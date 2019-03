TSO3 divulgue ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier annuel de 2018





QUÉBEC et MYRTLE BEACH, SC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - TSO 3 inc. (la « Société » ou « TSO 3 ») (TSX: TOS), une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulgue ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier terminés le 31 décembre 2018.

Faits saillants

Au quatrième trimestre de 2018, la Société a reçu des commandes d'achats record de 21 unités pour son stérilisateur STERIZONE® VP4, l'un des meilleurs de l'industrie et a expédié neuf stérilisateurs STERIZONE® VP4 aux usagers.

La Société poursuit agressivement l'identification de nouvelles opportunités et a maintenant plus de 450 stérilisateurs dans son carnet d'opportunités qualifiées. La Société s'attend à concrétiser des commandes d'achat et des intentions d'engagement pour plus de 10 stérilisateurs lors du premier trimestre de 2019, et a présentement 75 stérilisateurs STERIZONE® VP4 installés chez ses clients utilisateurs.

« En 2018, TSO 3 est passée d'un modèle de distribution utilisant un tiers à celui d'une stratégie de vente directe. Cette action a été prise afin d'accélérer le déploiement de notre stérilisateur STERIZONE® VP4 » a déclaré R.M. (Ric) Rumble, président et chef de la direction de TSO 3 . « Depuis que nous avons mis en place ces mesures, nous connaissons un rythme d'adoption de la part de clients utilisateurs supérieur à ce que nous avons vécu par le passé, ce qui nous porte à croire que nous sommes sur la bonne voie. »

Sommaire du quatrième trimestre 2018

Les revenus totaux se sont élevés à 1,1 million $, comparativement à 0,8 million $ pour le troisième trimestre de 2018 et à 5,8 millions $ pour le quatrième trimestre de 2017. Au cours du quatrième trimestre de 2018, les revenus provenaient de la vente de stérilisateurs, d'accessoires connexes et de service et 0,4 million $ en produits consommables vendus directement aux clients utilisateurs. La Société a expédié neuf stérilisateurs à des hôpitaux au quatrième trimestre de 2018 contrairement à quatre stérilisateurs au troisième trimestre de 2018 et 50 stérilisateurs à son ancien distributeur au quatrième trimestre de 2017.

Le bénéfice brut s'est établi à 0,04 million $ sur la base des IFRS (0,6 million $, ou 52 % des revenus, sur une base non-IFRS après l'exclusion d'une radiation non récurrente de 0,5 million $ des inventaires de matières premières), comparativement à 1,2 million $ ou 150 % des revenus au troisième trimestre de 2018 et 2,3 millions $, ou 40 % des revenus, au quatrième trimestre de 2017.

Les dépenses de recherche et développement (R-D) se sont élevées à 1,1 million $ sur la base des IFRS (0,7 million $ sur une base non-IFRS après l'exclusion d'une radiation non récurrente de 0,4 million $ pour des stérilisateurs développés à l'interne qui ne seront pas commercialisés au cours de la prochaine année), comparativement à 1,3 million $ au troisième trimestre de 2018 et 1,8 million $ au quatrième trimestre de 2017.

Les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives étaient de 2,7 millions $, comparativement à 2,6 millions $ au troisième trimestre de 2018 et 2,0 millions $ au quatrième trimestre de 2017.

Les revenus financiers étaient de 1,1 million $, comparativement à 0,6 million $ au troisième trimestre de 2018 ainsi qu'un montant non matériel au quatrième trimestre de 2017. La Société a comptabilisé 0,8 million $ en dépenses d'intérêts courus au quatrième trimestre de 2018 relativement à la dette de 20,0 millions $ obtenue en août 2018 et au gain hors caisse de 1,8 million $ sur la réévaluation du dérivé incorporé de la Note Convertible associé à ce financement.

La Société a enregistré une perte nette de (2,7) million $, ou (0,03) $ par action, comparativement à (2,1) million $, ou (0,02) $ par action pour le troisième trimestre de 2018 et de (1,4) million $, ou (0,02) $ par action pour le quatrième trimestre de 2017.

La Société avait 13,0 millions $ en trésorerie, en équivalents de trésorerie et en placements et 18,0 millions $ en dette au 31 décembre 2018, comparativement à 16,1 millions $ en trésorerie, en équivalents de trésorerie et en placements et 19,1 millions $ en dette à la fin du troisième trimestre de 2018.

Les flux de trésorerie absorbés par les activités d'exploitation étaient de 3,0 millions $, 0,9 million $ de ceux-ci utilisés dans les éléments du fonds de roulement.

Sommaire de l'exercice financier de 2018

Les revenus se sont élevés à 2,5 millions $ en 2018, incluant l'expédition de 13 stérilisateurs aux hôpitaux ainsi que les accessoires connexes, les produits consommables et les pièces de service, comparativement à 19,7 millions $ en 2017, qui inclut l'expédition de 170 stérilisateurs à notre ancien distributeur avec les accessoires, les produits consommables, les pièces de service ainsi que les revenus de licences.

Le bénéfice brut était de 1,0 million $, ou 39 % des revenus en 2018, comparativement à 7,7 millions $, ou 39 % de revenues en 2017.

Les dépenses de recherche et développement étaient de 5,5 millions $ en 2018, comparativement à 6,2 millions $ en 2017. La Société a réduit ses dépenses de recherche et développement puisqu'elle met davantage d'emphase sur ses dépenses en activité de vente et de marketing.

Les dépenses de vente, les frais généraux et les dépenses administratives étaient de 10,3 millions $ en 2018, comparativement à 8,7 millions $ en 2017 suite à l'augmentation par la Société de ses membres en vente et marketing ainsi que ses activités tout en diminuant ses frais généraux et ses dépenses administratives.

Les frais financiers étaient de 1,7 million $, comparativement à des dépenses financières de 0,1 million $ en 2017. La Société a comptabilisé 1,2 million $ en dépenses d'intérêts courus relativement au financement de la dette de 20,0 millions $ obtenue le 1 er août 2018 et au gain hors caisse de 2,9 millions $ sur la réévaluation du dérivé incorporé de la Note convertible associé à ce financement.

août au gain hors caisse de 2,9 millions $ sur la réévaluation du dérivé incorporé de la Note convertible associé à ce financement. La perte nette et la perte globale totalisaient (13,2) millions $ ou (0,14) $ par action, comparativement à une perte nette et une perte globale de (7,5) millions $ ou (0,08) $ par action en 2017.

Mesures financières non normalisées selon les IFRS

En plus des mesures financières selon les IFRS, la direction utilise d'autres mesures non normalisées selon les IFRS afin de mesurer le rendement opérationnel de la Société. Il est probable qu'on ne puisse comparer les mesures financières non normalisées selon les IFRS qu'utilise la Société avec des mesures du même type, présentées par d'autres émetteurs, ou celles utilisées par des analystes financiers puisque leurs mesures peuvent avoir des définitions différentes. Les mesures utilisées par la Société ont pour objet de fournir de l'information supplémentaire et ne devraient pas être considérées isolément ou se substituer aux autres mesures de rendement financier calculées selon les IFRS.

Généralement, une mesure financière non normalisée selon les IFRS est une mesure chiffrée de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, d'une société qui n'est pas calculée selon les IFRS, ni reconnue par ces normes. La direction croit que les mesures financières non normalisées selon les IFRS sont importantes puisqu'elles permettent aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats des opérations récurrentes et les tendances connexes, tout en améliorant la transparence et la clarté des résultats opérationnels. La direction croit également que ces mesures sont utiles afin de mesurer la capacité de la Société de s'acquitter de ses obligations financières.

La direction évalue son rendement opérationnel à l'aide de mesures additionnelles non-IFRS qui supprime les éléments inhabituels importants qui ne reflètent pas les résultats et les tendances opérationnels récurrents et en cours.

Information financière supplémentaire du quatrième trimestre et de l'exercice 2018







2018 2017 En milliers de $ T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 (Perte nette) (2 676) (2 104) (3 952) (4 512) (1 449) (1 771) (2 254) (1 980) Frais (revenus) financiers (1 005) (599) (12) (14) 74 48 49 (39) Amortissement et dépenses de dépréciation 235 270 292 315 246 331 221 168 Dépréciation d'actifs corporels et incorporels 1 026 - - - - - - - Rémunération fondée sur des actions 369 688 627 371 301 632 592 609 Taxes 7 11 7 - (59) 33 29 27 BAIIA ajusté (2 094) (1 734) (3 038) (3 840) (887) (727) (1 363) (1 215)

Le BAIIA ajusté, est le bénéfice ajusté avant les intérêts, les impôts, l'amortissement et la dépense de dépréciation (BAIIA ajusté). Il ajuste le bénéfice net pour (1) les gains ou les pertes de change importants réalisés ou non réalisés, (2) les frais (revenus) financiers, (3) l'amortissement et la dépense de dépréciation, (4) la rémunération fondée sur des actions, (5) l'amortissement ou la radiation de certaines immobilisations corporelles et incorporelles, (6) la radiation ponctuelle des stocks (7) la charge d'impôt et (8) les autres éléments inhabituels importants.

Sommaire des résultats Exercices terminés les 31 décembre (non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)







2018 2017

$ $ Revenus 2 532 19 726 Coût des marchandises vendues 1 534 12 068 Bénéfice brut 998 7 658 Dépenses



Recherche et développement 5 547 6 222 Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 10 348 8 728 (Revenus) frais financiers (1 678) 132 Dépenses totales 14 217 15 082 Perte nette avant charge d'impôt (13 219) (7 424) Charge d'impôt 25 30 Perte nette et élément du résultat global (13 244) (7 454) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 93 108 92 508 Perte nette par action de base et diluée (0,14) (0,08) Perte globale par action de base et diluée (0,14) (0,08)

Analyse des résultats du quatrième trimestre (Non audités, base IFRS, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

Période de trois mois terminée le 31 décembre 2018, comparativement à la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017







Quatrième

trimestre

2018 Quatrième

trimestre

2017

$ $ Revenus 1 122 5 780 Coût des marchandises vendues 1 083 3 455 Bénéfice brut 39 2 325 Dépenses



Recherche et développement 1 095 1 766 Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 2 667 1 993 (Revenus) frais financiers (1 054) 74 Dépenses totales 2 708 3 833 Perte nette avant charge d'impôt (2 669) (1 508) Charge d'impôt 7 (59) Perte nette et élément du résultat global (2 676) (1 449) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 93 108 92 508 Perte nette par action de base et diluée (0,03) (0,02) Perte globale par action de base et diluée (0,03) (0,02)

États consolidés de la situation financière Aux 31 décembre 2018 et 2017 (non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)







2018 2017

$ $ Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 961 8 044 Placements - 6 764 Débiteurs 1 591 651 Stocks 3 534 2 040 Actifs d'impôts exigible 16 - Frais payés d'avance 261 150

18 363 17 649 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 2 039 3 184 Immobilisations incorporelles 1 781 1 886

3 820 5 070

22 183 22 719 Passifs courants



Créditeurs et charges courues à payer 1 858 2 430 Provision pour garantie 273 1 263 Passifs d'impôt exigible - 68 Revenus différés 103 6

2 234 3 767 Passifs non courants



Passifs d'impôt différé 51 17 Dette 16 711 - Dérivatif incorporé 1 319 - Revenus différés - 6 044

20 315 9 828 Capitaux propres



Capital-actions 111 470 111 215 Réserve - Rémunération fondée sur des actions 8 540 6 574 Déficit (116 430) (103 186) Cumul des autres éléments du résultat global (1 712) (1 712)

1 868 12 891

22 183 22 719





Tableaux consolidés des flux de trésorerie Aux 31 décembre 2018 et 2017 (non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)







2018 2017

$ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette (13 244) (7 454) Ajustements pour :



Amortissement et dépréciation 1 112 966 Perte sur radiation d'immobilisations corporelles 450 46 Perte sur radiation d'immobilisations incorporelles 98 - Perte sur radiation de stocks 544 - Passifs d'impôt éligible (84) (92) Passifs d'impôt différé 34 68 Rémunération fondée sur des actions 2 055 2 134 Renversement sur provision de garantie (973) - Intérêts capitalisés sur dette à long terme 1 210 - Gains sur réévaluation à la juste valeur du dérivé incorporé (2 998) - Revenus de placements (111) (131)

(11 807) (4 463) Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (9 730) 1 148 Intérêts reçus 149 185 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (21 388) (3 130) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Acquisition de placements - (6 349) Disposition de placements 6 726 16 091 Acquisition d'immobilisations corporelles (107) (1 569) Acquisition d'immobilisations incorporelles (198) (239) Disposition d'immobilisations corporelles - 2 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 6 421 7 936 Flux de trésorerie liés aux activités de financement



Produit d'émission de dette 20 000 - Frais financiers (282) - Options exercées 166 540 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 19 844 540 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 4 917 5 346 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 8 044 2 698 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 12 961 8 044

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (Non-audités, base IFRS, en milliers de dollars américains)

Période de trois mois terminée le 31 décembre 2018, comparativement à la période de trois mois terminée le 31 décembre 2017:







T4-2018 T4-2017

$ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Perte nette (2 676) (1 449) Ajustements pour :



Amortissement et dépréciation 235 251 Perte sur radiation d'immobilisations corporelles 384 6 Perte sur radiation d'immobilisations incorporelles 98 - Perte sur radiation de stocks 544 - Passifs d'impôt éligible (50) (113) Intérêts capitalisés sur dette à long terme 765 - Gains sur réévaluation à la juste valeur du dérivé incorporé (1 795) - Rémunération fondée sur des actions 369 301 Revenus d'investissement (42) 8

(2 168) (996) Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (894) 265 Intérêts reçus 43 57 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (3 019) (674) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Acquisition de placements - (3 440) Disposition de placements - 5 077 Acquisition d'immobilisations corporelles (10) (513) Acquisition d'immobilisations incorporelles (96) (50) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (106) 1 074 Flux de trésorerie liés aux activités de financement



Options exercées 4 - Bons de souscription exercés 4 - Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3 121) 400 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 16 082 7 644 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 12 961 8 044

Conférence téléphonique

Le président et chef de la direction de TSO 3 , M. Ric Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll, tiendront la téléconférence, suivie d'une période de questions et réponses.

Date : Jeudi le 28 mars 2019 Heure : 8h30 heure avancée de l'Est Numéro sans frais : 1-888-231-8191 Numéraux internationaux : 1-514-807-9895 (Montréal); 1-647-427-7450 (Toronto) Numéro de la conférence : 3932989

Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à cet appel. Veuillez composer le numéro de téléphone de la téléconférence 5 à 10 minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation. Si vous avez des difficultés à vous connecter à l'appel, veuillez communiquer avec Danielle Ste-Marie au 1-514-465-6701.

Toutes autres parties intéressées peuvent écouter la téléconférence en webdiffusion https://event.on24.com/wcc/r/1950265/F70721F46E344D3AB217AD37866C4EE2 disponible par la suite par l'intermédiaire de la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.

Quatrième trimestre et divulgation des résultats de l'exercice 2018

Le rapport annuel 2018 est disponible sur le site de TSO 3 à l'adresse suivante : www.TSO3.com et l'information complète relative aux résultats de l'année 2018 sera disponible sous peu sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos du stérilisateur STERIZONE® VP4

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un stérilisateur à basse température utilisant deux agents stérilisants, le peroxyde d'hydrogène vaporisé (H 2 O 2 ) et l'ozone (O 3 ), pour obtenir la stérilisation terminale des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son cycle unique préprogrammé permet la stérilisation d'un grand nombre et d'une vaste gamme d'instruments compatibles, ce qui en fait un procédé de stérilisation rentable et sans risque d'erreur liée au choix du cycle. Le Système dynamique de diffusion de l'agent stérilisantMC unique ajuste automatiquement la quantité d'agent stérilisant injecté selon la composition de la charge, son poids et sa température. Cette fonctionnalité évite de faire des suppositions entrainant des erreurs humaines potentielles. Nul besoin de trier les instruments ni de choisir les cycles appropriés comme avec d'autres appareils.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée par l'Agence pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres de longueur, tels que les vidéo?coloscopes, duodenoscopes et gastroscopes - une première dans l'industrie de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est aussi le seul stérilisateur à basse température approuvé pouvant traiter une charge mixte composée d'instruments généraux, d'endoscopes flexibles à canaux simples et d'endoscopes rigides à canaux simples ou doubles dans le même cycle, et avec des charges allant jusqu'à 75 lb. Cette possibilité de traiter des charges mixtes réduit considérablement les frais de main?d'oeuvre en minimisant le triage d'instruments, tout en optimisant la rotation des instruments (productivité augmentée par la capacité de traitement).

Plus d'information sur le stérilisateur STERIZONE® VP4 est accessible sur le site Web de TSO 3 , sous l'onglet « Produits ».

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO 3 , visitez le site Web de la société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO 3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à l'historique de ventes et de distribution limité de la Société, à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits, les plans de vente et de marketing, y compris le fait que les clients de la Société pourraient ne conclure aucun achat, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO 3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO 3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO 3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO 3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

