Datameer est classé comme leader dans le nouveau rapport intitulé « Wisdom of the Crowds Data Preparation » préparé par Dresner Advisory Services





La société a obtenu des résultats extrêmement élevés en matière de production, d'exploitabilité et de manipulation

SAN FRANCISCO, 27 mars 2019 /CNW/ - Datameer, un chef de file des logiciels d'exploration et de préparation des données pour les cycles de vie d'analyse agile, annonce aujourd'hui que la société est classée comme leader dans le rapport annuel intitulé « Wisdom of the Crowds Data Preparation » de Dresner Advisory Services. L'ouvrage comporte un sondage mené auprès des gens d'affaires et des professionnels des TI issus de diverses industries et régions visant à établir comment ces derniers tirent parti et investissent dans les technologies de préparation de données. Le rapport permet de bien comprendre les sentiments qui habitent l'utilisateur à propos des technologies de préparation de données, ses exigences à cet égard et l'usage qu'il en fait. Il établit aussi les résultats et les comparaisons de l'offre des fournisseurs qu'ont compilés les analystes de Dresner. Sur le plan de l'évaluation des produits, Datameer a obtenu des résultats extrêmement élevés en matière de production, d'exploitabilité et de manipulation. Il s'agit de la cinquième édition du rapport, et Datameer a terminé chaque fois parmi les quatre premiers rangs depuis son lancement.

« Le classement de leader que nous a attribué Dresner Advisory Services est une importante reconnaissance de nos outils de préparation de données », soutient Christian Rodatus, chef de la direction de Datameer. « La compétence de longue date de Dresner Advisory Service en matière d'intelligence commerciale (IC) les arrime aux plus grands utilisateurs de la planète pour prendre le véritable pouls des marchés de l'IC et de la préparation de données. Nous sommes ravis et reconnaissants d'être classés aussi favorablement par cette organisation. »

Voici quelques-unes des principaux constats du sondage mené auprès des utilisateurs :

Soixante-trois pour cent des répondants affirment que la préparation de données est soit « critique » ou « très importante ».

Soixante-dix-huit pour cent disent que leur approche actuelle en matière de préparation de données est hautement efficace ou très efficace, et leur confiance progresse avec le temps.

Soixante-six pour cent se servent « constamment » ou « fréquemment » de la préparation de données.

L'opérationnalisation se généralise, alors que la planification des processus de préparation des données est considérée comme l'une des plus importantes caractéristiques de déploiement.

Une autre tendance que l'on retrouve constamment dans le rapport est la migration vers le nuage informatique de la préparation de données sur place. Pour la première fois dans l'histoire de ce rapport, les fournisseurs offrent davantage de produits infonuagiques que physiques. L'expansion récente de Datameer au sein d'AWS Marketplace, grâce à Datameer Enterprise, fait écho à ce sentiment, alors que de plus en plus d'utilisateurs déploient son produit pour entreprise à même le nuage.

« La préparation de données est un sujet qui intéresse grandement les organisations, et surtout les utilisateurs expérimentés et les analystes qui, historiquement, étaient contraints d'utiliser les seuls outils dont ils disposaient pour effectuer le travail, indépendamment des limitations », souligne Howard Dresner, fondateur et directeur de la recherche à Dresner Advisory Services. « Nous félicitons Datameer pour ses solides résultats en tant que chef de file de la préparation de données pour la cinquième année consécutive. »

Ceux et celles qui souhaitent lire le rapport en entier peuvent le télécharger ici. Pour en savoir plus à propos de Datameer et de sa gamme complète de produits de préparation et d'exploration de données, visitez le www.datameer.com.

À propos de Datameer

Datameer est un chef de file des logiciels d'exploration et de préparation des données pour les cycles de vie d'analyse agile qui aide les entreprises à exploiter leurs données brutes. La plate-forme a été conçue pour la complexité des grandes entreprises, mais elle demeure facile à utiliser, de sorte que toute personne, de l'analyste des systèmes de gestion à l'expert en mégadonnées en passant par l'architecte des données, puisse apporter sa collaboration en ayant une vue centralisée sur ses données. Datameer fait éclater les vases clos de données, aide les sociétés à anticiper leurs demandes en matière de données, permet à quiconque de bénéficier de connaissances approfondies et alimente toute initiative d'analyse. On compte parmi ses clients des organisations internationales de premier plan comme Citibank, Royal Bank of Canada, Aetna, Optum, HSBC, National Instruments, Vivint et bien d'autres. Pour en savoir davantage, visitez le www.datameer.com.

Personne-ressource pour la presse :

Jane Gideon

Incendio International

jane@incendiopr.com

SOURCE Datameer

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 19:43 et diffusé par :