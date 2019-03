La Québécoise Catherine Cano devient l'administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie





MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Mme Catherine Cano accède aux plus hautes instances de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à titre d'administratrice, et devient ainsi la première femme de l'histoire à occuper cette fonction. La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Mme Nadine Girault, l'ont souligné lors d'une conférence de presse commune en présence de Mme Cano.

L'expérience en gestion de Mme Cano sera rapidement mise à profit, notamment dans le cadre de l'exercice de modernisation qu'a entrepris l'OIF et l'adoption de pratiques exemplaires en matière de saine gestion. Mme Cano aura également pour mandat de mettre en oeuvre des documents adoptés lors des récents sommets, dont la Stratégie de la Francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles, en plus d'entreprendre des réflexions sur l'avenir de la Francophonie et de répondre aux priorités des États et gouvernements membres.

Mme Cano travaillera en collaboration avec les gouvernements du Canada, du Québec, du Nouveau-Brunswick et d'autres membres de l'OIF pour mener à bien la mission de l'Organisation, notamment en ce qui a trait à la promotion et à la défense de la langue française, y compris dans la sphère numérique, mais également à la croissance économique de l'espace francophone. À ce titre, le Québec et le Canada entendent favoriser un plus grand déploiement de la Stratégie économique pour la Francophonie, en plus de poursuivre leurs travaux en faveur d'une gestion rigoureuse et transparente des ressources de l'OIF.

« Grâce à ses diverses expériences en gestion, de même qu'à sa vaste connaissance des médias, des processus parlementaires et des enjeux internationaux, Mme Cano sera un atout précieux pour l'OIF et ses membres alors que l'Organisation se prépare à la tenue du Sommet de Tunis en 2020, qui marquera son 50e anniversaire. La nomination de Mme Cano est une reconnaissance du leadership canadien au sein de la Francophonie quand vient le temps de promouvoir les valeurs de démocratie et de transparence, ainsi que le respect des droits de la personne. »

- Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du Canada

« Je suis très fière que le Québec soit bien représenté au sein des plus hautes instances de l'OIF. Gestionnaire aguerrie, Mme Cano saura mettre à profit son expérience et son expertise dans la poursuite de la modernisation de la gouvernance de l'OIF, une priorité pour le gouvernement du Québec. Je tiens également à souligner ma complicité avec la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, avec qui j'ai échangé et qui m'a offert l'assurance que le gouvernement du Québec a désormais son entrée directe aux plus hautes instances de l'OIF. »

- Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Le gouvernement du Québec est membre de l'OIF depuis 1971. Il a été le premier État fédéré à y obtenir le statut de membre de plein droit.

Le Canada a été l'un des membres fondateurs de l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue l'OIF en 2005. Il oeuvre activement au sein de la Francophonie internationale depuis sa création. Avec l'appui de ses partenaires provinciaux, il a été l'un des premiers pays à faire la promotion de la Francophonie et a soutenu la création de ses institutions.

