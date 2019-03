Appuyer les Canadiens dans leur parcours vers l'affirmation du genre





La Financière Sun Life lance une nouvelle couverture de soins médicaux étendue

pour aider les personnes en transition

TORONTO, le 28 mars 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la «Financière Sun Life») est fière d'offrir une couverture pour l'affirmation du genre parmi ses régimes d'assurance-maladie complémentaire. Assumer son genre est une expérience unique à chacun et, pour certains, cela se vit en étant né homme, mais en se sentant femme - ou l'inverse. La couverture étendue de la Financière Sun Life vise à aider les personnes en transition à être pleinement elles-mêmes.

« C'est connu, le fait de ne pas se sentir appartenir à son genre peut avoir une incidence majeure sur le bien-être mental, émotionnel et physique d'une personne, explique Marie-Chantal Côté, vice-présidente, développement du marché, garanties collectives, à la Financière Sun Life. Le processus d'affirmation du genre et les traitements hormonaux aident ces personnes à prendre confiance en elles et à sentir leur corps en harmonie avec leur expression de genre. »

L'affirmation du genre se vivant différemment d'une personne à l'autre, la Financière Sun Life remboursera aux participants les dépenses couvertes par leur régime au travail, selon le type de couverture offert par l'employeur, soit :

Couverture de base : remboursement des frais engagés pour les interventions chirurgicales de base non couvertes par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire de résidence du participant (par exemple : réduction de la pomme d'Adam et/ou chirurgie de la voix)

remboursement des frais engagés pour les interventions chirurgicales de base non couvertes par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire de résidence du participant (par exemple : réduction de la pomme d'Adam et/ou chirurgie de la voix) Couverture étendue : remboursement additionnel des frais engagés pour les interventions chirurgicales visant à adapter certains traits féminins ou masculins au genre de la personne en transition (par exemple : réduction de la structure osseuse du visage et/ou augmentation des joues)

Conjointement avec le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire de résidence de la personne, la couverture de base de la Sun Life remboursera les dépenses liées à certains soins médicaux non couverts par ce dernier. Bien que la plupart des régimes d'assurance-maladie provinciaux couvrent les interventions chirurgicales de base liées à une transformation du genre, nombreux sont ceux qui ne couvrent pas les interventions chirurgicales visant à féminiser ou à masculiniser les traits d'une personne.

« En matière de santé et de mieux-être, il est important qu'on réponde aux besoins variés de chacun, pour favoriser une vie plus heureuse et plus saine pour tous, déclare Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec. Cette nouveauté dans notre offre de services est alignée à notre volonté de promouvoir des valeurs de diversité et d'intégration, à la base même de l'émancipation du vivre ensemble. »

Les employeurs qui souhaitent ajouter la couverture pour l'affirmation du genre à leur régime collectif actuel d'assurance-maladie complémentaire pourront le faire à compter d'avril 2019.

La Financière Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2018, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 951 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

