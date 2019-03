DIAGNOS annonce une mise-à-jour en lien avec le communiqué de presse émis plus tôt aujourd'hui





BROSSARD, Québec, 27 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce une mise-à-jour afin de fournir plus de détails en lien avec le communiqué de presse émis plus tôt aujourd'hui sur la signature d'un protocole d'accord entre un hôpital situé aux États-Unis (le « Partenaire ») et DIAGNOS.



Protocole d'accord

Principaux termes :

Date de signature : 22 mars 2019

Le Partenaire et DIAGNOS (chacun une « Partie ») acceptent de négocier, de bonne foi, un accord spécifique afin de définir les efforts coopératifs de développement et de marketing pour : tout développement requis et tests d'interopérabilité de CARDIO l'octroi de l'accès aux installations de chaque Partie le co-marketing de CARDIO



DIAGNOS s'attend à signer un accord définitif avec le Partenaire dans les 45 jours suivant la date de ce communiqué de presse.

CARDIO

CARDIO est une application, actuellement en développement, utilisée afin d'aider les professionnels de la santé à prédire le risque futur qu'un patient soit victime d'un AVC ou d'autres affections pouvant entraîner un AVC. CARDIO a été annoncé pour la première fois dans le communiqué de presse du 19 septembre 2017. DIAGNOS prévoit un déploiement commercial complet de CARDIO dans les 6 à 12 mois suivant la date de ce communiqué de presse.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à CARA (programme d'analyse rétinienne assistée par ordinateur), son outil d'intelligence artificielle. CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux matériels, logiciels et processus existants au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est offert en toute sûreté sur internet et est compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA est conforme aux réglementations locales, autorisée pour la commercialisation aux États-Unis d'Amérique par la FDA, autorisée pour la commercialisation au Canada par Santé Canada et est conforme aux exigences de marquage CE en Europe.

Pour en savoir plus, visitez www.diagnos.com et www.sedar.com

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

André Larente, président DIAGNOS Inc. Tél. : 450 678-8882, poste 224 alarente@diagnos.ca

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans le présent communiqué. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de publier la révision ou la mise à jour des renseignements prévisionnels, quels qu'ils soient, conséquemment à de nouvelles informations, de futurs événements ou pour tout autre motif. Les renseignements prévisionnels contenus dans le présent communiqué doivent être expressément lus sous réserve de la présente mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

