Convocation - Invitation au dévoilement de la première campagne de promotion des Producteurs de grains du Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) invitent les représentants des médias au dévoilement de la première campagne promotionnelle de leur histoire. Cette campagne a pour but de promouvoir le travail des 10?500 productrices et producteurs actifs sur tout le territoire du Québec ainsi que de mieux faire connaître les bienfaits de l'industrie du grain pour la société québécoise. L'événement aura lieu lors de l'assemblée générale annuelle 2019 des Producteurs de grains du Québec, le 29 mars 2019, à Drummondville.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Dévoilement de la première campagne promotionnelle des Producteurs de grains du Québec

QUAND :

Le vendredi 29 mars 2019

9 h 40 à 12 h

OÙ :

Best Western Hôtel Universel

915, rue Hains

Drummondville

Le dévoilement de la campagne sera suivi d'une allocution du président devant l'assemblée. Le président sera disponible pour répondre aux questions des journalistes à 11 h 40.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 10?500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus d'un million d'hectares de terre, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d'oléagineux (soya, canola).

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 16:02 et diffusé par :