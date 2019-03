Soirée Reconnaissance des diplômés de l'UQAM 2019 : sept personnes exceptionnelles à l'honneur





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) remettra le 6 juin prochain ses 18e Prix Reconnaissance à sept diplômés remarquables. En présence de la rectrice, des membres de la direction et des doyennes et doyens de l'ESG UQAM et des six facultés, la soirée aura lieu au nouveau Centre de création et de production Les 7 Doigts de la main, au coeur du Quartier des spectacles.

Cette année, à l'occasion du 50e anniversaire de l'UQAM, la soirée Trajectoires se tiendra sous la présidence d'honneur de Jacques Primeau (B.A. communication, 1984), producteur, agent d'artistes québécois et président des Productions Jacques K. Primeau. Elle mettra en lumière des lauréats inspirants, des modèles de réussites professionnelles, d'engagement et d'excellence dans leurs domaines respectifs et qui contribuent de manière inégalée au rayonnement de leur alma mater.

L'événement annuel sera animé par Véronique Bissonnette (B.A. communication, 2018) et Hubert Lavallée-Bellefleur (finissant au baccalauréat en communication), qui se sont fait connaître grâce à leur brillante animation du lancement de la campagne majeure de financement de l'UQAM, 100 million d'idées, en janvier 2018.

Lauréats des Prix Reconnaissance UQAM 2019

Sélectionnés par les membres des conseils de diplômés de chaque faculté et du Réseau ESG UQAM pour leur cheminement exceptionnel, les lauréats de l'édition 2019 sont :

École des sciences de la gestion

Me Éric Prud'homme B.A.A. administration, 1990

Directeur général, Direction du Québec

Association des banquiers canadiens

Pour son expertise juridique et gouvernementale développée au cours de son impressionnante carrière, l'importance qu'il accorde à la diffusion d'activités de prévention en matière de sécurité financière ainsi que son engagement envers le développement d'un système bancaire toujours plus solide, fiable, efficace et prospère.

Faculté de communication

Matthieu Sauvé M.A. communication, 2010

Cofondateur

Zone franche

Pour son apport remarquable à l'essor et au rayonnement des relations publiques, son parcours professionnel riche, productif et diversifié, ses qualités de théoricien et de praticien chevronné, ainsi que son enthousiasme à accompagner la relève pour faire ressortir le meilleur de ce qu'elle a à offrir.

Faculté de science politique et de droit

Me Denis Gallant LL.M., 1997

Président-directeur général

Autorité des marchés publics

Pour son intégrité, son sens de l'éthique, la détermination dont il a fait preuve au cours de sa carrière exceptionnelle, ses nombreuses réalisations au sein de la sphère juridique québécoise et son engagement à former et à guider les nouvelles générations de juristes.

Faculté des arts

Hélène Blackburn M.A. danse, 1996; B.A. danse, 1984

Chorégraphe, Directrice artistique et fondatrice de Cas Public

Pour la qualité de sa démarche artistique et de sa théâtralité chorégraphique, ses oeuvres intelligentes et ambitieuses qui rayonnent sur les scènes québécoise et internationale, sa sensibilité à mettre en valeur les artistes et leur singularité, sa vision audacieuse de la danse actuelle et ses efforts pour rendre l'art accessible à tous.

Faculté des sciences

Luc Couillard, M.Sc. sciences de l'environnement, 1991; B.Sc. urbanisme, 1985

Commissaire à l'électrification des transports et aux véhicules intelligents

Direction de la mise en valeur des pôles économiques

Service du développement économique de la Ville de Montréal

Pour sa vision et ses idées novatrices qui facilitent le virage vers une mobilité urbaine durable, son expertise dans le domaine de l'environnement ainsi que son engagement visant à accroître la sensibilisation aux saines habitudes de vie.

Faculté des sciences de l'éducation

Claude Daviau B.Sc. enseignement en activité physique, 1986

Directeur général adjoint

Commission scolaire de Montréal

Pour son impressionnante carrière consacrée à l'éducation et au développement d'une synergie efficace au sein de la communauté scolaire, et à la valorisation d'une approche pédagogique innovatrice, inclusive et adaptée aux besoins des citoyens de demain.

Faculté des sciences humaines

Catherine Légaré Ph.D. psychologie, 2005

Présidente fondatrice d'Academos

Cofondatrice d'Élo mentorat

Pour son désir toujours renouvelé de développer des projets révolutionnant le monde du mentorat, son influence positive en tant que leader sociale ainsi que sa volonté de lancer une réelle vague de changements dans le milieu de l'éducation.

Découvrez nos lauréats : Chaque semaine, à compter du 24 avril, le site Actualités UQAM dressera le portrait de ces personnalités d'exception.

Prix Reconnaissance des diplômés de l'UQAM

Depuis 2001, l'UQAM a honoré plus de 120 personnalités inspirantes diplômées de l'Université, parmi lesquelles Jacques Aubé, Marie-France Bazzo, Jocelyne Blouin, Lynn Jeanniot, Suzanne Lareau, Guy A. Lepage, Jean-François Lépine, Jean-Pierre Ménard, Jozée Sarrazin, Élise Turcotte, Denis Villeneuve, pour n'en mentionner que quelques-unes.

Bourses d'études Reconnaissance UQAM

La Soirée Reconnaissance des diplômés de l'UQAM a également comme mission d'encourager la relève. Les revenus générés par l'événement du 6 juin permettront ainsi de soutenir l'excellence et de favoriser l'accessibilité aux études par la remise de bourses Reconnaissance UQAM. Sept bourses, une pour chaque faculté et pour l'ESG UQAM, seront remises à des étudiants nouvellement inscrits à la maîtrise.

