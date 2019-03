Kyriba annonce une levée de fonds de 160 millions de dollars menée par Bridgepoint





Kyriba, le leader mondial des solutions de gestion de trésorerie et de finance dans le Cloud annonce aujourd'hui être en discussions avancées avec Bridgepoint, société internationale de capital-investissement de premier rang avec un portefeuille composé d'entreprises leaders sur leur marché, en vue de finaliser une levée de fonds de 160 millions de dollars pour intensifier l'innovation et accélérer la croissance de sa plateforme dédiée aux entreprises.

Une fois l'accord finalisé, Bridgepoint deviendrait actionnaire majoritaire. Daher Capital, Iris Capital et Jean-Luc Robert restent actionnaires. Bpifrance, après avoir contribué au succès de la société, se retire en même temps que Sumeru Equity Partners, Upfront Ventures et HSBC. L'opération valorise Kyriba à 1,2 milliard de dollars. L'actuelle équipe dirigeante de Kyriba reste en place.

« Bridgepoint nous aidera à remplir notre mission, qui consiste à permettre aux directeurs financiers et aux trésoriers d'être plus agiles et efficaces dans la gestion de leur trésorerie et de leurs liquidités à l'échelle mondiale", a déclaré Jean-Luc Robert, président du conseil d'administration et directeur général de Kyriba. « Je tiens à remercier les investisseurs qui ont soutenu Kyriba tout au long de sa croissance et qui nous ont permis de franchir cette étape importante. Cette transaction leur procure un rendement élevé, tout en créant un avenir prometteur pour Kyriba. Nous remercions notamment Bpifrance pour son soutien actif ces dernières années, qui nous a permis de devenir une entreprise mondiale, toujours fière de ses racines françaises.»

La plateforme Cloud de Kyriba connecte de manière fluide et transparente des systèmes financiers souvent cloisonnés - banques, ERP et autres systèmes - afin de permettre aux organisations mondiales d'améliorer les fonctionnalités clés de gestion de la trésorerie et des risques, des paiements et d'optimisation des besoins en fonds de roulement. Grâce à son écosystème ouvert, Kyriba permet aux partenaires stratégiques d'accéder à sa plateforme et de créer des services à valeur ajoutée uniques sur le marché.

La proposition de valeur unique de Kyriba a permis de générer une année de croissance record en 2018, qui dépasse les 110 millions de dollars de chiffre d'affaires tout en renforçant son portefeuille de 229 nouveaux clients. En janvier, Kyriba a annoncé son intention d'acquérir FiREapps, un leader de la gestion des devises qui offrira aux directeurs financiers et aux trésoriers, la solution intégrée la plus avancée et efficace pour couvrir le cycle complet de gestion du risque de change.

«Nous sommes très heureux d'être associés à Kyriba dans cette nouvelle phase de croissance. Kyriba, est une entreprise en forte progression qui affiche un historique impressionnant d'expansion à deux chiffres. Elle est aujourd'hui le leader mondial des solutions logicielles de gestion de trésorerie dans le Cloud », a déclaré David Nicault, Directeur au bureau de Paris en charge des sujets TMT chez Bridgepoint. «Grâce à son offre et à sa position de leader sur les marchés français et américains, Kyriba est désormais bien placée pour accélérer à l'échelle mondiale et nous prévoyons des investissements supplémentaires en particulier dans la R & D, qui l'aideront à se développer pour fournir à ses clients une solution complète de gestion des liquidités. "

Grâce à cette opération, Kyriba poursuivra le développement de son offre, l'amélioration de l'expérience clients et élargira son écosystème. Il est ainsi prévu d'investir plus de 60 millions de dollars dans l'innovation produit au cours des deux prochaines années.

Actionnaire de long terme, Bridgepoint possède une solide expérience sectorielle dans les éditeurs de logiciels (entreprise et SaaS) et apporte aux sociétés et au management qu'elle accompagne tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance. Les participations récentes de Bridgepoint dans ce secteur comprennent efront (principal logiciel de gestion d'investissements alternatifs), récemment cédé à Blackrock pour 1,3Mds$, Calypso (leader des solutions logicielles destinées aux marchés de capitaux), en portefeuille depuis 2016 et Trusly (solution de paiements électroniques en direct pour les e-transactions). Kyriba est la quatrième opération réalisée par le fonds Bridgepoint Europe VI, fonds levé en 2018 pour un montant de 5,6Mds ?

A propos de Kyriba Corp.

Kyriba offre une plate-forme 100% SaaS hautement sécurisée, une connectivité bancaire performante et une intégration complète pour relever les défis financiers les plus complexes d'aujourd'hui. Des milliers d'entreprises, incluant plusieurs des plus grandes organisations au monde, comptent sur Kyriba pour rationaliser leurs processus clés, se protéger des pertes liées aux fraudes et à la cybercriminalité, et accélérer les opportunités de croissance grâce à un soutien décisionnel avancé. Le cabinet d'analyses technologiques IDC a reconnu Kyriba en tant que leader mondial de ses applications MarketScape for SaaS et de gestion de la trésorerie et des risques en cloud pour 2017-2018. Le siège social de Kyriba est situé à San Diego (USA) avec des bureaux à Paris (principal centre de R&D et regroupant aujourd'hui environ un tiers des effectifs de la société), New-York, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Shanghai et Rio de Janeiro.

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint est une société internationale de capital-investissement. Avec plus de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion et plus de 30 milliards d'euros de capital levé à ce jour, le groupe se concentre généralement sur l'acquisition de sociétés bien gérées dans des secteurs attrayants et les accompagne aux cotés de leur équipe de direction en investissant dans la transformation opérationnelle ou la consolidation d'acquisitions.

Bridgepoint a des bureaux à Paris,Londres, New York,San Francisco,Amsterdam, Francfort, Istanbul, Luxembourg, Madrid, Shanghai, Stockholm et Varsovie. www.bridgepoint.eu

