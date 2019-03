Le gouvernement du Canada annonce le transfert de la gestion complète de la Maison Jean-Paul Raymond à l'Union des producteurs agricoles du Québec

Keolis Canada et la Ville de Candiac sont heureuses d'annoncer que le projet pilote de navette autonome électrique à Candiac reprendra du service ce printemps dès que les conditions météorologiques le permettront. Dans cette optique, Keolis Canada...

Le gouvernement du Canada est fier de contribuer à l'épanouissement culturel, social et patrimonial ainsi qu'à l'essor de fiers cultivateurs de terres parmi les plus fertiles du Québec. Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des...