Le Canada contribue à protéger London contre les inondations

LONDON, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire les répercussions des catastrophes naturelles comme les inondations et les feux de forêt pour garantir la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales, favoriser une économie forte et soutenir la classe moyenne.

Aujourd'hui, Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement des phases 5 à 13 du projet de reconstruction de la digue de London?Ouest, à London.

Le projet prévoit la reconstruction d'une portion d'environ 1 600 mètres de la digue de London?Ouest, à partir du pont Blackfriars, au nord de la rue Oxford Ouest, et de Forks, à l'ouest du parc Cavendish. Les travaux augmenteront l'élévation de la digue pour mieux protéger des milliers de résidents et de commerces de la hausse du niveau de l'eau de la rivière Thames. Une fois achevé, ce projet augmentera la capacité de la ville d'atténuer les répercussions des tempêtes et des inondations, tout en protégeant les services publics et les services de transport, ainsi que la santé et le bien-être des résidents.

En plus de procurer une mesure d'atténuation essentielle des inondations, la digue fait partie intégrante du réseau de sentiers récréatifs de la ville, qui s'étend à un grand nombre de parcs et de zones récréatives du centre?ville de London. Ce projet améliorera la protection de ces espaces naturels, permettant ainsi aux résidents et aux visiteurs de maintenir un style de vie actif et sain pour les années à venir.

Le gouvernement du Canada verse une contribution maximale de 10 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. La Ville de London fournira le reste du financement pour le projet. L'Office de protection de la nature de la rivière Thames supérieure gèrera le projet, en partenariat avec la Ville.

Citations

« Il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques, afin d'assurer un avenir sûr et prospère pour nos familles, nos entreprises et l'environnement. Ce projet réduira les dommages causés par de futures inondations au centre?ville de London, protégeant ainsi les services essentiels en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. En investissant dès maintenant dans des infrastructures qui protègent les collectivités, nous veillons à ce que les Canadiens puissent prospérer et s'épanouir pour les générations à venir. »

Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En raison des changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus intenses et fréquents, font de plus en plus de dommages et coûtent de plus en plus cher. En investissant dans les infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous donnons aux collectivités les moyens de résister aux catastrophes naturelles futures et de prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Les gens de London ont subi les effets des changements climatiques et des conditions météorologiques extrêmes. Il est essentiel d'atténuer ces effets avant qu'ils ne se produisent pour réduire les pertes sociales, personnelles et économiques à l'avenir. La reconstruction de la digue de London-Ouest est une étape positive en vue de favoriser la résilience de London aux inondations extrêmes. »

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord

« Le projet de reconstruction de la digue de London-Ouest contribuera à protéger notre collectivité contre les inondations que nous avons connues dans le passé. Je tiens à remercier nos partenaires locaux et municipaux, ainsi que l'Office de protection de la nature de la rivière Thames supérieure, pour leur dévouement à la protection de nos collectivités dans le cadre de ce projet. »

Kate Young, députée de London-Ouest

« Les investissements dans des infrastructures de haute qualité sont essentiels pour bâtir une collectivité robuste et saine. C'est grâce à des projets comme celui?ci que nous pouvons protéger les zones vulnérables contre les inondations, maintenant et à l'avenir. »

Ed Holder, maire de London

« Le financement fédéral alloué dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes réduira considérablement le temps nécessaire pour réaliser le projet de reconstruction de la digue de London?Ouest, ainsi que les risques d'inondation de plus de 1 200 foyers et commerces situés derrière la digue. »

Sandy Levin, présidente, Office de protection de la nature de la rivière Thames supérieure

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui prévoit des investissements de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui prévoit des investissements de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Les investissements dans les infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques font partie intégrante de la transition du Canada vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , constitue le plan du gouvernement pour accroître le nombre de bons emplois bien rémunérés, rendre l'acquisition d'une propriété accessible à un plus grand nombre de Canadiens, aider les personnes à obtenir la formation nécessaire pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un régime national d'assurance?médicaments.

Les annonces faites dans le budget de 2019 s'appuient sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, en vertu duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. Comme de nombreuses municipalités canadiennes présentent d'importantes lacunes sur le plan des infrastructures, le budget de 2019 propose un transfert unique de 2,2 G$ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence, afin de répondre à certaines priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières Nations.

du gouvernement, en vertu duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. Comme de nombreuses municipalités canadiennes présentent d'importantes lacunes sur le plan des infrastructures, le budget de 2019 propose un transfert unique de 2,2 G$ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence, afin de répondre à certaines priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières Nations.

