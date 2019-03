Un an après sa fusion, BCW définit l'avenir des communications





BCW (Burson Cohn & Wolfe), l'un des leaders mondiaux de la communication, né il y a un an de la fusion de Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, annonce aujourd'hui son offre hybride qui définit l'avenir de l'agence avec un positionnement axé sur la valeur de son activité : toucher les gens.

"Dans tout ce que nous faisons chez BCW, nous cherchons à toucher les gens", a déclaré Donna Imperato, CEO de BCW au niveau mondial. "Alors que les agences de relations publiques, d'affaires publiques et de communication marketing ont du mal à identifier exactement ce qu'elles sont et ce qu'elles devraient s'appeler elles-mêmes, nous sommes très concentrés sur ce dont nos clients ont besoin pour toucher leurs intervenants internes et externes. Ils doivent engager, inspirer et diriger les groupes d'intérêt dans une direction favorable. BCW aide les gens à découvrir la vérité, à comprendre, respecter et aimer les marques et à identifier de nouveaux produits, services et destinations. Nous créons les liens qui inspirent les gens et les poussent à 'acheter'."

Ce positionnement permettra également de faire connaître les produits et services de BCW, ses programmes de gestion des talents et ses efforts de mise en marché dans le monde entier. Il se concrétise au travers d'une nouvelle campagne développée en interne et intitulée "Toucher les gens" qui comprend une série d'affichages numériques et de publicités imprimées dont la pièce maîtresse est une vidéo commentée par Donna Imperato. La campagne peut être vue en direct aujourd'hui sur Medium, Instagram, LinkedIn, Twitter et Facebook ainsi que sur le site Web de BCW. Elle paraîtra également dans des publications commerciales et d'affaires et occupera une place importante dans les communications avec les employés.

BCW est un hybride de relations publiques, d'affaires publiques, de communications marketing, de création, de numérique et de contenu. Elle adopte une approche agnostique des canaux, avec les médias gagnés au coeur, pour aider les clients à résoudre des défis commerciaux difficiles grâce à des idées puissantes fondées sur les données et alimentées par la technologie. BCW compte parmi ses rangs d'éminents spécialistes des données, ingénieurs et conteurs, ainsi que de solides professionnels des relations publiques et des affaires publiques pour s'assurer que les médias gagnés, essentiels au retour sur investissement d'un client, soient au coeur de ses campagnes.

"Au cours de l'année écoulée, notre équipe mondiale BCW a touché les gens au nom de milliers de clients dans tous les secteurs d'activité", a ajouté Mme Imperato. "C'est une équipe extraordinaire, elle même touchée par ce que nous accomplissons."

