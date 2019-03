SEAT va lancer six modèles électriques et hybrides rechargeables et développer une nouvelle plate-forme en Espagne destinée aux véhicules électriques





MARTORELL, Espagne, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- SEAT a présenté aujourd'hui sa stratégie de véhicules électriques, laquelle englobera, jusqu'au début 2021, six modèles électriques et hybrides rechargeables. Les versions électriques des Mii et des el-Born seront les deux premiers modèles entièrement électriques de la marque, tandis que la nouvelle génération des Leon et des Tarraco offrira une version hybride rechargeable. En outre, le CUPRA Leon et le CUPRA Formentor présenteront eux aussi une version hybride rechargeable. Luca de Meo, président de SEAT, a également annoncé aujourd'hui, lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise, que le CUPRA Formentor, le nouveau CUV qui a été dévoilé au Salon de l'automobile de Genève, sera construit à l'usine de Martorell.

Pour la première fois dans son histoire, SEAT va développer, en collaboration avec la marque Volkswagen, une nouvelle plate-forme de véhicules, une version plus petite de la plate-forme « Modular Electric Drive Toolkit » (MEB) - outils modulaires pour la conduite électrique - sur laquelle plusieurs marques, dont SEAT, fabriqueront différents véhicules ayant une longueur de près de quatre mètres. La nouvelle plate-forme a pour objectif de développer des véhicules électriques abordables, dont le prix d'entrée de gamme est inférieur à 20 000 euros. Plus de 300 ingénieurs très qualifiés vont participer à ce projet en Espagne.

Lors de la présentation des résultats qui a eu lieu au siège social de SEAT à Martorell, Luca de Meo, PDG du constructeur, a déclaré : « SEAT joue désormais un rôle plus défini dans le groupe Volkswagen et les résultats obtenus nous ont valu de décrocher la nouvelle plate-forme de véhicules électriques ». Et d'ajouter : « Pour la première fois, le centre technique de SEAT va développer une plate-forme qui pourra être utilisée par d'autres marques dans le monde entier ».

M. Herbert Diess, PDG de Volkswagen AG, a assisté à la présentation et a mis en avant le rôle exercé par SEAT au sein du groupe Volkswagen : « SEAT joue un nouveau rôle au sein du groupe Volkswagen en assumant un plus grand nombre de responsabilités. Les succès de cette année mettent en évidence le potentiel de SEAT à tirer parti des opportunités de croissance et à ouvrir de nouveaux marchés ». M. Diess a ajouté : « Le projet de petite plate-forme pour les véhicules électriques est un grand pas vers une mobilité électrique encore plus abordable. SEAT va construire le premier véhicule électrique spécialement conçu pour les déplacements urbains ».

Cette action dynamique en faveur de l'électrique ne concerne pas que les nouveaux modèles, mais englobe aussi une stratégie de micro-mobilité dont les rênes vont être pris par l'entreprise pour le groupe Volkswagen, comme l'a annoncé le PDG de SEAT lors du Mobile World Congress. Dévoilé récemment, le concept-car Minimó joue un rôle dans cette stratégie et il est, tout comme la trottinette électrique eXS de SEAT, un exemple des solutions de micro-mobilité urbaine proposées par l'entreprise.

2018, la meilleure année de l'histoire de SEAT

En 2018, SEAT a obtenu les meilleurs résultats de son histoire. Le bénéfice après impôts s'est chiffré à 294 millions d'euros, soit 4,6 % de plus que l'année précédente (281 millions d'euros). Par ailleurs, le résultat d'exploitation a augmenté de 93,2 % pour se chiffrer à 223 millions d'euros (contre 116 millions d'euros en 2017) et le chiffre d'affaires a atteint 9,991 milliards d'euros, soit 4,6% de plus qu'en 2017 (9,552 milliards d'euros). Tous ces chiffres établissent de nouveaux records historiques. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d'affaires de SEAT a augmenté de 33 %.

Qui plus est, les livraisons ont atteint leur plus haut niveau en près de soixante-dix ans d'existence de SEAT et le chiffre de 517 600 véhicules vendus (soit 10,5 % de plus qu'en 2017) a fait de SEAT la marque qui a connu la plus forte croissance en Europe l'an dernier. Étayée par l'Ateca et l'Arona, la vente de modèles qui offrent une marge sur coûts variables plus élevée a contribué à l'amélioration des résultats bénéficiaires de SEAT. Pour sa première année en tant que marque indépendante, CUPRA a joué un rôle fondamental dans l'augmentation du bénéfice net de l'entreprise après que les ventes ont augmenté de 40 % pour se chiffrer à 14 400 unités.

Luca de Meo souligne que « 2018 a été la meilleure année de toute l'histoire de SEAT. Pour la première fois, nous disposons de bons produits dans les segments pertinents et les plus rentables, ce qui nous a permis de devenir l'une des marques à la croissance la plus rapide en Europe au cours des trois dernières années. L'action très dynamique en faveur des SUV que nous avons lancée en 2016 a dépassé nos attentes les plus optimistes et une voiture sur trois vendue l'an dernier fait partie de cette catégorie. SEAT peut désormais regarder l'avenir droit dans les yeux ».

La solide progression des activités a permis à SEAT d'accélérer son programme d'investissement. Ne serait-ce qu'en 2018, l'entreprise a consacré 1 223 millions d'euros, soit 27,1 % de plus qu'en 2017 (962 millions d'euros) aux investissements et aux dépenses en R & D, un chiffre record dans son histoire. Sur ce montant, 656 millions d'euros ont été exclusivement affectés à la R & D, soit 41,4 % de plus que l'année précédente (464 millions d'euros en 2017).

Holger Kintscher, vice-président des finances, de l'informatique et de l'organisation, a signalé que « SEAT se pose désormais comme une entreprise financièrement saine et durable. Nous avons un programme rigoureux de rentabilité et disposons des ressources nécessaires pour faire face à la transformation technologique de l'industrie automobile. Nous en avons besoin pour maintenir notre rentabilité à l'avenir ».

En 2018, SEAT a exporté 80 % de sa production et a renforcé sa place de plus grand exportateur industriel espagnol, représentant près de 3 % des exportations totales du pays. L'objectif pour les années à venir est d'accélérer la mondialisation de l'entreprise. À cet égard, l'entreprise déploie une stratégie de croissance ambitieuse en Afrique du Nord, où elle va diriger le projet d'assemblage des véhicules du groupe Volkswagen en Algérie et elle vise à accroître sa présence dans la région à moyen terme. L'Amérique latine est un autre territoire possible pour l'expansion de la marque et l'entreprise prévoit de démarrer ses activités au Chili au deuxième semestre 2019 et de renforcer sa présence en Colombie. En Chine, SEAT fait partie de la joint-venture JAC Volkswagen et elle s'apprête à faire son entrée sur le plus grand marché automobile mondial.

