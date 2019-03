Cascades annonce la fin des opérations de son usine de Trois-Rivières





KINGSEY FALLS, QC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce aujourd'hui qu'elle cessera ses opérations de fabrication d'endos pour couvre-plancher à son usine Lupel située à Trois-Rivières (Québec). Au total, 35 employés seront touchés par cette fermeture qui est prévue le, ou vers le 1er juillet prochain. Ce faisant, Cascades se retirera définitivement du secteur de la production de feutres destinés au marché du revêtement de plancher.

« Malgré les efforts déployés pour renflouer le carnet de commandes de l'usine, la baisse de popularité des revêtements de plancher en feuille de vinyle et le remplacement progressif de leurs endos de feutre par des endos de fibre de verre ont eu un impact négatif important sur les activités de l'usine. Le volume actuel de production étant dorénavant très faible, l'usine n'est pas rentable et les prévisions de marché n'offrent pas de perspective d'amélioration de la situation. Dans ce contexte, nous sommes aujourd'hui contraints d'annoncer la fin de ses opérations », a expliqué Luc Langevin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés.

Au cours des semaines à venir, afin d'aider les employés touchés par cette fermeture, l'entreprise leur offrira la possibilité de se relocaliser dans ses autres unités d'affaires. Ceux qui ne le souhaitent pas ou qui ne peuvent pas être affectés à d'autres usines seront accompagnés dans leurs efforts de recherche d'emploi.

Cascades tient à souligner la loyauté et l'engagement des travailleurs de Lupel. Elle les remercie à l'avance pour leur engagement à servir les clients jusqu'à la fin des opérations de l'usine. Elle travaillera avec eux afin de réduire au minimum les contrecoups de cette fermeture.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

