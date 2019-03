Les ordinateurs de Dell, HP et Lenovo satisfont aux critères stricts du nouveau label TCO Certified





STOCKHOLM, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Plusieurs marques montrent l'exemple en matière de développement durable, en faisant certifier leurs notebooks et ordinateurs de bureau selon les critères plus sévères du label TCO Certified, 8ème génération. Les entreprises qui souhaitent acheter des produits informatiques plus respectueux du développement durable, ont désormais plus de choix.

Le label TCO Certified, 8ème génération a été lancé en décembre 2018. Ces nouveaux critères révisés ciblent des enjeux prioritaires : responsabilité et transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement. En effet, ils exigent que les produits informatiques soient durables, évolutifs et recyclables, ce qui permet une économie circulaire. Le label aide également les entreprises clientes à contribuer à des objectifs nationaux et mondiaux en matière de développement durable.

« C'est une étape majeure vers un cycle de vie durable des produits informatiques. Les critères intervenant dans la 8ème génération sont exhaustifs et difficiles à satisfaire, aussi les marques qui vendent des produits qui s'y conforment montrent le sérieux de leurs ambitions dans le domaine du développement durable », déclare Sören Enholm, PDG de TCO Development, la société initiatrice de TCO Certified.

Un grand nombre de problèmes de développement durable dans le secteur informatique sont liés aux cycles de vie relativement courts des produits informatiques, et à la manière dont ils sont traités une fois éliminés. En ajoutant des critères de développement durable au moment de l'approvisionnement, les entreprises peuvent favoriser le développement de solutions plus circulaires.

« En tant qu'acheteur, vous avez un vrai rôle à jouer. Vos demandes influencent directement la manière d'agir de l'industrie et peuvent encourager le développement de produits plus durables sur le marché », déclare Sören Enholm.

Il ajoute qu'avoir recours à une homologation complète est plus facile et aura plus d'impact que de définir vos propres critères.

« Le label TCO Certified compte des critères mis à jour et ciblés, qui couvrent le cycle de vie des produits informatiques, ainsi qu'un contrôle indépendant de la conformité aux critères. Il permet aux entreprises clientes d'économiser du temps et des ressources ».

« Par ailleurs, les changements sont plus rapides lorsque de nombreuses entreprises ont recours aux mêmes ensembles de critères. Une homologation aide les acheteurs du monde entier à envoyer un message fort et cohérent au secteur de l'informatique », poursuit Sören Enholm.

