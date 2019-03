Avis aux médias - Une cérémonie à Vancouver lance les activités commémoratives du jour J et de la bataille de Normandie partout au Canada





VANCOUVER, le 27 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, des vétérans ainsi que des invités honorés lanceront des activités commémoratives communautaires partout au Canada et à l'étranger pour souligner le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. La cérémonie comprendra le dévoilement d'une affiche officielle pour l'anniversaire, ainsi qu'une cérémonie de départ du voyage commémoratif allant de Vancouver à Halifax. S'arrêtant à divers points du pays, de Vancouver à Halifax, des trains transporteront des bottes de combat - symboles des nombreux Canadiens qui ont fait un voyage semblable pendant la Seconde Guerre mondiale pour servir notre pays. Des cérémonies commémoreront les Canadiens de tous les milieux qui ont tant sacrifié pour défendre la paix et la liberté durant le conflit.

Les représentants des médias sont invités à communiquer les détails des événements :

«?Ce vendredi 29 mars, le public canadien est invité à une cérémonie à la gare Pacific Central de VIA Rail, à Vancouver, à 9 h (HAP). Les vétérans, leur famille, les jeunes et le grand public sont invités à assister au lancement de la commémoration du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie.?»

Endroit : VIA Rail - Gare Pacific Central

1150, rue Station, Vancouver (Colombie-Britannique)

V6A 4C7



Date : vendredi 29 mars 2019



Heure : 9 h (HAP)

Participez à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot?clic #LeCanadasesouvient et #jourJ75, et apprenez?en davantage à veterans.gc.ca .

En plus du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

SOURCE Anciens Combattants Canada

