Gestion d'actifs CIBC annonce des changements touchant la gestion de portefeuille

TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé aujourd'hui que Lazard Asset Management LLC (Lazard) avait été nommée sous-conseiller en valeurs du Fonds Amérique latine CIBC. Le changement prendra effet le 1er avril 2019, ou aux alentours de cette date.

Avec un actif sous gestion de 192,8 milliards de dollars américains, Lazard gère des portefeuilles de placements et fournit des conseils à des investisseurs institutionnels ainsi qu'à des particuliers de partout dans le monde. La société offre une vaste gamme de stratégies mondiales, régionales et propres aux pays - traditionnelles et non traditionnelles - à l'égard de placements en actions et en obligations cotées en bourse. Lazard exerce ses activités dans 22 villes situées dans 16 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html .

À propos de Gestion d'actifs CIBC inc.

Gestion d'actifs CIBC inc. (GACI), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GACI comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. Compte tenu de son actif sous gestion qui dépassait 130 milliards de dollars en février 2019, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

