La plus grande foire de cadeaux et produits Premium au monde ouvre ses portes en avril





Organisée par le Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) et coorganisée par The Hong Kong Exporters' Association (HKEA), la 34ème Hong Kong Gifts & Premium Fair se tiendra au Hong Kong Convention and Exhibition Centre du 27 au 30 avril. Le salon rassemblera plus de 4 360 exposants venus d'une trentaine de pays et de régions, soit le plus grand marché du monde dans le domaine des cadeaux.

Le salon a attiré plus de 48 000 acheteurs de 139 pays et régions en 2018. Cette année, le salon présentera un tout nouveau monde de beauté, de remise en forme et de bien-être, abritant une multitude de produits cosmétiques, de soins de la peau, de remise en forme et de SPA de Chine continentale, de Hong Kong, de Corée, d'Inde et de Nouvelle-Zélande. La société néo-zélandaise Aromatherapy Company présentera des parfums, des bougies et des lotions faits maison. Des parfums sur mesure sont également proposés.

Le très acclamé Hall of Fine Designs reviendra avec plus de 130 marques réputées du monde entier, dont B.Duck de Hong Kong, Team Green de Hong Kong spécialisé dans l'éco-puzzle 3D, Kokuyo du Japon avec son carnet de papier lavis signature, la marque allemande classique du carnet Leuchtturm et la marque italienne de papeterie créative Pininfarina.

La Startup zone continuera de rassembler plus de 30 entrepreneurs de Hong Kong, de Chine continentale, de Taiwan et des Pays-Bas, qui présenteront leurs idées cadeaux innovantes et uniques. Muher, une start-up taïwanaise, présentera le premier graveur laser portable au monde, Cubiio.

Des pavillons de groupe représentant la Chine continentale, Taiwan, la Corée, la Thaïlande, l'Inde et le Royaume-Uni seront établis pour présenter des idées cadeaux à travers le monde. La HKEA organise à nouveau un pavillon dans trois zones principales : Isle of Originality, Brand Oasis et Smart Design HK, pour présenter l'originalité et l'avantage concurrentiel des entreprises de Hong Kong.

D'autres zones de produits comprennent World of Gift Ideas, World of Camping & Outdoor Goods, Figurines & Decorations, Toys & Baby Products, Advertising Gifts & Premium, Tech Gifts et Party & Festive Items, etc.

Un large éventail de démonstrations de produits et d'événements offrira une occasion en or de réseauter et d'échanger des idées. Des séminaires et des forums aborderont des sujets d'actualité tels que les dernières tendances du commerce de détail aux États-Unis et en Chine continentale, les stratégies de développement de marques et les opportunités commerciales dans les marchés émergents.

Le Salon est maintenant ouverte à la préinscription pour une entrée gratuite.

