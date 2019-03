D-BOX et Cineplex renforcent leur partenariat en franchissant le nouveau cap de 100 auditoriums dans des marchés ciblés du Canada





MONTRÉAL, 27 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX:DBO), le chef de file dans le domaine des expériences du divertissement immersif et Cineplex, une entreprise dominante du divertissement et des médias, sont ravis d'annoncer l'ajout de sièges de mouvement D-BOX dans 10 auditoriums supplémentaires répartis partout au Canada. L'ajout de ces nouveaux fauteuils porte à 100 le nombre total d'auditoriums de Cineplex munis de cette technologie D-BOX, franchissant ainsi une nouvelle étape dont cette dernière est particulièrement fière.



« Nous sommes toujours heureux de nous associer à Cineplex, car cela signifie que nous pouvons faire vivre l'expérience D-BOX à plus de Canadiens. Atteindre 100 auditoriums dans le réseau Cineplex constitue un jalon très spécial pour notre entreprise », explique Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Par ailleurs, présenter notre technologie dans des auditoriums munis d'écrans UltraAVX crée une nouvelle expérience de divertissement passionnante et hors du commun qui plonge complètement le cinéphile au coeur de l'histoire. »

Tirant profit de l'engouement mondial pour des expériences cinématographiques immersives, Cineplex et D-BOX consolident leur partenariat de manière à bonifier l'expérience des cinéphiles et leur offrir une technologie de divertissement novatrice et sans égale. Grâce à la combinaison du mouvement des sièges D-BOX aux écrans géants mur à mur, et à la qualité visuelle et sonore UltraAVX, les clients de Cineplex peuvent désormais apprécier les dernières superproductions à un autre niveau sensoriel.

« D-BOX est reconnue internationalement pour sa technologie et son innovation et, depuis la dernière décennie, pour ses sièges de mouvement qui proposent une expérience de plus en plus recherchée par notre clientèle », affirme Dan McGrath, chef de l'exploitation de Cineplex. « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat de longue date et de présenter l'expérience D-BOX à encore plus de Canadiens. »

Le déploiement des 10 nouvelles salles dotées de la technologie D-BOX débutera l'été prochain et se poursuivra jusqu'en 2020 dans des marchés choisis à travers le Canada.

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming.com). L'entreprise exploite aussi la toute nouvelle destination de restauration et de divertissement de choix au pays (The Rec Room), et ouvrira en outre de nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), de même que des complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans tout le Canada. Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme possédant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

