Pour ses 40 ans, le Festival s'éclate dans la ville et annonce son nouveau site à Verdun

MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW/ - Le Festival International de Jazz de Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec Rio Tinto, est fier de dévoiler son nouveau site à Verdun !

Au printemps dernier, le festival annonçait un ambitieux plan de développement qui lui permettra d'accroître son empreinte sur le territoire et d'aller à la rencontre des citoyens. En lien avec la nouvelle Politique culturelle de la Ville de Montréal et la nouvelle Stratégie de développement de Tourisme Montréal, le Festival favorisera la découverte des richesses culturelles de divers quartiers de la métropole en prenant racine dans plusieurs de ceux-ci. Ainsi, en plus d'occuper son site central dans le Quartier des spectacles avec les grands rassemblements, les spectacles en salle et les activités pour la famille, le Festival global ira à la rencontre d'un public local grâce à de nouveaux pôles festivaliers.

Après un « appel d'intérêts », avoir défriché des dossiers particulièrement stimulants, de nombreuses discussions et rencontres, le choix de Verdun s'est imposé au Festival. À compter de 2019, le Festival International de Jazz de Montréal deviendra également celui de l'arrondissement Verdun !

« Je suis très fier que notre projet ait suscité autant d'intérêt. Nous avons reçu des dossiers de la part de 15 arrondissements ; des propositions toutes très intéressantes et originales. Nous avons ainsi de l'inspiration pour plusieurs années à venir. Mais pour la première mouture du concept, nous avons posé notre choix sur Verdun en raison du grand dynamisme de l'arrondissement et de sa population, de la SDC Promenade Wellington et des commerçants du secteur. Nous pourrons compter sur des partenariats solides et leur participation financière au projet démontre le potentiel du concept. La rue Wellington nous rappelle les années du Festival sur la rue St-Denis. Nous sommes heureux et fiers que le Festival poursuive son développement au service de notre belle métropole. » Jacques-André Dupont, président-directeur général du Festival International de Jazz de Montréal

Le nouveau site proposera des expériences originales créées sur mesure pour l'arrondissement et les communautés qui y vivent, en relation avec les organismes communautaires, les commerçants et les citoyens. Il sera accessible gratuitement et offrira la même qualité artistique que celle du Festival, en plus de respecter les principes de développement durable et d'écoresponsabilité.

En rejoignant davantage de communautés et en invitant les Montréalais et les touristes à visiter un quartier qui leur est moins familier, le nouveau site favorisera les rencontres citoyennes et générera de nouvelles retombées pour l'arrondissement et ce, dans un esprit d'inclusion et d'intégration.

Bien entendu, la programmation gratuite ne serait pas possible sans l'engagement de nos grands commanditaires, en particulier Groupe Banque TD, Rio Tinto et Casino de Montréal, ainsi que le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, l'Arrondissement de Verdun et la SDC Promenade Wellington.

« Après 40 ans à participer significativement au dynamisme culturel de Montréal, le Festival International de Jazz de Montréal se réinvente cette année. En se déployant dans l'arrondissement de Verdun, il accroît l'offre culturelle à l'échelle locale. Le gouvernement du Québec salue la vision des organisateurs du Festival qui, par cette initiative, contribuent au développement de quartiers touristiques hors du Quartier des spectacles, rehaussant ainsi l'expérience des touristes tout en générant des retombées économiques pour la métropole. » Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Caroline Proulx, ministre du Tourisme et Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Je suis très heureuse que le premier rendez-vous de jazz local prenne vie sur la rue Wellington de Verdun. Cette nouvelle initiative du Festival International de Jazz de Montréal est tout à fait en lien avec notre volonté de rendre nos quartiers les plus vivants et dynamiques possible. Quelle meilleure façon que de le faire via la musique ! » Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« Depuis plusieurs années, Verdun mise sur la culture pour se définir et forger son identité. Nous privilégions l'expression sous toutes ses formes, en créant des événements de qualité dans des lieux uniques et magiques comme le Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun, l'Auditorium de Verdun, les berges du fleuve, mais aussi sur la rue, là où les gens sortent et se rassemblent naturellement. C'est pourquoi nous sommes très fiers de ce partenariat qui nous permet d'accueillir le Festival International de Jazz de Montréal. C'est à la fois une reconnaissance des efforts collectifs déployés afin de développer la culture à Verdun et un tremplin pour le Festival, qui se rapproche des quartiers! » Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif

« On se sent privilégié d'être au coeur du développement de ce festival iconique de la métropole. C'est une magnifique reconnaissance du travail accompli localement depuis les dernières années. Et en ce qui me concerne, cela tient inévitablement à la collaboration entre l'Arrondissement de Verdun et la SDC Wellington.» Billy Walsh, directeur général SDC Wellington

« Tourisme Montréal est très fier de participer au projet « Jazz Hub », très porteur pour notre destination ! Notre objectif est d'amener le touriste urbain vers les quartiers pour découvrir la diversité de l'offre culturelle et pour enrichir son expérience de Montréal. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans notre vision stratégique de stimuler le développement touristique des quartiers. Il s'agit également d'une démonstration très concrète des retombées sociales reliées au tourisme puisque les Montréalais pourront aussi en profiter » Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

La programmation ainsi que le concept détaillé seront dévoilés au printemps.

La 40e édition du Festival International de Jazz de Montréal se déroulera du 27 juin au 6 juillet 2019.

