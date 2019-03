Reprise du service gratuit de navette autonome électrique à Candiac





MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Keolis Canada et la Ville de Candiac sont heureuses d'annoncer que le projet pilote de navette autonome électrique à Candiac reprendra du service ce printemps dès que les conditions météorologiques le permettront. Dans cette optique, Keolis Canada est à la recherche d'opérateurs de navette dont la mission est d'assurer la sécurité et l'accueil des passagers à bord afin de compléter son équipe et ainsi être en mesure d'élargir ses horaires de service.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de relancer ce projet sous peu. Toujours dans l'objectif d'offrir le meilleur service possible et d'assurer un complément à l'offre de transport en place, nous recherchons des candidats passionnés de nouvelles technologies et motivés de participer au projet le plus innovant en mobilité au Québec et au Canada », déclare Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada.

Pour devenir opérateur de navette autonome électrique :

Posséder un permis de conduire Classe 5 depuis minimalement 12 mois (Classe 4B , un atout);

, un atout); Être âgé de 25 ans et plus;

Avoir un excellent dossier de conduite;

Posséder un intérêt marqué pour les nouvelles technologies;

Démontrer un intérêt marqué pour le domaine du transport;

Détenir de fortes aptitudes au service à la clientèle (entregent, accueil, relation client).

Keolis Canada invite les candidats à postuler à l'adresse suivante rh@keolis.ca ou directement par le biais du site web de Keolis Canada.

« Le projet pilote de navette autonome électrique contribue à renforcer la vitalité de Candiac grâce à un service de transport innovant en connexion avec l'offre actuelle et à créer des opportunités d'emplois pour les citoyens », souligne le maire de Candiac, Normand Dyotte.

Rappelons que la navette circule à Candiac sur un parcours de 2 km entre le stationnement incitatif Exo et l'intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord, à proximité du parc André-J.-Côté. Elle franchit l'intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord en complète autonomie, grâce aux feux de signalisation intelligents et connectés au véhicule.

Pour plus d'informations sur le projet et pour consulter les horaires du service : https://keoliscandiac.ca/

Une aide financière de 350 000 $ a été octroyée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) par l'entremise du programme Innovation dans le cadre de la mesure de soutien aux projets de démonstration prévue dans le Plan d'action pour l'industrie du transport terrestre et de la mobilité durable.

À propos de la navette autonome électrique NAVYA

Avec une capacité de 15 passagers et roulant à une vitesse d'exploitation maximale de 25km/h, la navette autonome électrique facilite l'accès et les déplacements et favorise ainsi l'optimisation du temps de ses passagers, autant pour les usagers de transport en commun que sur un site privé. Depuis septembre 2016, Keolis a déjà transporté plus de 136 000 passagers en toute sécurité et opère 17 navettes autonomes électriques dans le monde. Idéale pour des zones urbaines et les sites propres comme les aéroports, les sites industriels, les parcs d'attractions, les complexes hôteliers et les hôpitaux, elle a été pensée et conçue pour optimiser et fluidifier les déplacements sur les premiers et derniers kilomètres.

À propos de la Ville de Candiac

Un véritable îlot de fraîcheur situé à moins de 25 minutes de Montréal, en bordure du fleuve Saint-Laurent, Candiac se démarque par sa forêt urbaine de 17 000 arbres, sur ses emprises ainsi que par ses pratiques d'aménagement et de mobilité durables. Par son sens de l'innovation, Candiac s'affiche comme une ville attrayante et contemporaine tout en offrant à ses citoyens un milieu de vie de qualité supérieure, respectueux de l'environnement et orienté vers le bien-être des générations actuelles et futures.

À propos de Keolis Canada

Keolis Canada, opérateur de transport au service des passagers, développe des solutions de mobilité adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités : transport interurbain et urbain, train léger, navette autonome, transport scolaire traditionnel et électrique, adapté, aéroportuaire ou nolisé. Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 976 employés chevronnés et exploite un parc de 428 véhicules dont 14 rames de train léger avec la mise en place future des opérations de Keolis Grand River en Ontario. Chaque année, Keolis Canada transporte plus de 12 millions de passagers et plus d'un million de colis.

Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Numéro 1 de l'exploitation de métro automatique et de train léger dans le monde, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation soutenue et ouverte avec l'ensemble de ses partenaires pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome électrique et téléphérique urbain.

Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de voyageurs ont utilisé l'un des services de mobilité partagée proposés par Keolis. Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars canadiens) en 2018.

