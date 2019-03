GKN Additive amalgame les matériaux et les pièces pour accélérer l'innovation





En étendant ses activités dans GKN Additive Materials et GKN Additive Components, GKN Additive allie son expertise des matériaux et des processus pour donner naissance à une chaîne de valeur numérique

BONN, Allemagne, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- GKN Additive, entreprise de premier plan sur le marché de la fabrication d'additifs métalliques (AM), et GKN Hoeganaes, un leader mondial de la production de grands volumes de poudres pour la métallurgie des poudres (PM) et de poudres AM spécialisées, ont annoncé aujourd'hui leur intention de fusionner leurs expertises respectives dans GKN Additive Materials. GKN Additive Materials est une nouvelle sous-marque de GKN Additive, à côté de la nouvelle sous-marque GKN Additive Components, qui synthétise le procédé actuel et l'activité des pièces détachées. Étant désormais un fournisseur de solutions complètes « de poudre à pièces », GKN Additive est en train de se convertir en leader mondial de la fabrication d'additifs métalliques.

« Toute notre activité consiste à transformer la poudre en pièces. La poudre est notre ingrédient-clé, autour duquel s'articule tout ce que nous faisons », a déclaré Guido Degen, président de la fabrication additive chez GKN Powder Metallurgy.

« Notre avantage sans commune mesure - réunir la poudre et les pièces au même endroit - nous permet d'allier nos connaissances internes des procédés et des matériaux pour mieux comprendre l'impact des matériaux sur les procédés. Nous pouvons désormais fournir des poudres numériques de pointe, spécialisées pour la précision et la fonctionnalité. Au fur et à mesure que le procédé de fabrication des additifs gagne en précision, la capacité de concevoir et de personnaliser des poudres numériques va créer de nouveaux marchés, améliorer les performances des machines et réduire les coûts pour nos clients. »

GKN Additive contrôle une chaîne de valeur entièrement numérisée, de la poudre à la pièce, et collecte des quantités gigantesques de données internes et de commentaires des clients dans son cloud. La base de données est exploitée sur l'ensemble du réseau mondial d'impression de GKN Additive pour examiner de nouvelles façons de prévoir des procédés plus solides et d'augmenter la productivité et la qualité.

Fournir des poudres numériques de pointe

GKN Hoeganaes fait progresser le monde des matériaux AM pour toutes les entreprises de fabrication additive en mettant au point des solutions d'alliage rentables et performantes destinées aux marchés industriels, automobiles, médicaux et aérospatiaux.

Chris Schade, directeur des matériaux additifs et directeur du site de Cinnaminson, a expliqué : « Nous travaillons avec un grand nombre d'entreprises dans le but d'adapter des solutions matérielles à leurs besoins en fabrication additive pour faire progresser l'industrie AM dans son ensemble. GKN Additive développe actuellement des matériaux pour les fournisseurs de machines AM, les fabricants de pièces AM et travaille directement avec les constructeurs automobiles.

C'est un parcours similaire à celui que Hoeganaes a entrepris dans la métallurgie des poudres traditionnelle où nous profitons de notre 'réseau de poudres numériques' pour développer des solutions d'alliage personnalisées pour des matériaux allant de la tôle d'acier aux alliages magnétiques doux en passant par les degrés standard de corroyage utilisés dans les pièces structurelles et automobiles. Ces matériaux sont tous conçus et développés pour tirer parti des bienfaits du procédé additif. Nous nous réjouissons de relever le défi de travailler avec nos clients pour mettre au point des solutions de matériaux adaptées spécifiquement à la fabrication additive. »

« Notre procédé de finition à valeur ajoutée entièrement contrôlé nous permet de parfaire sans relâche notre portefeuille de poudres avancées pour la fabrication additive, qu'il s'agisse d'aciers faiblement alliés, d'aciers inoxydables, de poudres d'alliages de nickel, de cuivre, d'aluminium ou de titane ou de nouvelles poudres spécialisées. »

L'intelligence déployée par GKN Additive dans les poudres est illustrée par :

Une maîtrise totale de la fabrication et de la personnalisation des poudres

Une production et une technologie des poudres à la pointe du secteur

Des laboratoires de poudres pour la fabrication additive de premier plan mondial, dotés de capacités d'essais et de métallographie nécessaires pour garantir la qualité de nos produits

Une équipe impliquée d'experts en matériaux possédant une connaissance approfondie de cette industrie

Une connaissance interne des procédés de fabrication additive de GKN Additive Components

Pour en savoir plus sur GKN Additive Materials, vous êtes invités à visiter le stand de GKN Additive à l'occasion de l'AMUG Conference 2019 qui aura lieu à Chicago du 31 mars au 4 avril - stand P24.

À propos de GKN Additive

GKN Additive est un fabricant numérique de pièces et de matériaux métalliques AM (fabrication additive) de pointe pour les prototypes, la production de moyennes séries et les pièces détachées, qui s'attache à repousser les limites des nouvelles technologies pour les rendre plus simples, rapides et accessibles. GKN Additive s'appuie sur la double expertise de GKN Powder Metallurgy dans la production de poudres, le traitement des métaux et un réseau d'ingénierie de plus de 7 000 employés répartis sur 28 sites dans le monde entier.

