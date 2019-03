Nemaska Lithium et Johnson Matthey prolongent leur entente d'approvisionnement en hydroxyde de lithium





VILLE DE QUÉBEC, 28 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (la « Société ») (TSX : NMX) (OTCQX : NMKEF) (Francfort : N0T) est heureuse d'annoncer qu'elle a modifié et prolongé (pour un volume supérieur) son entente à long terme existante (annoncée le 11 mai 2016) avec Johnson Matthey plc (LSE : JMAT) (www.matthey.com) pour l'approvisionnement en hydroxyde de lithium de qualité batterie.



Dans le cadre de cette entente modifiée, Nemaska Lithium accepte de fournir à Johnson Matthey, sur une base d'achat ferme (take-or-pay) par l'entremise de sa filiale à part entière Nemaska Lithium Shawinigan Transformation Inc., un total de 61 000 tonnes d'hydroxyde de lithium produit à l'usine commerciale de la Société à Shawinigan, au cours d'une période d'approvisionnement initiale de 10 ans dont le début est prévu en 2021. Au besoin, il est possible pour Nemaska Lithium de modifier le début de la période d'approvisionnement selon certains paramètres établis dans l'entente et en fonction des dates prévues de mise en service, de montée en puissance et de début de production de l'usine de Shawinigan.

À ce jour, Johnson Matthey a reçu plus de 80 tonnes de solution d'hydroxyde de lithium de qualité batterie produites à l'usine de phase 1 de Nemaska Lithium à Shawinigan. Elle a également commencé à recevoir de l'hydroxyde de lithium monohydrate plus tôt ce mois-ci*.

Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium, a déclaré : « Johnson Matthey est un partenaire et un client estimé et de longue date de Nemaska Lithium. Notre relation a vu le jour en 2015-2016 avec le financement et la construction de l'usine de phase 1, et nous sommes ravis de prolonger notre contrat d'approvisionnement commercial initial. »

* La production de l'usine de phase 1 n'est pas incluse dans l'entente d'approvisionnement commerciale annoncée aujourd'hui.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium Inc. est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont principalement destinés au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, qui est alimenté par la demande croissante en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, la Société entend faciliter l'accès à l'énergie verte, au bénéfice de l'humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des gisements de spodumène les plus riches au monde, en volume et en teneur. Le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi sera traité à l'usine de Shawinigan au moyen d'un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

La Société est membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice canadien MSCI des sociétés à petite capitalisation. Pour en apprendre davantage, visitez le www.nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska Lithium .

À propos de Johnson Matthey

Johnson Matthey est un leader mondial de la science qui permet un monde plus propre et plus sain. Forts de plus de 200 ans d'engagement soutenu en faveur de l'innovation et des avancées technologiques, nous améliorons le rendement, le fonctionnement et la sécurité des produits de nos clients. Notre science a un impact mondial dans des domaines tels que les transports à faibles émissions, les produits pharmaceutiques, le traitement des produits chimiques et la valorisation des ressources naturelles de la planète. Aujourd'hui, plus de 14 000 professionnels de Johnson Matthey collaborent avec notre réseau de clients et partenaires pour faire une réelle différence dans le monde qui nous entoure.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.matthey.com .

Inspirer la science, améliorer la vie

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Hormis les énoncés de faits historiques, tous les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux qui concernent la finalisation de la construction de la mine Whabouchi et de l'usine de Shawinigan, la mise en service, la montée en puissance ainsi que l'entrée en production prévue de la mine Whabouchi et de l'usine de Shawinigan, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes de la Société lors de l'établissement d'énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y limiter, l'obtention du capital supplémentaire nécessaire pour le respect de toutes les conditions préalables permettant de recevoir le produit résiduel du financement du projet, soit le versement de la seconde tranche conformément à l'accord sur la production de type « streaming » et le produit du placement d'obligations (bonds), et de permettre à la Société de compléter la construction de la mine Whabouchi et de l'usine de Shawinigan, et ultimement de commencer la production sur les deux sites.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux qui ont trait à (i) l'approvisionnement par la Société d'un total de 61 000 tonnes d'hydroxyde de lithium produit à l'usine de Shawinigan, (ii) le début de l'approvisionnement en 2021 et le droit de la Société de le reporter et, (iii) de manière générale, au paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus qui décrit essentiellement les perspectives de la Société. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les prévisions en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Bon nombre de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte, ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que la mine Whabouchi ou l'usine électrochimique de Shawinigan seront mises en service et commenceront à produire, puisque les événements futurs pourraient différer substantiellement de ceux actuellement prévus par la Société.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences considérables entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, ainsi que ceux figurant dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 10 octobre 2018 et la rubrique « Exposition et gestion des risques » dans le rapport de gestion trimestriel de la Société, sont concernés par ces mises en garde. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l'occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse www.nemaskalithium.com .

