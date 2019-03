Les huit lauréats des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques à l'honneur dans l'exposition #GGArts au Musée des beaux-arts du Canada





OTTAWA, le 27 mars 2019 /CNW/ - L'exposition #GGArts qui s'ouvre demain présente une sélection d'oeuvres remarquables des lauréats 2019 des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada en collaboration avec le Conseil des arts du Canada, l'exposition met en valeur la remarquable carrière des huit lauréats canadiens.

«?La célébration de l'ensemble des réalisations de ces artistes est immensément gratifiante », a déclaré Anne Eschapasse, codirectrice générale intérimaire et sous-directrice des expositions et du rayonnement du Musée. « Nous sommes fiers d'être en mesure de poursuivre notre partenariat avec le Conseil des Arts du Canada afin de partager ces oeuvres exceptionnelles avec nos visiteurs de l'ensemble du Canada et d'ailleurs dans le monde.?»

Présentée jusqu'au 5 août 2019, #GGArts regroupe des oeuvres de Stephen Andrews, Marlene Creates, COZIC, Susan Edgerley, Ali Kazimi, Lee-Ann Martin, Andrew James Paterson et Jeff Thomas. Créés par le Gouverneur général et le Conseil des arts du Canada, ces prix annuels récompensent les Canadiens et les Canadiennes dont le talent et les réalisations ont contribué de manière significative à l'art au Canada.

« Les gagnants et gagnantes de cette année ont grandement contribué à notre société actuelle. Ils ont pris des risques et méritent pleinement qu'on souligne leur apport à la vie des Canadiennes et Canadiens et à une scène artistique vibrante et dynamique grâce à cette exposition », a souligné Tara Lapointe, directrice, Diffusion et développement des affaires, Conseil des arts du Canada.

Cette année, une équipe de conservateurs ont travaillé de concert pour organiser l'exposition - Nicole Burisch, conservatrice adjointe à l'art contemporain?; Jasmine Inglis, conservatrice adjointe à l'art indigène et Adam Welch, conservateur adjoint à l'art canadien. Ensemble, ils ont réuni une sélection d'oeuvres d'art, de documents et de portraits vidéo.

«?Ce fut un grand plaisir de travailler avec les lauréats de cette année dans la préparation de cette exposition et d'exercer avec eux une réflexion sur leur impressionnante carrière et leurs réalisations », a indiqué l'équipe de commissaires. « Dans notre choix des oeuvres d'art et des projets des huit lauréats 2019, nous souhaitions représenter la variété et la complexité des pratiques d'art contemporain dans ce pays. La sélection pour l'exposition, qui couvre la peinture, la sculpture, la photographie, l'installation, la vidéo et les projets muséologiques, démontre les extraordinaires accomplissements des gagnants.?»

L'exposition #GGArts regroupe un vaste éventail d'oeuvres dont Facsimile, Part 1 (1991), une installation de l'artiste torontois Stephen Andrews et Complexe mammaire (1970), une sculpture de COZIC (Yvon Cozic et Monic Brassard) de Sainte-Anne-de-la-Rochelle au Québec. Les oeuvres photographiques incluent des images de la série The Distance Between Two Points is Measured in Memories (1988) de l'artiste Marlene Creates de Portugal Cove à Terre-Neuve et quatre photographies de la série Indians on Tour du photographe d'Ottawa Jeff Thomas. L'art de la vidéo est représenté par Fair Play (2014) une installation de l'artiste torontois Ali Kazimi et The Enigma of S.A.P (2008) de l'artiste également torontois Andrew James Paterson.

En outre, les visiteurs verront l'oeuvre de l'artiste du verre Susan Edgerley de Val-Morin au Québec, récipiendaire cette année du Prix Saidye Bronfman pour l'excellence dans les métiers d'art. La gagnante du Prix pour contribution exceptionnelle 2019, Lee-Ann Martin, s'illustre par son travail incontournable dans le monde de l'art indigène contemporain. Son parcours est présenté sous forme de chronologie illustrant son impressionnante carrière et d'un choix de catalogues témoignant de ses nombreux projets de commissariats.

#GGArts, qui occupera trois salles dans l'aile d'art contemporain, comprend également des portraits vidéo des gagnants, commandés par le Conseil des arts du Canada et réalisés par des cinéastes canadiens, de même que des extraits des mises en candidatures.

Pour en savoir davantage sur les lauréats et l'exposition, veuillez visiter Magazine MBAC pour y lire L'héritage durable des lauréats 2019 des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques et visitez la page portant sur l'exposition dans le site du Musée.

Contexte

Les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques ont été créés en 1999 par le Conseil des arts du Canada et le Gouverneur général du Canada. Le Musée des beaux-arts du Canada a monté une exposition pour saluer les lauréats chaque année depuis la remise des premiers Prix en 2000.

Vernissage

Le public est invité à découvrir les oeuvres des gagnants 2019 des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques le jeudi 28 mars 2019 de 17 h 30 à 20 h dans le Grand Hall Banque Scotia. Les visiteurs auront la possibilité de rencontrer les artistes et d'entendre les commissaires Nicole Burisch, Jasmine Inglis et Adam Welch de même que Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Cet événement est gratuit et ouvert au public.

Rencontre avec les experts : Adam Welch, Nicole Burisch et Jasmine Inglis

Joignez-vous à Nicole Burisch, conservatrice adjointe à l'art contemporain?; Jasmine Inglis, conservatrice adjointe à l'art indigène; et Adam Welch, conservateur adjoint à l'art canadien pour une visite de l'exposition #GGArts 2019 le samedi 6 avril 2019 de 13 h 30 à 14 h 30. Les commissaires parleront des lauréats de cette année, de leur pratique et de leurs oeuvres. Départ dans la salle B101. Compris dans le droit d'entrée au Musée. En anglais avec période de questions bilingue.

En conversation avec Lee-Ann Martin et Jeff Thomas - animé par Greg Hill

La conversation entre les lauréats des Prix du Gouverneur général Lee-Ann Martin et Jeff Thomas, animée par le conservateur principal Audain de l'art indigène Greg Hill, portera sur leur vision de l'état actuel de l'art indigène au Canada et des voies qu'il est susceptible d'emprunter dans l'avenir. L'événement se tiendra dans l'auditorium le 13 juin 2019 de 18 h 30 à 19 h 30. En anglais avec interprétation simultanée suivi d'une période de questions bilingue. Gratuit pour le public. Webémission (avec diffusion en continu en anglais et en français).

