Merck investit dans l'expansion de sa capacité de production de médicaments biotechnologiques





Un investissement de 150 millions d'euros sur la période

2019-2023 en faveur du site de production suisse d'Aubonne L'expansion soutient la croissance du portefeuille actuel et futur de médicaments biotechnologiques de Merck destinés aux patients du monde entier

AUBONNE, Suisse, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Merck, entreprise de sciences et de technologies de pointe, a annoncé aujourd'hui un investissement de 150 millions d'euros (165 millions de francs) en faveur de son site de production suisse d'Aubonne, afin d'augmenter sa capacité de production de médicaments biotechnologiques. L'investissement couvre un nouveau bâtiment dédié aux médicaments biotechnologiques de Merck destinés à plus de 150 pays, afin d'aider à répondre aux besoins croissants des patients que ce soit pour des médicaments phares comme le traitement des troubles de la fertilité Gonal-f®, pour des traitements récemment lancés sur le marché comme le médicament anticancéreux Bavencio®, ou pour de potentiels futurs produits en cours de développement clinique comme le traitement anticancéreux expérimental M7824 (bintrafusp alfa*).

«?Cet investissement reflète notre détermination à assurer que nos médicaments répondent continuellement aux plus hauts standards de qualité et qu'ils soient toujours disponibles pour les patients du monde entier lorsqu'ils en ont besoin,?» déclare Belén Garijo, membre du Conseil de Direction du groupe Merck et Présidente-Directrice Générale de la branche Santé (Healthcare) de Merck pour le monde entier. «?Cet investissement exprime notre confiance dans la croissance future de notre branche Santé.?»

«?Avec ce dernier investissement, Merck renforce encore le positionnement fort du canton de Vaud en tant que Health Valley, qui accueille déjà 360 entreprises et 400 laboratoires représentant 20 000 emplois,?» ajoute Philippe Leuba, Conseiller d'État du canton de Vaud. «?La présence de Merck dans le canton de Vaud est hautement appréciée et ce nouvel investissement aura un impact positif durable sur la région.?»

Le nouveau bâtiment sera équipé de technologies de pointe dédiées au remplissage aseptique et au contrôle qualité, avec une conception innovante et un modèle de production flexible permettant des gains de productivité. Les nouvelles lignes de remplissage aseptique des médicaments biotechnologiques seront pourvues d'isolateurs, une technologie représentant la meilleure pratique en matière de remplissage aseptique afin d'assurer la sécurité des médicaments injectables. Une ligne sera dédiée aux formules lyophilisées et l'autre aux formules liquides. Ces deux nouvelles lignes ainsi que les nouveaux laboratoires de contrôle qualité remplaceront des installations existantes, assurant ainsi une amélioration technologique et une augmentation de capacité permettant de produire jusqu'à 27 millions de flacons par année.

La construction du nouveau bâtiment devrait être terminée en 2020, les nouveaux laboratoires de contrôle qualité devraient être opérationnels en 2021 et les nouvelles lignes de remplissage aseptique en 2023, après leur validation par les autorités réglementaires. Tout sera conçu pour répondre aux plus hauts standards internationaux en matière de qualité, d'environnement, de santé et de sécurité.

Avec le site d'Aubonne et le site avoisinant de Vevey, la Suisse joue un rôle de premier plan pour la production des médicaments biotechnologiques de Merck. Merck a investi plus d'un milliard de francs (800 millions d'euros) en Suisse ces dix dernières années, ce qui reflète l'importance stratégique du pays, où la société emploie 2 300 personnes réparties sur 11 sites. Les sites d'Aubonne et de Vevey font partie d'un réseau mondial de 18 sites dédiés à la production des médicaments biotechnologiques et pharmaceutiques de Merck, servant chaque jour 70 millions de patients dans le monde.

* Bintrafusp alfa est la dénomination commune internationale (DCI) proposée pour l'immunothérapie bi-fonctionnelle M7824. Bintrafusp alfa est actuellement en cours d'évaluation clinique et aucune utilisation n'est approuvée où que ce soit dans le monde.

À propos de Merck

Merck est une entreprise de sciences et de technologies de pointe, active dans les domaines de la Santé (Healthcare), des Sciences de la Vie (Life Science) et des Matériaux de Haute Performance (Performance Materials). Quelque 52?000 collaborateurs oeuvrent pour avoir chaque jour un impact favorable dans la vie de millions de personnes, en leur offrant une qualité de vie meilleure et plus durable. L'entreprise est partout ? depuis le développement de technologies de modification génétique, en passant par la découverte d'approches uniques pour traiter les maladies les plus complexes, jusqu'à la mise au point de dispositifs intelligents. En 2018, Merck a généré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros dans 66 pays.

La recherche scientifique et un entrepreneuriat responsable ont contribué aux avancées technologiques et scientifiques de Merck. Ces caractéristiques sont les clés de la prospérité de Merck depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice détient la majorité de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck, à l'exception des États-Unis et du Canada, où les secteurs commerciaux de Merck opèrent sous le nom d'EMD Serono pour la santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d'EMD pour les matériaux de haute performance.

