Cogeco Connexion lance son nouveau service Wi-Fi géré adapté aux besoins des clients d'affaires du Québec





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion est fière d'annoncer le lancement de sa nouvelle solution personnalisable Wi-Fi géré. Créée pour les petites et les moyennes entreprises, cette solution répond à la demande sans cesse croissante de ces entreprises en matière de connectivité Internet rapide et fiable, en leur offrant des solutions évolutives à la hauteur de leurs besoins actuels et futurs.

« Chez Cogeco, nous nous engageons à offrir des solutions personnalisées aux petites et moyennes entreprises, afin de répondre parfaitement à leurs besoins », a déclaré Antoine Shiu, vice-président, Marketing et ventes, Solutions d'affaires, chez Cogeco Connexion. « Ces entreprises profiteront de solutions adaptables, qui pourront se développer au rythme même où ces organisations accroîtront leur productivité, tout en leur permettant de réduire leurs dépenses d'exploitation et d'immobilisations. Avec le lancement de notre solution de Wi-Fi géré, nos clients d'affaires auront accès à une connectivité plus rapide pour leurs utilisateurs, permettant aux employés et à leurs invités de s'adonner simultanément à de multiples activités en ligne. »

La solution Wi-Fi géré de Cogeco Connexion est un service complet, qui offre un équipement intégré, l'installation et le soutien aux clients d'affaires de Cogeco. Installée par des experts et surveillée à distance pour assurer une expérience Wi-Fi rapide et fiable, cette solution Wi-Fi infonuagique a été conçue et adaptée aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

« Plus que jamais, nos clients d'affaires veulent obtenir des capacités Wi-Fi supérieures, avec des réglages Wi-Fi simples et sécuritaires, qui leur permettent de travailler efficacement partout dans leur espace de travail et sur différentes plateformes, et ce, simultanément », a ajouté M. Shiu. « Avec le lancement de notre nouvelle solution Wi-Fi géré, nous contribuerons à améliorer l'efficacité de nos clients et leurs performances commerciales, en les aidant à atteindre leurs objectifs et à exploiter leur plein potentiel. »

La solution Wi-Fi géré de Cogeco Connexion offre un accès Internet amélioré et des capacités Wi-Fi évolutives, ainsi qu'un portail de gestion permettant de personnaliser l'ensemble des paramètres (c'est-à-dire l'accès Wi-Fi pour les invités) et d'obtenir des informations sur l'utilisation du Wi-Fi, tout en offrant une tarification transparente, un contrôle total du budget informatique et des factures mensuelles prévisibles.

Pour en savoir plus sur la solution de Wi-Fi géré de Cogeco Connexion et ses fonctionnalités ou sur la gamme complète de solutions d'affaires de Cogeco Connexion, visitez-le [Site Web].

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe l'ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco Connexion

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 13:58 et diffusé par :