu à l'usage des spécialistes du marketing, aucun savoir-faire technique n'est nécessaire pour opérationnaliser les recommandations.

: le moteur de recommandation de CleverTap peut être mis en place en quelques minutes et ne nécessite pas le soutien des d'équipes de développement. Comme il a été conçu à l'usage des spécialistes du marketing, aucun savoir-faire technique n'est nécessaire pour opérationnaliser les recommandations. Focalisation contextuelle : les recommandations varient, en temps réel, selon l'étape du cycle d'achat où se trouve une consommatrice. C'est-à-dire qu'elle verra différentes recommandations pendant qu'elle parcourt les produits, fait la présélection d'articles à commander et même passe à la caisse. Par exemple, si elle cherche des chaussures, elle verra différentes marques de chaussures alors qu'elle parcourt les chaussures. Au stade de la présélection, elle verra divers types de chaussures de la marque privilégiée et, une fois à la caisse, elle se verra recommander d'articles connexes tels que des sacs à chaussures ou des trousses de nettoyage pour chaussures.

: les recommandations varient, en temps réel, selon l'étape du cycle d'achat où se trouve une consommatrice. C'est-à-dire qu'elle verra différentes recommandations pendant qu'elle parcourt les produits, fait la présélection d'articles à commander et même passe à la caisse. Par exemple, si elle cherche des chaussures, elle verra différentes marques de chaussures alors qu'elle parcourt les chaussures. Au stade de la présélection, elle verra divers types de chaussures de la marque privilégiée et, une fois à la caisse, elle se verra recommander d'articles connexes tels que des sacs à chaussures ou des trousses de nettoyage pour chaussures. Augmentation de la valeur moyenne des commandes : les recommandations pertinentes, individualisées, tributaires des comportements et des habitudes d'achat, reflet des tendances d'utilisation, augmentent la valeur des commandes du fait des produits que les clients auraient autrement loupé.

les recommandations pertinentes, individualisées, tributaires des comportements et des habitudes d'achat, reflet des tendances d'utilisation, augmentent la valeur des commandes du fait des produits que les clients auraient autrement loupé. Possibilités de découverte accrues de produits : s'appuyant sur la science des données, CleverTap recommande aux clients de nouveaux produits susceptibles de les intéresser, ce qui attire leur attention sur les articles peu abondants et permet une meilleure distribution des ventes de produits.

s'appuyant sur la science des données, CleverTap recommande aux clients de nouveaux produits susceptibles de les intéresser, ce qui attire leur attention sur les articles peu abondants et permet une meilleure distribution des ventes de produits. Fidélisation accrue grâce à l'orchestration omnicannal : dotées de champs personnalisés destinés à individualiser les communications marketing contenant des médias enrichis (vidéos, images, liens profonds ou externes), les recommandations deviennent plus interactives et pertinentes, de quoi augmenter aussi la fidélisation à long terme.

dotées de champs personnalisés destinés à individualiser les communications marketing contenant des médias enrichis (vidéos, images, liens profonds ou externes), les recommandations deviennent plus interactives et pertinentes, de quoi augmenter aussi la fidélisation à long terme. Fréquentation orientée et habitudes acquises : les recommandations pertinentes incitent les clients à revenir plus souvent, ne serait-ce que pour en savoir plus, en les motivant à franchir logiquement le pas suivant comme le fait de regarder une autre vidéo, d'acheter un autre produit ou de lire un autre article.

« Les équipes de croissance et de fidélisation ont du mal à offrir une expérience pertinente qui engendre également des incidences à long terme sur la croissance de l'entreprise. En intégrant directement dans les campagnes marketing des recommandations fondées sur des données scientifiques, nos clients peuvent personnaliser les interactions de leurs consommateurs. Cela se traduit au bout du compte par une amélioration du chiffres d'affaires et la fidélité à la marque », a expliqué Sunil Thomas, chef de la direction de CleverTap.

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques grand public à fidéliser les consommateurs, leurs clients, durablement, à vie. Avec les capacités CleverTap, en termes d'automatisation, d'IA/AM et de personnalisation, les équipes de croissance gèrent et améliorent le cycle de vie client en offrant à tous les points de contact l'expérience la plus constante. Offrant une plateforme de données unifiée, avec segmentation et analyses automatisées et engagement omnicanal, une combinaison unique, CleverTap permet aux marques d'optimiser l'expérience client en temps réel et à grande échelle.

Déjà, à l'échelle mondiale, plus de 8 000 applications et sites Web, tels que Vodafone, SonyLiv, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow et DealsPlus, font confiance à CleverTap pour cultiver des expériences qui font accroître la valeur utilisateur nette à vie. Pour découvrir comment les entreprises de toutes tailles cultivent des relations clients plus enrichissantes, consultez la page Espace client.

CleverTap est appuyée par des sociétés de capital-risque de premier ordre, dont notamment Accel et Sequoia, et exerce ses activités à San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bangalore. Pour en savoir davantage, consultez le site clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

