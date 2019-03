Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Chatham-Kent

Montréal est fière d'être, encore cette année, l'hôte du Forum Americana. Réunis autour du thème Transformer l'avenir, les conférenciers auront l'occasion d'apprendre et de s'inspirer des meilleures pratiques au Québec et à travers le monde en...

SEAT a présenté aujourd'hui sa stratégie de véhicules électriques, laquelle englobera, jusqu'au début 2021, six modèles électriques et hybrides rechargeables. Les versions électriques des Mii et des el-Born seront les deux premiers modèles...