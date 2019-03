Les Blue Jays et le Groupe Banque TD renforcent leur relation pour rejoindre encore plus d'amateurs de baseball au pays





TORONTO, le 27 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les TORONTO BLUE JAYS et la TD ont annoncé le renouvellement de leur relation de commandite pour les cinq prochaines années. La TD est la banque officielle des Blue Jays de Toronto depuis plus d'une décennie et, cette année, la relation sera élargie de façons très intéressantes :

Plus grande présence dans les collectivités grâce à un engagement renforcé et à des programmes de soutien aux initiatives de la fondation Jays Care qui correspondent à La promesse Prêts à agir, la nouvelle plateforme d'entreprise citoyenne de la TD

qui correspondent à La promesse Prêts à agir, la nouvelle plateforme d'entreprise citoyenne de la TD Lancement des loges privées TD et plus d'activités pendant les matchs au Rogers Centre

et plus d'activités pendant les matchs au Rogers Centre Commanditaire principal du festival hivernal et de la tournée hivernale, de la journée et la fin de semaine d'ouverture (du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars), de la soirée de la Fierté (jeudi 6 juin) et de la fin de semaine d'appréciation des fans (samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre)

«?Les Blue Jays sont fiers d'étendre leur relation avec la TD, une entreprise qui partage nos valeurs fondamentales, dont un profond engagement envers la collectivité et la passion de rapprocher les fans du sport qui nous tient tous à coeur, affirme Mark Shapiro, président-directeur général, Toronto Blue Jays. Ensemble, puisque nous sommes l'équipe du Canada et que la TD a une présence nationale, nous pouvons apporter la joie du baseball à encore plus de fans, dans toute l'Amérique du Nord.?»

La TD est la banque officielle des Blue Jays de Toronto depuis 13 ans, et pendant toutes ces années, les deux organisations ont travaillé ensemble pour contribuer à offrir aux fans des expériences exaltantes. La relation élargie s'appuie sur l'engagement fondamental des deux organisations à renforcer les collectivités des fans, des clients et des employés.

«?Nous sommes fiers de continuer à approfondir notre relation avec les Blue Jays et d'offrir avec eux un espace communautaire où les fans peuvent interagir, participer à des activités et encourager l'équipe de baseball du Canada, dit Theresa McLaughlin, chef, Marketing, Responsabilité sociale et Expérience client, Groupe Banque TD. Depuis longtemps, la TD soutient les collectivités qu'elle sert et y investit. Grâce à cette collaboration améliorée, nous sommes ravis d'offrir aux fans, à nos clients et aux employés des expériences nouvelles et intéressantes.?»

Les Blue Jays et la TD espèrent aider ensemble à créer des répercussions durables dans les collectivités des fans et des clients pour de nombreuses années encore.

