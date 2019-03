Nominations du conseil des ministres





QUÉBEC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Bernard Verret est nommé de nouveau sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Ministère de la Sécurité publique

M. Alain Kirouac est nommé de nouveau sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère de la Sécurité publique.

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

Mme Murielle Lanciault est nommée de nouveau membre et présidente de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial.

Tribunal administratif du travail

Mme Lucie Nadeau est désignée, à compter du 8 avril 2019, présidente du Tribunal administratif du travail. Mme Nadeau est membre et vice-présidente de ce tribunal.

Mme Francine Mercure est désignée, à compter du 1er avril 2019, vice-présidente de ce tribunal. Mme Mercure est membre de ce même tribunal.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Mmes Maryse Gauthier-Gagnon, Marie Gendron et Sophie Girard ainsi que MM. Gabriel Harvey, Michel Hubert et François Hurand sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers de Mascouche inc.

M. Louis Garant est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers de Mascouche inc.

MM. Claude Hétu et Jean-Yves Hinse sont nommés membres de ce conseil.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Mirabel et la Fraternité des policiers de Mirabel inc.

M. Léonce-E. Roy est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Mirabel et la Fraternité des policiers de Mirabel inc.

MM. Serge Laverdière et Claude Mailhot sont nommés membres de ce conseil.

