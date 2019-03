Budget de 2019 : Bâtir un Canada meilleur - Diriger davantage de personnes vers les ressources, les services et l'information dont elles ont besoin pour se bâtir un meilleur avenir





MISSISSAUGA, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, s'est rendu dans la région de Peel pour parler du budget de 2019, Investir dans la classe moyenne.

Nous savons que des collectivités branchées, saines et dynamiques sont le gage d'une classe moyenne forte et robuste et qu'elles sont essentielles à la croissance de l'économie canadienne. Au moyen du budget de 2019, le gouvernement s'assure que les Canadiens de la classe moyenne tirent parti de la croissance économique du pays. Cette démarche consiste notamment à aider plus de Canadiens à se trouver un logement abordable, à se préparer à occuper des emplois bien rémunérés, à prendre leur retraite en toute confiance et à obtenir des médicaments sur ordonnance lorsqu'ils en ont besoin.

Lors d'une allocution devant la Chambre de commerce de Brampton, le ministre Bains a souligné comment les investissements proposés dans le budget de 2019 aideraient à bâtir un pays branché et plus innovateur et feraient du Canada un chef de file tant sur le plan économique qu'environnemental. Plus tard au cours de la journée, le ministre Bains a discuté avec des aînés au sujet des investissements annoncés dans le budget de 2019. Il leur a expliqué comment ces investissements contribueraient à soutenir leur participation active à la société et viendraient appuyer les efforts déployés pour renforcer la sécurité de la retraite, de sorte que les Canadiens puissent vivre une retraite sûre et digne après une vie entière de travail acharné.

Dans le budget de 2019, le gouvernement propose les mesures suivantes :

faire du Canada un centre mondial de l'innovation en misant sur les investissements historiques faits dans la recherche et l'innovation, tout en faisant du Canada et du reste du monde des lieux plus sûrs et plus sains;

en misant sur les investissements historiques faits dans la recherche et l'innovation, tout en faisant du et du reste du monde des lieux plus sûrs et plus sains; faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à des services Internet haute vitesse , quel que soit l'endroit où ils vivent, y compris les ménages et les entreprises situés dans des communautés rurales, éloignées et nordiques;

, quel que soit l'endroit où ils vivent, y compris les ménages et les entreprises situés dans des communautés rurales, éloignées et nordiques; soutenir les priorités relatives aux infrastructures locales des municipalités en proposant un paiement supplémentaire unique au moyen du Fonds de la taxe sur l'essence qui fera en sorte que les communautés aient les fonds dont elles ont besoin pour payer les réparations essentielles et d'autres projets locaux importants;

en proposant un paiement supplémentaire unique au moyen du Fonds de la taxe sur l'essence qui fera en sorte que les communautés aient les fonds dont elles ont besoin pour payer les réparations essentielles et d'autres projets locaux importants; faire du Volet des talents mondiaux un programme permanent qui permettra aux entreprises canadiennes d'accéder rapidement et de façon prévisible aux meilleurs talents mondiaux lorsque des travailleurs canadiens ne sont pas disponibles;

qui permettra aux entreprises canadiennes d'accéder rapidement et de façon prévisible aux meilleurs talents mondiaux lorsque des travailleurs canadiens ne sont pas disponibles; veiller à ce que les aînés qui choisissent de continuer de faire partie de la population active puissent profiter d'une retraite plus sécuritaire sur le plan financier en bonifiant l'exemption sur le revenu gagné du Supplément de revenu garanti afin qu'ils puissent effectivement conserver une plus grande part de l'argent qu'ils ont si durement gagné;

en bonifiant l'exemption sur le revenu gagné du Supplément de revenu garanti afin qu'ils puissent effectivement conserver une plus grande part de l'argent qu'ils ont si durement gagné; veiller à ce que les travailleurs canadiens reçoivent la valeur intégrale des prestations du régime de pension auquel ils ont contribué en inscrivant de manière proactive les cotisants au Régime de pensions du Canada qui sont âgés de 70 ans ou plus et qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite.

Citations

« L'économie canadienne est forte. De fait, le Canada connaît la plus forte croissance économique des pays du G7. En préparant les Canadiens à réussir dans les emplois d'aujourd'hui et de demain, nous bâtissons une des mains-d'oeuvre les plus talentueuses et les plus compétentes au monde. Cela ne serait possible sans l'énorme apport des aînés au sein de nos collectivités. Grâce au budget de 2019, le gouvernement crée un nombre accru de bons emplois pour la classe moyenne, fournit aux entreprises de nouvelles occasions d'innover et de croître et s'assure que tous les Canadiens peuvent continuer de contribuer à bâtir l'économie. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Plan pour l'innovation et les compétences nous permet de miser sur les avantages concurrentiels du pays -- la main-d'oeuvre la plus instruite au monde, un accès incomparable aux marchés internationaux et un gouvernement qui collabore étroitement avec les entreprises -- pour créer des emplois de qualité pour la classe moyenne et assurer au Canada une place de choix à l'avant-plan de l'économie mondiale.

pour l'innovation et les compétences nous permet de miser sur les avantages concurrentiels du pays -- la main-d'oeuvre la plus instruite au monde, un accès incomparable aux marchés internationaux et un gouvernement qui collabore étroitement avec les entreprises -- pour créer des emplois de qualité pour la classe moyenne et assurer au une place de choix à l'avant-plan de l'économie mondiale. Le gouvernement présente, dans le budget de 2019, des « feuilles de route réglementaires » visant à apporter des solutions à des irritants dans trois secteurs : l'agroalimentaire et l'aquaculture; la santé et les biosciences; et les transports et l'infrastructure, ainsi qu'à donner suite aux recommandations des tables sectorielles de stratégies économiques.

Ces mesures s'ajoutent au financement de 800 millions de dollars sur cinq ans du Fonds stratégique pour l'innovation annoncé dans la mise à jour économique de l'automne, de même qu'à la déduction pour amortissement accéléré qui offre un plus grand nombre d'incitatifs fiscaux aux entreprises pour les pousser à investir.

En outre, le gouvernement propose dans le budget de 2019 de fournir 60 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019-2020, pour soutenir les activités en cours de CanCode et aider un autre million de jeunes Canadiens à acquérir de nouvelles compétences numériques.

Afin d'offrir un appui plus efficace aux PME au moment de leur prise d'expansion, le gouvernement propose, dans le budget de 2019, un crédit d'impôt remboursable de 35 % non limité quant aux revenus au titre du Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental.

Documents connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : InnovationCanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 14:30 et diffusé par :