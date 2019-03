Équipe Anjou - Annonce de l'exclusion de la conseillère d'arrondissement Lynne Shand





MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - M. Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou et conseiller de la Ville de Montréal, et les membres de son équipe, mesdames Andrée Hénault et Kristine Marsolais ainsi que M. Richard Leblanc, annoncent l'exclusion de la conseillère d'arrondissement du district Ouest, madame Lynne Shand.

Suite aux propos tenus par la conseillère Shand sur les membres de la communauté musulmane, la décision d'Équipe Anjou d'exclure madame Shand est sans équivoque. À compter d'aujourd'hui, madame Shand siègera comme conseillère indépendante.

Aucun autre commentaire ne sera émis par Équipe Anjou.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement d'Anjou

