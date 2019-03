Maana accueille l'ancien dirigeant d'Accenture Mark Woolley en tant que directeur de la transformation numérique pour les opérations en amont





Maana, le pionnier de la technologie des connaissances numériques, a nommé Mark Woolley au poste de directeur de la transformation numérique pour les opérations en amont.

Avant de rejoindre Maana, M. Woolley a participé à la direction de Digital Upstream chez Accenture, où il était chargé d'accélérer la transformation de toutes les organisations d'exploration et de production (E & P). Dans le cadre de cette fonction, il a défini la vision pour la transformation numérique d'entreprise en amont, en identifiant et en qualifiant les partenaires industriels et technologiques pour rendre possible l'entreprise numérisée pour les clients d'Accenture.

Basé aux Pays-Bas, M. Woolley sera responsable d'aider les organisations à comprendre les meilleures pratiques concernant la numérisation, et plus précisément, la façon d'utiliser Maana Knowledge Layer sur Microsoft Azure pour traiter les problèmes de l'entreprise sur toute la chaîne de valeur en amont, tels que l'optimisation du portefeuille, le cycle de vie des puits, la maintenance prédictive, et la santé, la sécurité et les risques.

« Tandis que nous continuons de nous développer rapidement dans le secteur du pétrole et du gaz, nous sommes ravis de voir Mark Woolley rejoindre Maana pour renforcer les relations avec nos partenaires et le nombre croissant de nos clients du secteur de l'énergie », a déclaré Babur Ozden, PDG et fondateur de Maana. « Mark apporte à Maana une formidable combinaison d'expertise à la fois de l'industrie et de la technologie. Il contribuera grandement à notre vision consistant à donner à nos clients les moyens de créer leur feuille de route numérique afin qu'ils puissent faire l'expérience d'une rapidité décisionnelle qui propulsera l'entreprise vers l'avant. »

M. Woolley est titulaire d'une licence en géologie, de l'université de Manchester. Après son diplôme, M. Woolley a débuté sa carrière en travaillant dans le monde entier pour Halliburton Drilling Operations & Landmark. Il a passé huit ans chez Hitachi Data Systems aux services des calculs et de l'archivage, lançant ainsi sa carrière internationale en soutenant de nombreuses industries, y compris celle du pétrole et du gaz.

À propos de Maana :

Maana organise les données industrielles et l'expertise humaine mondiales en des connaissances numériques pour permettre à des millions d'experts de prendre de meilleures décisions concernant l'économie internationale et la civilisation humaine. Grâce à notre plateforme Knowledge Platformtm et son Computational Knowledge Graphtm exclusif, les entreprises industrielles du classement Fortune Global 500 livrent des réponses aux questions opérationnelles qui façonnent l'avenir. Opérant au niveau international, Maana est une société privée qui possède des bureaux à Menlo Park en Californie, à Bellevue dans l'État de Washington, à Houston au Texas, à Londres au Royaume-Uni, et à Dhahran en Arabie Saoudite

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 17:40 et diffusé par :