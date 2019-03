Près de 1,9 million de dollars pour stimuler le développement de quatre entreprises de Val-d'Or





Le gouvernement du Canada appuie les projets innovants de CIMDAT, d'Usinage X-Spec, d'Atelier Val-d'Or et des Entreprises Parlec

VAL-D'OR, QC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Quatre entreprises innovantes de Val-d'Or qui ont pour principale clientèle des grands donneurs d'ordres des secteurs minier et forestier pourront mieux poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 1 897 810 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, CIMDAT (37000763 Canada inc.), Usinage X-Spec inc., Atelier d'usinage et de soudure Val d'Or inc. (Atelier Val-d'Or) et Les Entreprises Parlec ltée pourront optimiser leurs opérations et améliorer leur productivité, notamment en faisant l'acquisition d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de près de 5 millions de dollars ainsi que la création de huit nouveaux emplois à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada, qui choisit de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès de ces entreprises qui se démarquent dans un marché sans cesse en évolution. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation contribuent à la vitalité économique de Val-d'Or et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Rémi Massé, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet CIMDAT (3700763 Canada inc.) Contribution remboursable de 703 475 $ sur un investissement total de 2 125 000 $ Fondée en 2001, CIMDAT est spécialisée dans la découpe de panneaux de grandes dimensions au profit des grands donneurs d'ordres du secteur forestier. L'entreprise offre aussi des services auxiliaires de peinture, d'estampillage, d'attache et d'emballage. Le projet, qui permettra de créer trois emplois, vise l'amélioration de la productivité et la croissance de l'entreprise. Pour ce faire, CIMDAT fera l'acquisition d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie, agrandira et aménagera son usine, et construira un entrepôt. La contribution de DEC servira à l'agrandissement et l'aménagement du bâtiment ainsi qu'à l'acquisition et l'installation des nouveaux équipements : une salle à peinture, des attacheuses automatisées, des convoyeurs, des rouleaux, un broyeur et d'autres équipements qui permettront d'optimiser ses opérations de fabrication. Usinage X-Spec inc. Contribution remboursable de 473 535 $ sur un investissement total de 1 172 070 $ Usinage X-Spec inc. se spécialise dans la fabrication de pièces pour l'industrie du forage. L'entreprise, constituée en 2006, dispose d'une unité d'usinage mobile qui permet d'effectuer des travaux sur la machinerie lourde directement chez ses clients, de grands donneurs d'ordres de l'industrie minière. En plus de servir cette clientèle située en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-Est ontarien, Usinage X-Spec exporte ses pièces au Mexique, aux États-Unis, en Russie, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande. Le projet vise l'amélioration de la productivité et la croissance de l'entreprise par l'optimisation de ses opérations de fabrication de pièces destinées à l'industrie minière. L'acquisition d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie et des travaux d'aménagement de l'usine permettront également de hausser la productivité de l'entreprise. L'aide de DEC portera sur l'acquisition et l'installation d'équipements technologiques ainsi que de leurs composantes. Deux emplois seront créés grâce à ce projet. Atelier d'usinage et de soudure Val d'Or inc. Contribution remboursable de 362 900 $ sur un investissement total de 888 050 $ Atelier d'usinage et de soudure Val d'Or inc. (Atelier Val-d'Or) est en affaires depuis 1976 et fait partie de la chaîne de valeur de grands donneurs d'ordres de l'industrie minière. L'entreprise fabrique principalement des foreuses hydrauliques à diamants. Ses produits se distinguent par leur faible émission sonore, leur fiabilité, la manipulation hydraulique des tubes ainsi que leur capacité à forer à de grandes profondeurs. Sa clientèle est principalement située dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, mais Atelier Val-d'Or exporte aussi ses pièces aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie. Le projet vise l'amélioration de la productivité et la croissance de l'entreprise par l'optimisation de ses opérations de fabrication de foreuses hydrauliques à diamants et par l'augmentation de son offre de service auprès des entreprises qui requiert l'usinage de pièces de gros gabarit, en dimensions, en poids et en complexité. Il consiste à acquérir un équipement numérique à la fine pointe de la technologie et à réaliser des travaux d'aménagement de l'usine. La contribution financière de DEC permettra l'acquisition et l'installation d'une aléseuse à contrôle numérique et de ses composantes. La réalisation de ce projet permettra de créer deux emplois. Les Entreprises Parlec ltée Contribution remboursable de 357 900 $ sur un investissement total de 715 000 $ Fondée en 1976 et dirigée depuis 2006 par deux jeunes entrepreneurs, Les Entreprises Parlec ltée est une PME spécialisée dans l'usinage de pièces pour les industries minière et forestière. Intégrée à une chaîne de valeurs de grands donneurs d'ordres, Parlec effectue de la sous-traitance pour des distributeurs mondiaux et des fabricants de produits diamantés, en plus de vendre ses produits à des entreprises régionales. Le projet, qui permettra d'ajouter une ressource à la vingtaine d'emplois existants, consiste à acquérir des équipements numériques à la fine pointe de la technologie. L'entreprise compte ainsi assurer sa croissance en augmentant sa productivité et sa capacité de production, en plus d'améliorer sa capacité d'innovation. L'aide de DEC porte sur l'acquisition et l'installation d'équipements de production à contrôle numérique, à savoir un centre d'usinage de dernière génération et de l'outillage. En résumé Nombre de projets : 4

Nombre d'emplois créés : 8

Contributions de DEC : 1 897 810 $

Investissements totaux générés par ces projets : 4 900 120 $

