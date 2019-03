Lock-out à ABI - Québec solidaire presse le gouvernement de faire preuve de leadership





QUÉBEC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le député d'Hochelaga-Maisonneuve et critique solidaire en matière de travail, Alexandre Leduc, presse le premier ministre François Legault de faire preuve de leadership et d'intervenir personnellement dans le dossier du lock-out d'ABI afin de forcer la direction de l'aluminerie à se rasseoir à la table des négociations et mettre fin à ce conflit de travail.

« Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement caquiste a laissé traîner le conflit de travail à ABI en se cachant derrière une fausse neutralité. Mais les travailleurs et les travailleuses affectés depuis 14 mois ne sont pas dupes. Hydro-Québec offre un avantage financier injustifiable à ABI. Résultat : les contribuables ont payé 165 millions $ seulement pour 2018, et le compteur continue de tourner! Quand est-ce que le ministre du travail va se rendre à l'évidence et rouvrir le contrat conclu avec ABI? » a martelé M. Leduc lors de la période de questions.

Dans la foulée de la Marche de l'énergie des lockoutés d'ABI, qui s'achève aujourd'hui devant l'Assemblée nationale du Québec, le député d'Hochelaga-Maisonneuve a également pris part à un point de presse en compagnie des représentants syndicaux d'ABI en plus de rejoindre les travailleurs et travailleuses de l'aluminerie à leur rassemblement devant l'Assemblée nationale.

« M. Legault, qui se vante d'être un deal maker, a dit aux représentants syndicaux d'ABI pendant la campagne qu'un contrat, ça se renégocie. Qu'attend-il pour joindre le geste à la parole? Pour un parti qui disait en campagne vouloir créer des jobs payantes au Québec, voilà une occasion en or de créer mille bons emplois à nouveau! », a souligné Alexandre Leduc.

« Dès mon élection le 1er octobre, je suis allé à la rencontre des lock-outés sur la ligne de piquetage pour les encourager dans leur combat, qui perdure depuis trop longtemps. Vous pouvez être sûr que Québec solidaire va soutenir les travailleurs et les travailleuses d'ABI jusqu'à ce que ce conflit soit réglé », a-t-il conclu.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

