Alfresco remporte un prix récompensant son service client exceptionnel pour la cinquième année consécutive





Alfresco Software, une société de logiciels commerciaux open source, axée sur l'entreprise, a une nouvelle fois été reconnue pour l'excellence de son service clientèle en termes de support technique et premium, par le Customer Relationship Management Institute, LLC (CRMI), une organisation de premier plan qui reconnaît les réalisations en matière de support client. L'organisation a examiné plus de 500 entreprises et attribué à Alfresco pour la cinquième année consécutive, le Prix NorthFace ScoreBoard (NFSB) du CRMI, pour son service client exceptionnel.

La PDG d'Alfresco, Bernadette Nixon a déclaré : « Offrir une expérience client exceptionnelle est l'une des valeurs fondamentales d'Alfresco. Le fait de remporter le Prix NFSB pour la cinquième année consécutive représente à la fois un défi et un honneur. Nous continuerons à nous mettre à l'épreuve et à élargir nos services, de façon à pouvoir offrir la meilleure expérience client. Je suis immensément fière de l'équipe, et je les félicite pour cette reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles. »

Le CRMI, qui est spécialisé dans la mise en oeuvre de stratégies d'expérience client, a créé le Prix NFSB en 2000, en vue de récompenser les organisations dont l'existence est centrée autour d'une volonté profonde de toujours surpasser les attentes de leurs clients.

Le CRMI examine chaque année les résultats d'enquêtes de satisfaction de la clientèle, concernant plus de 500 entreprises, afin de déterminer si celles-ci répondent aux critères du Prix NFSB. Les entreprises doivent obtenir un taux de satisfaction client de 4,0 ou plus, sur un score maximum possible de 5,0 (ou un système de notation équivalent) sur une période de 12 mois.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une société de logiciels commerciaux open source, axée sur l'entreprise. La société offre aux personnes un moyen plus efficace et plus simple de travailler, en s'assurant qu'elles disposent des informations dont elles ont besoin, exactement au moment où elles en ont le plus besoin. L'Alfresco Digital Business Platform accélère la conception et la fourniture de solutions « cloud-first » pour les entreprises qui doivent prendre en charge de nombreux processus et contenus. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco, et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco aide plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, Pitney Bowes, Capital One, le département de la Marine des États-Unis, le Comité des chefs d'état-major interarmées, et la NASA, à être plus réactives et compétitives. Fondée en 2005, Alfresco a son siège social américain à San Mateo, en Californie, et son siège social européen à Maidenhead, au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

