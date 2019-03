Astea International parraine le Field Service Summit UK 2019





Astea organise une table ronde sur la manière dont les principaux fournisseurs de service s'adaptent à l'évolution du secteur des services sur le terrain

HORSHAM, Pennsylvanie, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la société Astea International Inc., fournisseur mondial de premier rang de la gestion de services sur le terrain et de solutions de mobilité , a annoncé qu'elle présentera la conférence du 4th Annual Field Service Summit UK 2019 2019 (4e sommet annuel des services sur le terrain au Royaume-Uni 2019) le mercredi 3 avril 2019 à Coventry, au Royaume-Uni.

Le titre de la conférence, Give your Customers a Memorable Service Experience (Fournissez à vos clients une expérience client inoubliable), résume parfaitement ce que la plate-forme de gestion des services sur le terrain et de mobilité d'Altea encourage les fournisseurs de services sur le terrain de faire. Lors de la conférence, Astea présentera en direct sa plate-forme primée Alliance Enterprisetm, qui aide les sociétés de services à prioriser l'expérience client tout au long du cycle de vie des services et à communiquer naturellement avec les clients de manière personnalisée, intelligente et mobile.

En tant que sponsor principal, Astea animera également quatre tables rondes au cours de l'événement intitulé How Service Leaders are Adapting to the Changing World of Field Service (Comment les principaux fournisseurs de service s'adaptent-ils à l'évolution du monde du service sur le terrain). Le directeur général de la région EMEA d'Astea, John Hunt, sera accompagné d'un des clients d'Astea, APT-SKIDATA, afin de discuter de la manière dont les principaux fournisseurs de services doivent s'adapter pour répondre aux besoins variés des clients autonomes d'aujourd'hui.

« Les principaux fournisseurs de services font face à une nouvelle réalité qui peut être résumée en un mot : le changement. Outre le fait que le rendement est aujourd'hui mesuré par rapport à de nouveaux indicateurs de performance tels que la satisfaction des clients, les effectifs et le rôle des techniciens de terrain sont également en train de subir une transformation », a déclaré John Hunt. « Si les principaux fournisseurs de services ne s'adaptent pas à leur état d'esprit, leurs priorités et leur approche globale et moderne de la prestation de services, les organisations qu'ils dirigent auront du mal à rester pertinentes », ajoute-t-il.

En tant que leader mondial du secteur des services sur le terrain, Astea International sponsorise, expose et participe à tous les événements de renom portant sur les services sur le terrain, y compris des salons professionnels et des conférences du monde entier. Pour savoir quelles conférences des services sur le terrain nous parrainons en 2019, visitez le site Astea.com/resources/events/.

À propos d'Astea International

Astea International est un leader mondial des services sur le terrain et de la gestion de main-d'oeuvre mobile, comprenant l'intégralité des éléments fondamentaux constituant une gestion complète des cycles de vie des services : gestion de la clientèle, gestion des services, gestion des actifs, gestion de logistique avancée et inverse, gestion et optimisation de main-d'oeuvre mobile. La technologie d'Astea aide les meilleures sociétés mondiales orientées sur les services à générer des profits plus élevés. Elle équilibre ainsi satisfaction de la clientèle et niveau de services grâce à une communication proactive procurant une expérience harmonieuse, constante et hautement personnalisée à chaque point de contact des relations avec le client. Les solutions d'Astea unifient des processus, personnes, pièces et informations afin de concentrer l'organisation tout entière sur la création d'une valeur durable dans des marchés mondiaux hautement compétitifs.

www.astea.com . Service Smart. Enterprise Proven.

© 2019 Astea International Inc. Astea et Alliance Enterprise sont des marques commerciales d'Astea International Inc.

